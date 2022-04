"Marcel the Shell" tendrá su propio largometraje y aquí te decimos por qué deberías verlo

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Si aún no lo conoces, te has perdido de uno de los personajes más tiernos en la historia de la animación cuadro por cuadro. Su nombre es Marcel the Shell y fue creado por Dean Fleischer-Camp en 2010. Su primer corto, Marcel the Shell With Shoes On (Marcel la concha con los zapatos puestos) nos presenta a un pequeño cangrejo ermitaño que asoma sus enormes ojos desde la profundidad de su concha y viste unos tenis rosas mientras es entrevistado por un director de cine documental. El documentalista nunca sale a cuadro y solo podemos escuchar su voz mientras conversa con el peculiar personaje. Marcel poco a poco comienza a revelarle cómo es su vida y bastan un par de preguntas y respuestas para que se gane el corazón del espectador. Su voz (a cargo de la actriz Jenny Slate) es perfecta y sus respuestas ocurrentes y cargadas de la melancolía que genera el ver a ese ser indefenso hacerle frente al mundo con valentía.

El primer corto fue estrenado en el festival AFI Fest el 16 de agosto de 2010 en donde fue reconocido con el premio al Mejor Corto Animado. También ganó los premios del Jurado y del Público en el New York International Children’s Film Festival. En octubre de ese mismo año fue subido al canal oficial de Fleischer-Camp en YouTube, en donde tiene más de 32 millones de reproducciones. El 14 de noviembre de 2011 el director subió a YouTube la secuela y en octubre de 2014 posteó la tercera parte, todas obedeciendo al mismo formato y logrando 11 y 4 millones de reproducciones respectivamente.

El pequeño Marcel nos recuerda que la clave de la existencia está en ser capaces de encontrar la magia cada día, aunque el viento sople en nuestra contra y el mundo parezca un lugar enorme y peligroso.

Ahora, más de una década después de su primera aparición, Marcel tendrá su propio largometraje. La productora A24 adquirió los derechos del personaje para producir la cinta que nos mostrará a Marcel emprender una aventura para encontrar a su familia perdida. La producción de la cinta tomó más de seis años y fue presentada en el 2021 Telluride Film Festival en septiembre cautivando a la audiencia.

Fleischer-Camp posteó en su cuenta de Instagram: “Es lo más duro que he trabajado en algo. Esto tomó más de 6 años de tenacidad y trabajo en equipo, pero aquí estamos. No podría estar más orgulloso o más emocionado de compartir esta película con todo el mundo, que tal vez la necesite ahora más de lo que podríamos haber imaginado...”

Sus palabras sirven como recordatorio de lo que implica levantar cualquier tipo de proyecto: tiempo, esfuerzo, dinero, paciencia y fuerza para seguir adelante cuando las cosas no salen como uno espera. Y en ese sentido los cineastas no son tan distintos a los emprendedores, ¿cierto? El pequeño Marcel nos recuerda que la clave de la existencia está en ser capaces de encontrar la magia cada día, aunque el viento sople en nuestra contra y el mundo parezca un lugar enorme y peligroso.

Además de las películas, Marcel tiene dos libros para niños y no sería extraño empezar a ver al personaje en playeras, peluches, estuches y tasas. Es simplemente encantador. Sean Fleischer-Camp, ha dirigido otras películas como el documental Fraud (2016) y la serie web David (2016).

El largometraje Marcel the Shell With On se estrenará el 24 de junio en Estados Unidos

Aquí puedes ver el corto original de 2010 y el avance de la película.