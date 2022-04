Nunca es demasiado tarde para lanzar su sueño, dicen estos empresarios del cuidado de la piel. Pero tienes que realmente quererlo.

No enseñan negocios en la escuela de enfermería. Pero eso no impidió que Nancy Pellegrino (más conocida como la enfermera Nancy) se asociara con Courtney Baber para cofundar The Route Beauty , una marca de lujo para el cuidado de la piel respaldada por la ciencia.

The Route

Tres años desde su lanzamiento, la enfermera Nancy y Baber comparten su experiencia, desglosando su viaje empresarial desde encontrar la idea correcta hasta encontrar el socio adecuado y encontrar el momento adecuado para hacerlo. (Pista: ¡ahora!)

¿Cómo se conocieron?

Enfermera Nancy: Courtney era mi paciente. Ella había venido por algunos problemas importantes de la piel que había estado experimentando durante años. Cuando entró, había algo único en ella. No solo porque era sorprendentemente hermosa y genuina (y amable), sino porque tenía la sensación de que nuestras vidas se entrelazarían.

Courtney Baber: Rápidamente nos hicimos amigos. Durante mi segunda cita, descubrimos nuestro sueño compartido de comenzar una marca de cuidado de la piel diseñada para pieles maduras que combinara todo lo que amamos de las innumerables marcas que habíamos probado durante nuestros 50 años combinados en la industria de la belleza en una línea increíble. Uno que se centraría en hacer que las personas se sintieran un poco más bellas, e incluso un poco más felices, al mismo tiempo que reconocía la belleza, la sabiduría y la inevitabilidad del proceso de envejecimiento. Yo tenía 51 años y Nancy 54 cuando lanzamos.

¿Qué te inspiró a empezar La Ruta?

NN: Había estado usando varias líneas de cuidado de la piel en mis pacientes, y en mí misma, durante décadas, pero seguí saltando, buscando productos que hicieran más y lo hicieran mejor. Después de años y años en el negocio, todavía tenía que aterrizar en uno que me encantara lo suficiente como para usarlo exclusivamente. Quería simplificar el proceso para mis pacientes sin reducir la calidad o la eficacia de los ingredientes. Quería darles a las mujeres acceso a productos de calidad médica que funcionaran pero que no costaran una fortuna. Pero lo más importante, finalmente estaba listo para ir con todo. No era demasiado tarde. Era el momento justo.

CB: Cuando descubrimos que ambos teníamos rutas de periódicos cuando éramos preadolescentes, pensamos: "Esto es todo". Ya teníamos un nombre y la ética de trabajo. Ahora solo necesitábamos un plan de negocios. Probamos todas las líneas de productos de alta calidad que existen e investigamos qué tratamientos en el consultorio de la enfermera Nancy podríamos modificar para que estuvieran disponibles, y más asequibles, para más personas. Sabíamos que los productos tenían que ser de grado médico (sin escatimar en eficacia o ingredientes), limpios (el menor impacto posible para el medio ambiente) y lujosos (queríamos que te hiciera sentir bien en tu mostrador, tu cara, el toda la experiencia tenía que sentirse elevada). El Party Peel, inspirado en un popular peel en la oficina que les encanta a los clientes de Nancy, es un excelente ejemplo de nuestro arduo proceso y ahora es nuestro éxito de ventas. Deberías haber visto mi piel sensible durante ese año. No fue feliz. Pero yo estaba comprometido. Pero si tuviera que ser el conejillo de indias, que así sea. Si no hubiera sido por mis problemas de piel de toda la vida, probablemente nunca hubiera conocido a Nancy cuando lo hice, y la marca nunca habría llegado a existir. La vida está llena de aspectos positivos.

¿Qué consejo tienes para otros emprendedores que piensan que son “demasiado viejos”?

NN: He visto a muchos amigos posponer la búsqueda de un sueño profesional porque piensan que no es el momento adecuado o que están demasiado ocupados o que no saben por dónde empezar. Sé de primera mano que puede ser difícil salir de esta rueda de hámster. Pero, créeme, un día te despertarás y tendrás 50 o 60 o incluso 70 años y desearás haber ido tras eso. ¿Mi consejo? Diez años en el futuro, ¿qué le dirías a tu yo actual que haga? ¿Pensaría ella que eres demasiado mayor o que estás demasiado ocupado o que llenas demasiado el espacio en blanco ? Probablemente no. Si realmente lo quieres, deja de poner excusas. Aprovecha tu superpoder y hazlo. Tu futuro yo te lo agradecerá. Confía en mí.

CB: No importa la edad que tengas, tienes que quererlo de verdad. Si no lo hace, nunca sucederá.

¿Cuál es la misión de la marca?

CB: En resumen, es para ayudar a las personas a tener una piel feliz, saludable y hermosa sin importar su edad. Pero si quitas una capa, se trata de mucho más que eso. El nombre, The Route, es tanto un testimonio de dónde estamos en la vida en este momento como una celebración de los viajes que hicimos para llegar aquí. También es un recordatorio de que nuestros caminos únicos en la vida son las cosas más hermosas: baches, obstáculos, desvíos y todo. Queremos que la gente sepa que los vemos, que estamos aquí con ellos y que creemos en ellos.

NN: Me encanta el dicho: "La amabilidad es lo más hermoso que se puede ser". Si podemos hacer lo más mínimo para inspirar a las mujeres a ser un poco más amables con ellas mismas y, por defecto, con los demás, lo considero una victoria. Son las pequeñas cosas las que a veces marcan la diferencia más impactante. Creamos The Route para nosotros pero queríamos compartirla con todos. Trata a los demás como quieres que te traten. La calidad, la integridad y la innovación son lo primero y más importante, pero también infundimos felicidad y lujo en todo lo que hacemos. Desde ingredientes y fórmulas de la más alta calidad hasta los componentes y empaques de botellas más hermosos. Queríamos que todo fuera minucioso, reflexivo e incuestionablemente hermoso.

¿Qué consejo tienes para los aspirantes a emprendedores de mediana edad?

CB: Tienes que quererlo de verdad, y tienes que estar listo para trabajar duro. No hay otra forma de hacerlo. No hay sustituto para trabajar duro y nunca sabrás lo duro que es hasta que tengas tu propio negocio. Lo consume todo cuando es tuyo.

NN: Los sacrificios serán una locura. Instale su sistema de apoyo el día 1. Controle su salud. Asegúrese de que su familia esté a bordo. Pero al mismo tiempo, no uses estas cosas como excusa para no empezar. No puedes esperar hasta que todo sea perfecto porque nunca lo será. Donde la preparación se encuentra con la oportunidad es el puente hacia el éxito. Tienes que hacer que suceda por ti mismo. Y, por supuesto, si tienes un socio comercial increíble (gracias, Courtney), es mucho mejor.