¿Por qué encajar cuando su empresa puede destacarse?

A veces, solo necesitas alejarte de todo, y rápido.

Paluca Trattoria

La revisora de Yelp Valerie A . y su esposo necesitaban escapar de los incendios forestales de California el año pasado y terminaron en Monterey. Realmente no habían planeado estar allí, por lo que no estaban de visita como turistas. Como tal, no querían hacer nada turístico. Solo querían una cena realmente agradable.

Encontraron Paluca Trattoria , un restaurante italiano justo en Fisherman's Wharf, que normalmente está lleno de turistas y las esperas pueden ser largas. Pero Valerie vio que Paluca Trattoria estaba usando la lista de espera de Yelp, por lo que se agregó a la cola en línea.

“Estaba mirando alrededor para tratar de conseguir reservas y todo estaba reservado. Así que me gustó el hecho de poder registrarme en la lista de espera”, dijo Valerie. “Hice eso, caminamos un poco y luego [cuando recibimos la alerta] regresamos al restaurante. Nos registramos y pudimos conseguir un asiento de inmediato, lo cual fue realmente genial”.

La tecnología de lista de espera de Yelp fue un valor agregado no solo para el cliente, sino también para el restaurante.

“Solíamos tener una gran tasa de personas que no se presentaban o que llegaban muy tarde. El enigma era que tendríamos todas estas mesas reservadas para las reservas. Estamos sosteniendo estas mesas mientras tenemos otras personas físicamente paradas allí diciendo: '¿Por qué todas esas mesas están vacías?'”, dijo Ashley Tedesco, propietaria de Paluca Trattoria.

“Lo que decidimos hacer durante nuestros meses más ocupados y particularmente los fines de semana, es ofrecer exclusivamente la lista de espera de Yelp. Y lo que eso permitió que la gente hiciera es que, a medida que se acercaban y se acercaban más, podían cronometrar el tiempo, siendo más realistas acerca de cuándo podían presentarse y luego entrar en la lista de espera”.

Para Paluca Trattoria, eso significaba que no había mesas vacías, no había grandes multitudes esperando en las mesas y no quedaban ingresos.

Si bien la función de la lista de espera fue conveniente, no fue el único atractivo para Valerie y su esposo. Realmente disfrutaron su visita de principio a fin. La comida fue excelente, pero el servicio, y su servidor, realmente se destacaron, y Valerie también lo mencionó en su reseña.

“El menú era excelente, con muchos clásicos italianos tradicionales y algunos mariscos frescos. Nuestra mesa estaba bien en el agua, pero lo suficientemente lejos para que no nos congeláramos. Tienen un montón de lámparas de calor para mayor calidez. Nuestro servidor Rosemary fue muy amable y servicial y pasamos una velada encantadora.”

Dejar una nota personal sobre el servicio excepcional es una excelente manera de ayudar a los dueños de negocios a reconocer a los empleados destacados, que de otra manera no recibirían el reconocimiento. También es una excelente manera de incentivar al personal a ser lo mejor que pueden ser.

“Cuando alguien hace todo lo posible para mencionar su nombre, sentimos que es bastante espectacular”, dijo Ashley. “Eso no sucede mucho en estos días. Entonces, cuando lo hace, deben haber hecho algo realmente increíble. Esa es una parte de las críticas que realmente me encantan, cuando llaman a los miembros de nuestro personal, realmente les alegra el día de muchas maneras”.

Los empleados exitosos casi siempre se remontan a la forma en que son administrados, y una de las mejores maneras de fomentar un comportamiento específico es modelarlo usted mismo como propietario del negocio. Eso es algo en lo que Ashley y su esposo Sal creen de todo corazón.

“Realmente tiene que modelar lo que quiere que haga su gente, cómo quiere que sean y cómo quiere que interactúen con sus clientes. Queremos crear una atmósfera en la que sintamos que las personas reciben mucha atención y cuidado personalizados”, dijo Ashley.

“Todos estamos trabajando para asegurarnos de que todos tengan una buena experiencia. Creo que eso se refleja en los visitantes, y de hecho algunas personas me han detenido y comentado eso, que aprecian el hecho de que es obvio que todos estamos juntos en eso”.

Las empresas exitosas aprenden a aprovechar sus puntos fuertes. La ubicación de Paluca Trattoria en Fisherman's Wharf los coloca en el medio de todo y les permite promover su ambiente relajado y su proximidad a la Bahía de Monterey, así como a los amigables habitantes de la bahía, que son visibles desde la terraza.

“Puedes ver los lobos marinos y los peces incluso. A veces, dependiendo de la época del año y las condiciones climáticas, se pueden ver medusas en el agua. Es realmente increíble que la gente venga y pueda sentarse y comer y ver todo lo que sucede, los pelícanos y las gaviotas. Tenemos un área de asientos exterior que está más cerca de los veleros, y eso es genial para un día que tiene un clima decente y no mucho viento. A la gente le encanta sentarse allí porque están más cerca de los barcos y de toda la vida marina”, dijo Ashley.

Cuando todo encaja, como le sucedió a Valerie en Paluca Trattoria, puede terminar en una crítica positiva en Yelp. Valerie dice que prefiere dar más críticas positivas que negativas, y tiene en cuenta algo más que la comida en las críticas de sus restaurantes. También siente que dejar una buena reseña es su forma de asegurarse de que sus lugares favoritos se queden.

“¿Me sentí bienvenido? ¿Sentí que tuve una buena experiencia? ¿Quería volver? Y cuando siento que quiero volver, debería tomarme el tiempo para escribir una reseña para que obtengan mejores reseñas y otras personas vengan porque cuanto más negocios obtengan, más probable es que vaya a poder seguir disfrutando de volver a este restaurante. Así que lo veo como si estuviera haciendo una pequeña inversión para ayudarlos a tener éxito en el futuro, publicando mi reseña y mis pensamientos”.

No es fácil administrar una pequeña empresa, pero puede ser más fácil si sigue algunas de estas recomendaciones de Ashley:

Utilice todas las herramientas disponibles para usted. La tecnología como la función Lista de espera de Yelp puede beneficiar a su negocio en términos de ingresos reales, no solo en el servicio al cliente.

La tecnología como la función Lista de espera de Yelp puede beneficiar a su negocio en términos de ingresos reales, no solo en el servicio al cliente. Modele el servicio al cliente que desea de sus empleados. Lo buscarán como propietario de un negocio para establecer el tono del negocio y luego lo transmitirán a los clientes.

Lo buscarán como propietario de un negocio para establecer el tono del negocio y luego lo transmitirán a los clientes. Aprovecha tus puntos fuertes, especialmente en una multitud. ¿Qué tiene de especial su negocio que ningún competidor tiene? Use esas diferencias a su favor para ayudar a que su negocio se destaque.

Escuche el episodio a continuación para escuchar directamente a Ashley y Valerie, y suscríbase a Behind the Review para obtener más información de nuevos propietarios de negocios y revisores todos los jueves.

Disponible en: Spotify , Apple Podcasts , Google Podcasts , Stitcher y Soundcloud