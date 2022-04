Averigüe si está dedicando suficientes recursos a su éxito

¿Por qué cuando nos encontramos con personas con sueños y ambiciones de alto vuelo, la mayoría tiene trabajos lentos y mal pagados? Muchos tienen grandes esperanzas para sus vidas, pero dejan pasar décadas y no están más cerca de alcanzar sus metas. Estas personas pueden tener una excelente vida social y pueden haber vuelto a ver cada episodio de Grey's Anatomy , pero les faltan los sacrificios necesarios para alcanzar sus verdaderas ambiciones, por lo que permanecen donde están, tanto financiera como profesionalmente.

La verdad obvia es que para tener éxito, tendrás que hacer la cantidad correcta de sacrificios, y dedicarte una hora al día para trabajar en un sueño no será suficiente.

Si valoras el tiempo libre, una rutina de sueño de 12 horas y el vino y cenas de fin de semana con amigos más que la libertad financiera, entonces tendrás que aceptar no lograr lo que lograron aquellos que hicieron esos sacrificios, o necesita hacer un cambio ahora.

Antes de profundizar más en este artículo, necesito que te digas a ti mismo: "Estoy dispuesto a sacrificar lo que sea necesario para tener éxito". Dilo, escríbelo y dilo en serio .

Aquí hay algunas formas de saber si lo está haciendo: capitalizar su tiempo adecuadamente y maximizar el retorno del esfuerzo.

Su entrada será igual a su salida

Particularmente para una startup, la entrada que pones en un negocio es equivalente a la salida que vas a recibir. Si eres estratégico, esa salida eventualmente (y con suerte) superará con creces la cantidad de entrada que ingresas, pero por ahora, es un campo bastante parejo. Cuantas más aportaciones positivas y más esfuerzo pongas en tu negocio, más obtendrás de él. Reconocer eso completamente significa que es necesario dedicar todos sus recursos, tiempo y esfuerzo a una empresa para optimizar sus ingresos y éxito.

¿Cuánto vale una hora de tu tiempo?

Tu tiempo, cada hora que pasas, en realidad tiene un valor monetario. Las ganancias totales por año divididas por las horas dedicadas a ganarlas es una fórmula simple, pero no es tan simple. Ser un emprendedor casi siempre significa no apegarse a un horario de 9 a 5, y sus posibilidades de éxito aumentarán exponencialmente cuando decida que cada hora del día debe ser parte del cálculo. Entonces, la próxima vez que se siente a navegar por las redes sociales y observe que ha pasado una hora, considere que ha tenido que hacer un pago en lugar de ganar para alcanzar el éxito. Esto podría llevarlo a usar esas horas de manera más inteligente.

Capitalice el tiempo de la manera correcta

Asignar horas para centrarse en los objetivos, pero no lograr nada, es un resultado frecuente para muchos emprendedores en ciernes. En la mayoría de los casos, esto sucede porque el tiempo dedicado no se optimiza de manera efectiva. Por ejemplo, ¿por qué perder dos horas al día tratando de sumar números en el lado contable de las cosas cuando alguien más puede hacerlo en 15 minutos? Le costará un poco en el presente, pero el tiempo ahorrado puede dedicarse a las funciones de su negocio.

Por lo tanto, aplique sus fortalezas en áreas que puedan beneficiarse más de ellas, y encargue a otras personas cuyos puntos fuertes son sus puntos débiles. Los mejores empresarios no se quedan con todo el trabajo, porque eso simplemente no es eficiente. Es fácil pensar que contratar a un freelancer solo significa sacar dinero de tu bolsillo, pero eso no podría estar más lejos de la realidad. Estás perdiendo dinero cuando estás perdiendo el tiempo.

Si puede colocar a las personas en los asientos correctos hasta el punto en que todos están donde brillan, entonces es cuando una empresa optimizará la producción a su máximo potencial.

Habilidades de ajuste fino

Es importante nunca dejar de aprender y nunca actuar como si hubiera absorbido todo lo que hay que saber en su campo, porque eso inevitablemente significa quedarse atrás de aquellos que han comprendido que el conocimiento en esta tierra es ilimitado. Entonces, si eres bueno en algo, sigue aprendiendo, y si no eres tan bueno en algo, sigue practicando hasta que lo seas. Tal como lo haría con un automóvil, desea afinar: fortalecer constantemente las habilidades y actualizar lo que sabe.

Al mismo tiempo, no permita que el trabajo se interponga en el camino de la salud. Si te quedas sin gasolina o sigues conduciendo sin cuidarte, te atropellará. Si siente que se está agotando, tómese un tiempo para lo que necesita para volver a la normalidad. Si puede beneficiarse de un día de relajación para poder dedicar más tiempo a alcanzar una meta al día siguiente, hágalo.

Estar por delante del mercado

Asegúrese de estar siempre atento al mercado y atento a los cambios previstos. Luego, cuando las cosas cambien, podrá adaptarse y hacer la transición más fácilmente que si tratara de adaptarse después del hecho. En lugar de solo prestar atención a lo que está sucediendo en este momento, mire hacia adelante también. Cuando el negocio esté listo para la transición o el mercado cambie, podrá cambiar fácilmente mientras la competencia se tambalea.

Entonces, ¿qué va a ser? ¿Serás un cuento con moraleja, alguien que la gente recuerde que tiene tanto potencial pero nunca el tiempo suficiente? ¿Eres lo suficientemente serio acerca de las metas y la increíble recompensa que conlleva tener éxito como para estar dispuesto a hacer sacrificios por el bien de tu vida? Puede tomar algunos años de arduo trabajo, pero cada hora que dediques te acercará más y más hasta que estés allí. Llegarás allí.