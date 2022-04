Haz ejercicio con la aplicación Fitness de Jillian Michaels

Como emprendedor, su cerebro es su activo número uno. Pero eso no significa que debas descuidar tu cuerpo. Hay muchas razones para encontrar tiempo para invertir en ejercicio , la mayor de las cuales es que puede mejorar su salud cognitiva. Entre los beneficios para el cerebro, los beneficios para la salud en general y las ráfagas de energía que puede brindarte el ejercicio, deberías encontrar formas de ejercitarte.

Jillian Michaels

Entonces, ¿por qué no hacer ejercicio con uno de los empresarios de fitness líderes en el mundo? Jillian Michaels: La aplicación Fitness ya está a la venta por tiempo limitado.

La aplicación de Jillian Michaels pone a la experta en fitness y entrenadora de vida de renombre mundial en su bolsillo en todo momento. La aplicación tiene 4,7 estrellas en App Store (ganando un premio Best of Award y App of the Day) y 4,5 estrellas en Google Play Store (ganando un Best of Award). PCMag dice: "Jillian Michaels Fitness le brinda un plan de comidas y entrenamiento diario personalizado para adelgazar y desarrollar músculo. Tiene opciones para adaptarse a diferentes restricciones dietéticas. Es una aplicación excelente para aquellos que quieren entrenamientos duros".

La revisión de PCMag da en el clavo. La aplicación Fitness incluye más de 800 entrenamientos grabados en video HD que van desde principiantes hasta avanzados y cubren todo, desde HIIT hasta rutinas dirigidas a los músculos. El sistema de entrenamiento dinámico incluye la colección de DVD de Jillian Michaels, así como un sistema avanzado de planificación de comidas (AMP) para ayudarlo a personalizar completamente la forma en que usa la aplicación y se pone en forma. Además, puede acceder a entrenamientos solo de audio para hacer ejercicio al aire libre o meditaciones solo de audio para brindarle una herramienta adicional para lograr la salud mental y física.

Personaliza tu forma de entrenar desde la comodidad de tu hogar. En este momento, puede obtener Jillian Michaels: The Fitness App for life por un 66 por ciento de descuento de $ 449 a solo $ 149.99 . Sólo asegúrese de que es un cliente por primera vez.

Precios sujetos a cambio.