Cómo debería ser una tutoría significativa para las mujeres empleadas

La tutoría beneficia a todas las partes involucradas, incluido el mentor , el aprendiz y la organización misma. De hecho, varios estudios académicos muestran beneficios en una mayor promoción profesional , menor rotación y más inversión en la organización. La tutoría puede ser particularmente importante para las poblaciones que están subrepresentadas en el lugar de trabajo, incluidas las mujeres.

Un estudio reciente realizado por The Wharton School de la Universidad de Pensilvania analizó la mejora de la cultura en el lugar de trabajo a través de prácticas de diversidad, equidad e inclusión basadas en evidencia . Stephanie Creary, Nancy Rothbard y Jared Scruggs revisaron siete categorías de prácticas DEI para obtener resultados cuantificables en DEI para las organizaciones. La tutoría y el patrocinio fue una de las siete categorías y se encontró que se encuentra entre las "prácticas más influyentes en el sentido de que impulsan constantemente muchos de los resultados estudiados".

Como mujer líder, he tenido mentores y aprendices durante gran parte de mi carrera. Estas relaciones me han ayudado a crecer personal y profesionalmente. No creo que estaría donde estoy hoy como una mujer fundadora sin el apoyo de mentores en el camino.

Hay muchas relaciones comerciales útiles, entonces, ¿qué hace que los mentores sean únicos? Los mentores son partidarios de su carrera. Por lo general, son relaciones a largo plazo y duran más que cualquier puesto y, con frecuencia, cualquier empresa. Ciertamente, hay otras relaciones profesionales de las que las mujeres se benefician. Sin embargo, la tutoría es especial y vale la pena invertir tiempo por el ROI positivo que puede tener en la carrera de uno.

¿Quién es un buen mentor?

La cuestión de quién es un buen mentor es muy individual. En general, los mentores deben tener cierto nivel de antigüedad desde el punto en el que se encuentra en su carrera. Si bien esta brecha puede cambiar con los años, un mentor que podrá guiarlo con mayor éxito en su carrera es aquel que ha navegado por un camino similar anteriormente.

Muchas veces un mentor estará dentro de la misma organización. Este tipo de tutoría puede incluir cierto nivel de patrocinio de su carrera interna y ruta de promoción. Dicho esto, es posible que las mujeres empresarias y ejecutivas no se beneficien de un mentor que sea interno de la empresa. En este caso, es útil encontrar un mentor en una industria similar o con una experiencia compartida. Por ejemplo, cuando pasé de Corporate America a establecer mi propia empresa, formé una nueva relación de mentor con una compañera empresaria que había establecido su empresa 15 años antes.

Un buen mentor te dará una crítica constructiva. Si bien es agradable recibir elogios, no te ayuda a mejorar o crecer profesionalmente. Algunos de los comentarios más útiles que he recibido provienen de mis mentores. Una me dijo muy pronto que, como mujer menuda que parece más joven que su edad, es doblemente importante sentarse erguida y proyectar mi voz en las reuniones. Si bien la oración anterior está llena de referencias que podrían hacer que un profesional de recursos humanos se estremezca, fue muy útil recibir este comentario. Ser más consciente de cómo me presentaba físicamente en las reuniones me ayudó a desarrollar mi presencia ejecutiva.

Muchas veces al buscar un mentor, las personas buscan a alguien de la misma raza y género. Sin embargo, muchas mentorías fuertes ocurren entre personas de diferente género o raza. Ser capaz de probar la experiencia de otro que es diferente a la suya genera aprendizaje tanto para el mentor como para el aprendiz.

Curiosamente, las mujeres líderes parecen estar más convencidas de los beneficios de la tutoría. Según un estudio de Mujeres en el lugar de trabajo de McKinsey & Company, "Los hombres en el liderazgo senior superan en número a las mujeres 2 a 1, pero es igualmente probable que los empleados digan que las mujeres y los hombres líderes han apoyado su desarrollo profesional". Claramente, las mujeres están dando un paso adelante más a menudo para ser mentoras y probablemente se estén dando cuenta de los grandes beneficios de hacerlo. ¿Cuáles son algunos de estos beneficios? Desde la perspectiva de DEI, cuando el aprendiz comparte sus experiencias, esto puede ofrecer una nueva perspectiva al mentor diferente a la suya. Además, cuando los aprendices comparten sobre su trabajo y buscan consejo, esta discusión ayuda al mentor a mantenerse al tanto de las tendencias actuales en su industria compartida.

¿Dónde encuentras un mentor?

Hay muchos programas para establecer o solicitar un mentor de manera formal. Muchas grandes corporaciones tendrán programas formales de tutoría. Para las mujeres empresarias, existen varias organizaciones que las pondrán en contacto con un mentor y, con frecuencia, sus servicios son gratuitos o de bajo costo. Los programas formales son más útiles si es nuevo en una organización o industria.

Dicho esto, a menudo las tutorías informales que se construyen con el tiempo pueden ser igual de exitosas. Cuando comencé mi carrera, siempre tuve miedo de pedir consejo. No quería molestar a la gente y no quería parecer que no sabía algo que debería saber. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que me perdí el beneficio de un mentor al principio de mi carrera. A lo largo de los años he aprendido a no tener miedo de pedir apoyo. Si alguien no tiene la capacidad de ser un mentor, te lo dirá. De lo contrario, la mayoría de las veces estarán encantados de ayudar y también se beneficiarán de la relación.

Cómo aprovechar al máximo el tiempo juntos

¿Cómo aprovechar mejor su tiempo con un mentor? Primero, hable sobre lo que espera obtener de su tiempo juntos. El mentor y el aprendiz deben compartir sus antecedentes y trayectorias profesionales, así como sus objetivos profesionales. Esto brinda la oportunidad de identificar experiencias comunes y áreas de especialización que son únicas.

A continuación, comprométase a reunirse periódicamente y establezca una cadencia de reuniones. Aproveche al máximo su tiempo juntos llegando a la reunión preparado. Por lo general, es responsabilidad del aprendiz presentar un tema sobre el que desea recibir comentarios o un problema con el que está luchando. También puede discutir artículos o libros que sean relevantes para su industria. No todas las sesiones tienen que tener una agenda establecida, pero debes asegurarte de que no se convierta solo en una conexión social. Su objetivo con su tutoría debe ser aprender unos de otros y para el desarrollo profesional del aprendiz.

Tirando de todo junto

La tutoría exitosa crea impactos positivos para los individuos y la organización. Encuentre un mentor que pueda ayudarlo con su carrera hoy y en el futuro. Vale la pena invertir el tiempo necesario para aprovechar al máximo la relación. Para las mujeres líderes, estas relaciones pueden ayudarlas a salir de los valles profesionales y animarlas en los picos de su carrera.

