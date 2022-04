Madonna adquiere NFT de Bored Ape Yacht Club por $571,000 dólares

Está sucediendo: poco a poco las celebridades empiezan a poblar al metaverso. Cautivados por este nuevo espacio virtual en el que es posible la interacción con los fans, cantantes, estrellas de cine políticos e influencers abrazan y exploran la virtualidad. La más reciente en hacerlo es Madonna quien a través de su cuenta de Twitter anunció que adquirió un NFT de la ya legendaria colección Bored Ape Yacht Club: “Finalmente entré en el metaverso… ¡mi propio simio!”. En el post agradeció a MoonPay, plataforma para hacer transacciones con criptomoneda que la artista seguramente utilizó para adquirir la pieza.

La artista cambió la imagen de su perfil por la del simio que le costó 180 ETH, el equivalente a $571,206 dólares, en el mercado digital OpenSea. Con la transacción realizada el pasado 14 de marzo, Madonna se une a un grupo de artistas que han adquirido simios de la colección entre los que se encuentran Jimmy Fallon, Paris Hilton, Neymar, Snoop Dogg, Steve Aoki, Eminem y Marshmellow, entre mucho otros.

El simio de Madonna es el #4988 y muestra a un simio de pelaje rosa, con una gorra de cuero negra y una peculiar playera con el patrón de ojos azules sobre un fondo rosa. Muy ad hoc para la “chica material”.

I finally entered the MetaVerse…,……….. My very own Ape! Thanks @moonpay We all need protection from Evil Eye. pic.twitter.com/We5p9iy4hS