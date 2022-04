¿Qué es un entrenador de escritura y debería contratar uno?

Los entrenadores de escritura existían mucho antes de la pandemia, pero parece que surgieron muchos en la primavera de 2020. Un entrenador de escritura puede ser un gran activo para un emprendedor, incluso si no tiene la intención de escribir un libro u otro. pieza de contenido de formato largo. Como cualquier otra cosa, es importante hacer su tarea antes de trabajar con un entrenador de escritura.

Los entrenadores de escritura no son solo para libros

Si bien mi título oficial es entrenador y consultor de desarrollo de libros , trabajo como entrenador de escritura en otras capacidades a pedido. Uno de mis clientes es un entrenador de mentalidad de dinero. Quería mejorar su capacidad para escribir correos electrónicos, diapositivas de PowerPoint para seminarios web y páginas de ventas en lugar de contratar a alguien para que las escribiera por ella.

Muchos empresarios preferirían simplemente contratar a un redactor que aprender a hacerlo ellos mismos. Pero, hay muchas personas que sienten que conocen mejor a su audiencia. Sin embargo, no necesariamente tienen las habilidades de escritura para comunicar adecuadamente el valor de su producto o servicio.

Cuando trabajo con este cliente, me envía sus correos electrónicos, diapositivas y páginas de ventas antes de nuestra llamada de Zoom. Comparto mi pantalla mientras discutimos lo que cambiaría (y hago esos cambios por ella, esencialmente poniéndome mis sombreros de edición y escritura). Las sesiones se graban para que pueda volver a ellas en cualquier momento. Le envío por correo electrónico los documentos completos al final de nuestra sesión.

Durante aproximadamente un año de trabajo conjunto, he visto mejoras notables en su redacción. De hecho, ya no me necesita tanto, lo cual es bueno. (No soy uno de esos entrenadores que quiere que las personas sientan que solo pueden tener éxito si me pagan dinero constantemente por ayuda).

Los entrenadores de escritura también pueden servir como entrenadores de negocios.

De vez en cuando, la gente viene a mí con la esperanza de convertirse en escritores independientes. Nuevamente, los guío paso a paso sobre cómo identificar a su cliente ideal, mejorar sus habilidades de escritura existentes, crear un portafolio y presentarlo a clientes potenciales.

Con mis clientes de coaching de libros (la mayoría de mi negocio de coaching), también les enseño cómo convertir ese libro en una máquina generadora de leads para sus negocios, reservar entrevistas de podcast, ser consistentes y atractivos en las redes sociales y mucho más.

Algunos entrenadores de escritura son excelentes entrenadores de libros, pero otros no lo son.

Como he discutido en artículos anteriores de Entrepreneur, no todos los entrenadores de escritura son iguales. Y no todos están calificados para guiar a las personas paso a paso en el proceso de escribir y publicar un libro.

Llevar a alguien desde la idea del libro hasta el capítulo final no era algo que supiera hacer al comienzo de mi carrera profesional como escritor, editor, docente y entrenador. Aunque he estado en la industria de la escritura y la publicación durante más de 25 años, diría que realmente he perfeccionado mis habilidades como entrenador de desarrollo de libros en los últimos 14 años. Creé mis Nueve Pasos Esenciales para Escribir Libros hace algunos años. Estos han ayudado a personas sin absolutamente ninguna experiencia en escritura a convertirse en autores respetados y publicados en un período de entre 60 días y 12 meses (con un promedio de tres a seis meses).

Tenga cuidado al contratar a alguien que dice ser un entrenador de libros, especialmente si parece nuevo en la escena. Siempre me sorprende la cantidad de personas que no son escritores que dicen que están escribiendo y reservando entrenadores.

¿Necesitas un entrenador de escritura?

No todos necesitan un entrenador de escritura, pero la mayoría de las personas pueden beneficiarse de uno.

Tómese un momento para responder a estas preguntas.

¿Tienes una idea para un libro (o seis) dentro de ti, pero sientes que no puedes sacarla?

¿Estás cansado de ver, Autor de... en las biografías de otros oradores?

¿Le gustaría aprender un tipo de escritura más creativa, como poesía, no ficción creativa, ficción, escritura de guiones o dramaturgia?

¿Es usted un empresario, abogado, entrenador, psicólogo u otro experto que le gustaría hacer parte (o todo) de su blog, redacción, redacción de correos electrónicos, redacción de informes y similares?

¿Quiere ir a la escuela de posgrado, pero no está seguro si puede manejar los documentos (sin mencionar los requisitos de disertación o tesis)?

¿Has estado soñando con convertirte en un escritor independiente, pero no estás seguro de cómo conseguir clientes o si tienes las habilidades para hacerlo?

¿Tiene seguridad financiera o puede encontrar los recursos para contratar a un entrenador de escritura? (La mayoría de los buenos no son baratos).

¿Desea solicitar subvenciones para pequeñas empresas, subvenciones para artistas o becas, pero no está seguro de que sus habilidades de escritura estén a la altura?

Cómo elegir un entrenador de escritura

Las calificaciones son esenciales al elegir a su entrenador de escritura. La relación también es importante y el precio debe ser la última consideración.

Investigue a cualquier persona con la que trabaje antes de tener esa llamada de ventas inicial (que la mayoría de la gente llama sesiones de descubrimiento hoy en día). Cualquier entrenador de escritura ética le enviará algo sobre sí mismo, así como testimonios antes de reunirse con usted.

LinkedIn es una excelente manera de buscar entrenadores de escritura, y Google también es tu amigo.

Considere si han trabajado como escritores; si no lo han hecho, esta es una gran señal de alerta.

Si están asesorando sobre trabajos de posgrado, disertaciones y similares, ¿tienen un título de posgrado?

Los entrenadores de autor son un área en la que debe tener mayor precaución. Muchos prometen un éxito de ventas de la noche a la mañana. Pero terminará llevándolo hacia antologías costosas o proyectos de libros para colorear sin sentido porque nunca han escrito o editado un libro ellos mismos. (Los libros para colorear pueden ser excelentes para obtener ingresos pasivos, pero no creen autores ni líderes intelectuales).

Resumiendo

Me encanta ser un entrenador de escritura, así como un consultor de desarrollo de libros. Muchos de mis colegas son personas éticas y experimentadas, pero un número creciente no lo son.

Cualquiera que sea su sueño u objetivo, un entrenador de escritura calificado es un gran aliado. Ahorrará mucho tiempo en la curva de aprendizaje. Además, las posibilidades de que logre su visión, en lugar de darse por vencido por la frustración, son muchas. más alto cuando tienes un mentor experimentado a tu lado.