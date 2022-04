Todas sus preguntas candentes sobre la presentación de impuestos para este año, respondidas

El Día de los Impuestos se ve un poco diferente en 2022. Con respecto a la pandemia y los eventos sin precedentes de 2021, esta temporada de impuestos presentó cambios que incluyen nuevas reglas tributarias, plazos, prórrogas y reembolsos. Aquí está todo lo que querrá saber para minimizar los errores , maximizar su reembolso y presentar su declaración de impuestos con éxito .

¿Qué cambios se realizaron en el Día de los impuestos de 2022?

A raíz de la pandemia, se realizaron cambios significativos en la legislación fiscal, como el aumento de las deducciones estándar, el aumento de los tramos del impuesto sobre la renta y la reimplementación de las distribuciones mínimas requeridas. Con varias regulaciones nuevas, como la reciente regla 1099 del IRS para PayPal y Venmo, es importante tomar nota de los cambios para comprender qué puede o no afectar sus impuestos específicos y su estado civil.

Si recibió beneficios de desempleo o cheques de estímulo en 2021, tenga en cuenta y verifique que era elegible o recibió la cantidad adecuada, de lo contrario, es posible que deba devolver una cierta cantidad .

¿Cuándo debo presentar mis impuestos?

Si espera un reembolso, debe presentar su solicitud lo antes posible. Alternativamente, si debe dinero, sería prudente esperar más cerca de la fecha límite del 18 de abril. Esto le dará más tiempo para organizar un plan sobre cómo pagar .

¿Por qué los impuestos vencen el 18 de abril en lugar del 15 de abril de este año?

El 18 de abril de 2022 es la fecha límite oficial para que la mayoría de los estadounidenses presenten sus impuestos federales sobre la renta de 2021, a diferencia del día estándar de impuestos del 15 de abril. El 18 no implica una extensión, refleja el hecho de que el Día de la Emancipación, un feriado reconocido por el gobierno federal, cae el 15 de este año.

¿Los impuestos federales y estatales tienen la misma fecha de vencimiento?

Aunque la mayoría de los estados requieren que los residentes presenten sus impuestos antes de la fecha límite de impuestos federales, hay ciertos estados que mantienen diferentes fechas de vencimiento, así como los nueve estados que no requieren una declaración de impuestos en absoluto. Como estándar, un estado no requerirá que presente sus impuestos antes de la fecha límite federal, por lo que puede asumir con seguridad que se pueden presentar el mismo día. Aún así, asegúrese de verificar la fecha límite de impuestos de su estado para 2022 para evitar estrés innecesario.

¿Habrá una extensión?

No se ha anunciado una extensión a nivel nacional y no es probable, ya que no ha habido interrupciones significativas que afecten el código fiscal como ocurrió en los últimos dos años con la pandemia. Sin embargo, el IRS anunció una extensión el 16 de mayo para Kentucky, Illinois, Tennessee y Colorado debido a tornados, incendios forestales y tormentas de invierno.

¿Cuándo vencen los impuestos si presento una prórroga y cómo lo hago?

Puede solicitar una extensión a través del sitio web del IRS y debe hacerlo antes del 18 de abril. Luego tendrá hasta el 17 de octubre de 2022 para presentar su declaración de impuestos sobre la renta de 2021. Sin embargo, tenga en cuenta que solicitar una extensión no extiende la fecha de vencimiento del pago de cualquier dinero que pueda adeudar al IRS; solo le da más tiempo para completar y enviar su declaración de impuestos.

¿Qué opciones de presentación están disponibles para presentar mi declaración de impuestos sobre la renta?

Puede presentar sus impuestos electrónicamente a través del IRS o un sitio de terceros como TurboTax. Completar sus impuestos electrónicamente permite un proceso de presentación general más rápido y recibirá su reembolso más rápidamente. También podrá solicitar un depósito directo si espera un reembolso. Puede seguir la ruta tradicional si tiene sus documentos juntos y prefiere enviarlos por correo, aunque esto extiende el tiempo de procesamiento.

¿Qué formularios tengo que llenar?

Hay tres opciones cuando se trata de presentar su declaración de impuestos federales: 1040, 1040EZ y 1040A. Aunque varían en complejidad, todos tienen el propósito de informar sus ingresos y determinar si debe dinero o si le deben una devolución. Sin embargo, es aconsejable asegurarse de completar el formulario correcto para evitar errores que le cuesten.

1040EZ es la forma más corta y simple, pero tiene la mayoría de las limitaciones. Solo puede usar la EZ si presenta una declaración como soltero, casado y presenta una declaración conjunta, declara ingresos de $100,000 o menos, tiene menos de 65 años al final del último año fiscal, entre otras restricciones. Además, es crucial recordar que no puede reclamar dependientes ni detallar deducciones cuando usa el formulario EZ.

1040A es un poco más complejo, pero permite más ajustes, presentar como cabeza de familia y reclamar dependientes. Sin embargo, al igual que el 1040EZ, no puede detallar las deducciones y, por lo tanto, debe reclamar la deducción estándar.

1040 es la forma más larga y compleja, pero ofrece una flexibilidad óptima y puede ser utilizada por cualquier persona, mientras que 1040EZ y 1040A no pueden. Sin embargo, si gana más de $100,000 al año en ingresos gravables, debe usar el 1040 y no califica para 1040A o 1040EZ.

Si aún no está seguro, puede hacer una prueba rápida en el sitio web del IRS , que lo ayudará a determinar qué formulario debe completar y cualquier otra información que pueda necesitar para presentar correctamente y a tiempo.

¿Cómo determino en qué categoría impositiva estoy?

Su categoría impositiva depende de los ingresos y el estado civil. Para el año fiscal 2021, hay siete tramos federales que reflejan el porcentaje adeudado de su ingreso imponible anual: 10 %, 12 %, 22 %, 24 %, 32 %, 35 % o 37 %.

10% – $0-$9,950

12% – $9,951-$40,525

22% – $40,526-$86,375

24% – $86,376-$164,925

32% – $164,926-$209,425

35% – $209,426-$523,600

37% – $523,601 o más

¿Cómo sé si debo dinero?

El dinero adeudado se correlaciona en gran medida con el estado civil, la cantidad de asignaciones reclamadas y los dependientes. En pocas palabras: cuantas más asignaciones reclame en su formulario W-4, menos se retendrá de su cheque de pago, pero más deberá cuando llegue la temporada de impuestos.

Si no está seguro, no recuerda o quiere estar preparado, hay algunas maneras de encontrar su información fiscal para evitar sorpresas el Día de los Impuestos.

Puede ver los detalles de su estado de impuestos federales, historial de pagos y saldo actual creando una cuenta en IRS.gov/account.

Puede llamar al IRS al 1-800-829-1040.

Si los tiene, revise sus declaraciones y declaraciones de impuestos anteriores. Esto también podría brindarle información que se le pasó por alto y la oportunidad de presentar una declaración de impuestos enmendada. (Tiene tres años después de la fecha límite de presentación de impuestos para solicitar una posible declaración adicional).

¿Qué sucede si pierdo la fecha límite de impuestos?

Si se le debe un reembolso de impuestos, no habrá penalización por presentar tarde. Sin embargo, tenga en cuenta las regulaciones de sus impuestos estatales , ya que pueden variar. Si le debe dinero al IRS, las multas comenzarán a acumularse después de la fecha límite de presentación de impuestos.

Por cada mes que su declaración de impuestos se atrase, se le cobrará el 5% de los impuestos adeudados y las tarifas pueden aumentar hasta un 25% después de 60 días.

Por cada mes de retraso en el pago , la multa es del 0,5% de los impuestos adeudados, que también puede aumentar hasta un 25%.

Siempre es inteligente presentar la declaración a tiempo para evitar multas por retraso y planificar en consecuencia si se retrasa o debe dinero.

¿Cuándo recibiré mi reembolso y para qué debo usarlo?

Si presenta sus impuestos a tiempo y electrónicamente, el IRS informa que probablemente recibirá su reembolso dentro de los 21 días. Incluso si presentó sus impuestos antes de tiempo, no recibirá sus fondos hasta mediados de febrero como medida de seguridad legal para evitar reembolsos fraudulentos.

Dependiendo de cuánto anticipe recibir, los reembolsos de impuestos se pueden usar para invertir, ahorrar o incluso poner en marcha el negocio de sus sueños. Antes de recibir su reembolso, evalúe sus finanzas y piense en cómo gastar, o ahorrar, sabiamente el dinero que recibirá. Los reembolsos de impuestos pueden sentirse como una gracia salvadora, así que tenga en cuenta dónde se encuentra en relación con dónde quiere estar y cómo los fondos lo ayudarán en su futuro financiero.

