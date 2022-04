Cuando adoptas esta mentalidad, todo lo demás sigue

La realidad es que no te conviertes en unicornio al proponerte convertirte en unicornio. No alcanza una valoración de mil millones de dólares haciendo que ese sea su objetivo desde el principio, o peor aún, haciendo que su estrategia de salida sea un hito clave. Como emprendedor, te estás embarcando en un viaje, no persiguiendo un destino. “No hay ascensor para el éxito”, bromeó la famosa vendedora, autora y oradora motivacional Hilary “Zig” Ziglar. "Tienes que tomar las escaleras".

Son las personas a las que invita a unirse a usted en ese viaje, y la forma en que se apoyan mutuamente en ese ascenso, lo que hace posible el éxito. Hasta cierto punto, el dinero y el éxito se cuidan solos, y la salida nunca debe ser parte de la conversación. Cuando te enfocas en el viaje, el destino termina mejor.

Comenzamos nuestra primera empresa, Berclain, construyéndola una persona a la vez, una relación a la vez y un cliente a la vez. (Finalmente se fusionó con una empresa pública que se acercó a nosotros). Nuestro segundo negocio, Taleo, se construyó de la misma manera, desde cero. Se hizo pública en NASDAQ y se convirtió en líder en su espacio a nivel mundial antes de que la vendiéramos a Oracle. Estamos construyendo nuestro tercer negocio, Coveo, de la misma manera. Puedo resumir sus respectivos éxitos en una palabra: cariño.

Todo negocio es un negocio de personas.

Pienso en Coveo no como un esfuerzo tecnológico, sino como una organización de personas que se centra en la tecnología. Por eso, cuando me levanto por la mañana, pienso en tres cosas: mi gente, mis clientes y mis accionistas… y en ese orden.

Las personas siempre son lo primero. Las grandes empresas crecen cuando las personas que las componen están bien, lo que significa que los empleados se sienten valorados, respetados y cuidados. Saben que valoras su salud y felicidad porque lo experimentan todos los días a través de tus acciones. Están motivados para dar lo mejor de sí mismos, listos para invertir energía y tiempo en su misión. Cuando cuida a su gente, ellos lo cuidan a usted y a todos sus colegas a cambio (una dinámica detallada en este artículo de McKinsey & Company de finales de 2021).

Luego, los clientes siguen. Los empleados comprometidos conducen a clientes satisfechos. Investigaciones recientes de IDC vinculan un mayor compromiso de los empleados con mejores experiencias del cliente, mayor satisfacción del cliente y, en última instancia, mayores ingresos. En última instancia, usted está en el negocio para aportar valor a los clientes. Los productos y servicios son una parte importante de esa ecuación, pero aún más importantes son los empleados que los respaldan y que brindan valor día tras día. Si te preocupas por tus empleados, ellos se preocuparán por tus clientes.

Finalmente, los accionistas se benefician. Esto es algo natural si cuidas a tu gente y a tus clientes. Es posible que sea difícil hacer un seguimiento de la preocupación en un balance general, pero puede medir su impacto a medida que repercute en una organización, desde el rendimiento de las ventas hasta el valor superior creado para los clientes cuando las personas se preocupan más, desde la cantidad que ahorra al evitar la rotación innecesaria hasta la calidad de las contrataciones que usted recibe y, finalmente, la valoración del mercado a largo plazo. Porque, cuando dirige un negocio que se preocupa, las personas que le importan lo recompensarán con su compromiso, ideas y creatividad, lo que se suma al valor.

Relaciones hechas de manera diferente

Taleo y Coveo han creado miles de millones de dólares de valor simplemente reuniendo a las personas, inspirándolas a lograr colectivamente una misión significativa y preocupándose por ellas. Todo lo demás que sigue proviene de esas conexiones, pero construirlas requiere analizar detenidamente los tipos de relaciones que fomenta con los empleados, la calidad de esas relaciones centrales y la forma en que las apoya. Algunos factores clave en esa búsqueda:

• Empleados + propósito: no puede construir una organización eficaz a menos que movilice a las personas en torno a un propósito común, uno que sea significativo para ellos y para la sociedad, e idealmente uno que vaya más allá de lo que la empresa hace todos los días. Los empleados brillan más cuando comparten objetivos y creencias comunes más allá del cheque de pago que reciben, manifestados en resultados comprobados y verdaderamente valiosos en el alcance y la escala de su impacto.

• Empleados + empleados: Todos los días, confío en cientos de personas a mi alrededor. Me remito a su experiencia, confío en su habilidad y busco abiertamente su conocimiento. Mi trabajo no es decirles qué pensar, sino pensar en lo que me están diciendo, buscando la verdad sobre quién tiene “razón”. Trato de alentar lo mismo en toda nuestra organización reuniendo a las personas y brindando oportunidades (tanto intencionales como fortuitas) para forjar vínculos sólidos basados en el respeto y la confianza.

• Empleados + clientes: Todos los días pides a los clientes que inviertan tiempo, energía y dinero contigo. Ellos valoran su tiempo, por supuesto, así que tú también debes valorarlo y ser relevante en todo lo que hagas. Un gran producto ya no es suficiente para ganárselos: más bien, los clientes quieren saber que los está escuchando y que realmente se preocupa por ellos. La investigación de PWC muestra que una experiencia del cliente de primer nivel puede hacer que regresen, hacer que estén más dispuestos a pagar más por productos y servicios e incluso alentarlos a probar otros nuevos en el futuro.

• Empleados + líderes: Queremos que nuestros empleados sepan que nos preocupamos por ellos. De hecho, queremos que lo sientan . Nos desafiamos a nosotros mismos para encontrar siempre mejores formas de preocuparnos por cada individuo. En tiempos de crisis, eso se convierte en un mandato clave de liderazgo; las personas pueden estar luchando de diferentes maneras porque los contextos personales y las personalidades difieren. Pero debido a que nuestro negocio se basó en un deber de cuidado, estos momentos son una oportunidad para expresar y reforzar el bienestar. Parte del desafío es ser lo suficientemente flexible para adaptarse con el nivel correcto de empatía y apoyo: los miembros del equipo deben comprender que existen imperativos comerciales, sin duda, pero que la propiedad/gerencia a su vez comprende que no se pueden lograr a menos que las personas estén físicamente y psicológicamente saludable.

La mentalidad de cuidar

Cuidar de las personas no es el centro de lo que haces. Es todo lo que haces. Y también tenga en cuenta que las palabras son baratas: expresar la preocupación fluye a través de las acciones .

Nos preocupamos por nuestra gente no porque queramos beneficiarnos de su esfuerzo. Más bien, es porque es lo correcto y porque creemos que brindar la oportunidad de participar en una meta con propósito es un privilegio, uno que estamos orgullosos de compartir. Al incorporar el cuidado en nuestro ADN organizacional, nos apoyamos unos a otros, creamos una visión que es más grande que una persona y logramos cosas que serían imposibles de lograr solos.

Al final del día, cuando tiene grandes personas involucradas en un propósito común para crear valor para el cliente y respeta a los clientes de la misma manera, su tasa de innovación tiende a ser más alta que la de sus competidores. Mejor aún, posiciona su negocio para crecer más rápido que sus competidores, y el valor para los accionistas seguirá naturalmente.