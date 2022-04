El futuro es preocuparse por la experiencia humana

El año pasado comenzamos a ver a algunas personas en el mundo de la tecnología entusiasmadas con Web3 y Metaverse. Empezó en el otoño con todos estos anuncios y, más específicamente, el anuncio de Facebook sobre Meta. La charla sobre Blockchain y Web3 ya se había acelerado, pero cuando 2021 cerró con 26 acuerdos de inversión de riesgo en nuevas empresas de web3, con un total de $ 100 millones o más, según el Informe de tecnología emergente de Pitchbook , de lo que la comunidad tecnológica ya habló y tenía se validó una corazonada: el futuro es Web3.

Debo admitir que una Internet descentralizada es realmente emocionante. Como defensor de los datos y la propiedad de la comunidad y fanático de Silicon Valley , espero con ansias todas las oportunidades que esta tecnología emergente puede catalizar. Incluso con todos los números, grupos activistas con DAO y oportunidades de propiedad, todavía me quedan preguntas. La mayoría de mis preguntas están relacionadas con Web2 y dónde nos han dejado las redes sociales y si hemos aprendido alguna lección para incorporar a Web3. De todas mis preguntas, la más importante es: ¿puede Web3 alterar la forma en que diseñamos soluciones para la experiencia humana?

Primero, definamos la experiencia humana

Entonces, ¿qué es la experiencia humana? Sabemos que somos la especie humana y a través de una serie de acciones, pensamientos y colaboraciones colectivas conformamos nuestra experiencia, ¿verdad? La experiencia humana es un poco más que eso. Todos los días, los humanos nos enfocamos en hacer un millón de pequeñas elecciones y en los últimos veinte años la cantidad de elecciones relacionadas con soluciones digitales ha aumentado exponencialmente. Nuestra vida laboral, personal, familiar y social ha cambiado drásticamente como resultado de varias oleadas de innovación tecnológica.

Como tal, la experiencia humana ha cambiado porque está muy entrelazada con la experiencia digital. Esto no quiere decir que todos tengan una experiencia digital; debemos tener en cuenta que la brecha digital existe y muchas personas no tienen acceso a Internet. Sin embargo, el acceso a la web, las herramientas digitales o la falta de ellas tiene un impacto en nuestras vidas colectivas, ya sea que esté en Internet o no. En un informe de 2019, Deloitte identificó esto y señaló: "Si tiene empatía, puede diseñar mejor para la experiencia humana porque comprende íntimamente cómo sus partes interesadas encuentran significado y pertenencia en productos y servicios".

Para la mayoría de empresas están identificando y cuantificando esta experiencia para entender mejor multitud de problemas desde cómo podemos tener acceso a coches sin conductor hasta la citada web descentralizada. Nuevamente, todo es emocionante, pero si no podemos llegar al núcleo de algunos de nuestros problemas sociales más importantes a nivel mundial y local, ¿estamos realmente siendo innovadores?

Cuando se trata de números, podemos triturarlos. Pero, ¿cómo podemos pasar de números a historias que contextualicen la experiencia humana, historias de personas con y sin acceso al ámbito digital? Como sociedad global, nos enfocamos tanto en el análisis cuantitativo que nuestras ideas y nuestro entusiasmo se obsesionan con cosas como big data, aunque la mayoría de los modelos de big data son completamente ineficaces. Pero la profundidad es lo que realmente nos falta la mayor parte del tiempo. hora.

Entonces, ¿cómo podemos mejorar en la profundidad? ¿Cómo podemos realmente entendernos mejor? ¿Es esto posible con Web3? ¿Y por qué todo esto importa?

Especialmente si podemos tener un mundo en el que podamos existir dentro de un Metaverso, un Oculus con un avatar y comunicarnos con personas de todo el mundo, entonces deberíamos poder resolver problemas sociales simples, ¿verdad?

Mejorar requiere datos de calidad

Bueno, planteo la hipótesis de que no podemos resolverlos porque todavía tenemos que entendernos fundamentalmente unos a otros. Por lo tanto, creo que el futuro realmente se preocupa por la experiencia humana. Es esta comprensión de nuestros matices sociales, conductuales y neurológicos lo que cerrará la brecha hacia la próxima "nueva ola del reino digital", no Web3.

Si podemos abordar lo que hemos hecho con la tecnología a escala y llevarlo a un nivel completamente nuevo con profundidad, entonces creo que podemos acercarnos a comprender lo que siente la gente.

Como fundador de una empresa, Seam Social Labs, que se dedica a observar los datos más allá de los números, cuando creamos nuestros productos, en realidad observamos estas mismas cosas y consideramos el procesamiento del lenguaje natural y la lingüística computacional como herramientas que pueden ayudarnos a resolver problemas sociales globales. Formamos parte de un creciente movimiento de seres humanos que se preocupan por la tecnología de interés público , la experiencia humana y su impacto en la sociedad .

Como dijo una vez Audre Lorde: “No somos seres humanos de un solo problema. No vivimos vidas de un solo tema”. Eso significa que tenemos que entender el matiz interseccional de cada ser humano para llegar a un punto en el que podamos comenzar a resolver esos problemas. Para que lleguemos a un punto en el que resolvamos problemas sociales complejos y realmente los abordemos con un nivel de empatía, debemos tener en cuenta la experiencia humana.

Entonces, les pregunto a los tecnólogos, investigadores y diseñadores lo siguiente: ¿cómo pueden comenzar a comprender y preocuparse por la experiencia humana?

