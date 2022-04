Cómo separar las grandes sociedades de gestión inmobiliaria de las buenas

Los dueños de propiedades con muchas propiedades pero poco tiempo para administrarlas a menudo contratarán a una empresa para que se haga cargo de esa carga de trabajo. Tal vez sea un propietario con activos en California, pero viva en Nueva York (o incluso en China), posea un edificio grande con docenas de unidades y se sienta abrumado por la gran cantidad de tareas de administración.

Hay muchas razones para contratar una empresa de administración de propiedades, pero no hay razón para cargar con una que no cumpla con sus estándares. Y créame, están ahí afuera, y si no se mantiene frío, consciente de la diferencia entre lo bueno y lo malo, las cosas se pondrán feas para usted y su negocio rápidamente. Importa a quién contrate, porque administrar una propiedad es más que identificar buenos inquilinos y cobrar el alquiler.

Te encontrarás con muchos buenos candidatos, pero solo unos pocos serán excelentes. Cómo encontrarlos para proteger y nutrir su inversión.

Investiga como un inquilino

Póngase en el lugar de las personas que pagarán dinero para vivir en su propiedad. ¿Está convencido de los métodos de marketing y el contenido que una posible empresa de administración de propiedades está empleando para las propiedades que maneja? ¿Estos lugares lucen atractivos y bien mantenidos? ¿El marketing le habla de alguna manera significativa?

La conclusión es: ¿Consideraría alquilar una de sus propiedades? Si no, ¿qué es lo que te desanima de sus estrategias? Estas son las primeras preguntas que debe responder, porque los futuros inquilinos harán lo mismo al decidir si alquilarle a usted o al vecino.

La experiencia cuenta

Como cualquier industria, el alquiler y arrendamiento de bienes raíces viene con una amplia gama de leyes, restricciones y protocolos que pueden descarrilar su negocio en caso de incumplimiento. La empresa de administración adecuada tendrá conocimiento y experiencia en todas las leyes y otros aspectos que rigen la industria de la vivienda.

También tenga en cuenta que las propiedades residenciales y comerciales son muy diferentes; algunas compañías se especializan en uno u otro, y debe elegir uno que tenga experiencia en el manejo de los tipos que posee. Además, pregunte sobre el historial de cada candidato. ¿Solo administra ciertos tipos de propiedades o muchos tipos? (Un enfoque especializado a menudo es mejor que un aprendiz de todos los oficios).

Buenas relaciones con los inquilinos

Las propiedades de alquiler vacías no generan ingresos: los inquilinos sí, y desea asegurarse de que se queden a largo plazo. Le sorprendería la facilidad con la que una empresa de administración de propiedades sin experiencia puede interponerse en el camino de ese objetivo.

Una relación de trabajo saludable entre la empresa administradora y los inquilinos es una excelente manera de producir ingresos máximos y constantes. Por lo tanto, es obligatorio que hable con algunos de los inquilinos que viven/trabajan en las propiedades que administra su posible empresa. Desea respuestas honestas y completas sobre el nivel del trabajo que se está realizando, y los inquilinos generalmente se las darán en términos inequívocos (especialmente los insatisfechos). Si le gusta lo que está escuchando, puede estar seguro de que el candidato brindará un nivel similar de atención y experiencia a su propiedad.

Un ojo en el mañana

Las empresas que considere pueden tener excelentes antecedentes, excelentes críticas e inquilinos y propietarios entusiastas que exaltan sus virtudes, pero ¿cuáles permanecen estancadas en el pasado, en lugar de acoger las eficiencias de la tecnología del siglo XXI? La más simple de estas innovaciones, por supuesto, es la posibilidad de pagar el alquiler en línea. Atrás quedaron los días de los cheques (o cheques de caja) al cobrar el primer día del mes.

Hay muchas buenas opciones de software de administración de propiedades en el mercado, así que asegúrese de preguntar cuáles prefieren los candidatos. Sus respuestas pueden contribuir en gran medida a asegurar una relación laboral saludable y lucrativa.

ese algo especial

Al final del día, la mayoría de los candidatos proporcionarán un menú similar de servicios. Si ha realizado su diligencia debida, los finalistas serán confiables, dedicados y experimentados, entonces, ¿cómo eleva a uno sobre los demás? La respuesta es simple: ¿qué más puede ofrecer un candidato? ¿Una empresa ofrece un servicio o gestiona una tarea que las demás no hacen o no pueden? ¿Es capaz de hacerse cargo de tantas funciones como sea posible mientras proporciona un mayor nivel de servicio?

un último pensamiento

Una vez que hayas decidido la empresa que quieres contratar, fíjate bien en el acuerdo que presentan. Asegúrese de que cubra todos los puntos críticos en su totalidad, con una descripción detallada que describa los servicios prestados, las tarifas y los costos asociados con esos servicios, la duración del contrato y sus responsabilidades.

Es ese último factor el que hace tropezar a muchos propietarios, particularmente a los novatos. Aquí es donde se encuentra la brecha entre el gerente y el propietario, y la mayoría de las veces las cosas importantes se pierden: detalles que se pierden y, en última instancia, lo perjudican a usted y a su negocio. Por lo tanto, delinee en su totalidad qué tareas y responsabilidades se espera que maneje la empresa administradora y cuáles le corresponden a usted como propietario de la propiedad. Verifique dos veces estas cláusulas para asegurarse de que no se espera que asuma tareas no deseadas. Esencialmente, aplique el mismo nivel de diligencia debida en el acuerdo que utilizó para encontrar al candidato a gerente.