Chris Rock, quien fue abofeteado por Will Smith durante la ceremonia de entrega del Oscar el domingo por la noche, no había hablado del incidente que se convirtió de inmediato en trending topic y que ha dominado nuestras conversaciones esta semana.

El comediante regresó al escenario para dar una función de su show Chris Rock Live en el teatro The Wilbur en Boston. Al salir al escenario fue ovacionado de pie por el público en las dos funciones y se mostró conmovido por el apoyo de la gente. El actor mencionó que aún no tiene mucho que decir sobre el incidente, pues aún está procesando lo sucedido. Se dijo concentrado en la gira por Estados Unidos de un show que ya tenía escrito; agregó que en algún momento hablará más a fondo de la agresión, aunque no aclaró cuándo.

Las localidades de los dos shows del 30 de marzo se agotaron y las ventas de los boletos es han incrementado drásticamente a raíz de la agresión sufrida por el actor. La cuenta Twitter del servicio de venta de boletos TickPick posteó que se vendieron más boletos en una sola noche que durante todo el mes previo. Los boletos para las funciones de hoy y mañana (también en Boston) están agotados y en la reventa se cotizan en cerca de $5,000 dólares. El show de Chris Rock es de stand-up comedy.

We sold more tickets to see Chris Rock overnight than we did in the past month combined.