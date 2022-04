La alternativa rentable a un negocio basado en el cliente

Empecé mi primer negocio a los 19 años. Ese negocio creció rápidamente a múltiples cifras de seis y medio millón de dólares en el segundo año. Si bien el modelo comercial en sí sigue siendo una opción increíblemente rentable para los empresarios, ese tipo de negocio no estaba alineado con mis objetivos e ideales empresariales.

Vendí ese negocio en 2012 y pasé a un modelo de negocio de educación en línea. Quería ganar dinero con mi mente, no con mi cuerpo.

He tenido la suerte de haber hecho crecer este negocio hasta el punto de que nos permite viajar a tiempo completo . Te escribo este artículo desde Niza, Francia. Mi esposa y yo hemos pasado los últimos tres meses en Europa explorando ciudades, experimentando la historia, comiendo comida deliciosa y al mismo tiempo haciendo crecer nuestro negocio.

En 2021, cambiamos significativamente nuestro modelo de negocio, lo que ha revolucionado la forma en que gastamos nuestro tiempo. Decidimos dejar de ofrecer todas las formas de trabajo del cliente y servicios de cumplimiento. Hicimos la transición a un modelo en el que nos pagan por lo que enseñamos .

Soy emprendedor desde hace 22 años. Siento que lo que no pensamos como empresarios es cómo queremos pasar nuestro tiempo. Automáticamente, la suposición es que necesita clientes para generar ingresos. Más específicamente, debe ofrecer servicios al cliente y/o cumplimiento si desea ganar dinero real.

Existe un modelo de negocio alternativo al modelo basado en el cliente. Si va a construir un negocio que le permita libertad y seguridad financiera , debe tener claro qué tipo de modelo se alinea con sus objetivos futuros. Los servicios al cliente no son la única opción.

El modelo de solo educación

Un negocio basado en el cliente significa que un consumidor lo contrata para hacer algo. Cobras una tarifa y entregas el trabajo. Esa ecuación no considera que hay varios factores que conducen a un resultado exitoso.

No puede controlar cada aspecto de lo que crea un resultado, pero cuando ofrece un modelo basado en el cliente, tiene que hacerlo. Gran parte de la responsabilidad de un modelo de negocio basado en el cliente recae en el emprendedor. Eso funciona para ti?

La alternativa es un modelo de negocio sólo educativo. Te pagan por enseñar algo, y la implementación y el resultado son responsabilidad del cliente. En otras palabras, les muestra cómo hacerlo y ellos deciden si tomarán medidas.

El modelo de negocio solo educativo es más escalable. No pasa todo su tiempo trabajando en proyectos y entregando trabajo a los clientes. Usted vende información preempaquetada en línea que no requiere su tiempo para entregarla.

Puede vender libros electrónicos , productos de información digital, clases magistrales en línea y otras formas de capacitación en línea. Ofrecer capacitación en información digital significa que puede ponerla detrás de un muro de pago y continuar vendiéndola las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La belleza de este modelo es que no estás enganchado a cumplir nada. Estás vendiendo formación online.

El desafío del trabajo con clientes es que a veces el emprendedor se preocupa más por obtener resultados que la persona que lo contrató. En el modelo de solo educación, le brinda a los consumidores lo que necesitan para obtener un resultado exitoso, pero tienen que quererlo y actuar .

Puede complementar la capacitación con una comunidad privada u ofrecer preguntas y respuestas mensuales si desea agregar más valor. Podría brindar capacitación y una salida para que los consumidores obtengan respuestas a sus preguntas. Pero la forma en que actúan y su consistencia recae en ellos, no en ti.

Las garantías llevan a trabajar gratis

Una de las primeras preguntas que probablemente le hagan durante las llamadas de descubrimiento es si ofrece una garantía. Los clientes potenciales aman las garantías.

No pocos consumidores se sienten hastiados de haber sido estafados o estafados. Aún así, es importante comprender que no es su responsabilidad compensar cualquier otra mala experiencia que haya tenido un consumidor. Su objetivo es entregar la mejor información posible y ofrecer valor real . Pero no es ser el salvador de Internet.

Las garantías lo harán trabajar más y más duro para cumplir con algo que puede estar fuera de su control. Hay docenas de factores que intervienen en un resultado exitoso. Lo más probable es que no controle esos factores.

El modelo de solo educación lo aleja de una situación en la que se desean o esperan garantías. En el modelo de solo educación, solo brinda capacitación.

Piensa en cómo quieres pasar tu tiempo

Más que nada, el objetivo de muchos empresarios es el tiempo, la libertad y la seguridad financiera. Queremos despertarnos y pasar nuestro tiempo de la forma en que queremos pasarlo.

Un modelo de negocio en el que su oferta principal es la formación significa que no dedicará todo su tiempo al trabajo del cliente. Significa que puede grabar contenido, ponerlo detrás de un muro de pago y venderlo. O significa que tiene clases programadas para una hora específica cada mes. Una vez que hagas el entrenamiento, tu tiempo es tuyo para hacer lo que quieras con él.

Los proveedores de servicios a menudo trabajan largas y duras horas cuando ofrecen trabajo al cliente. No es raro que la mayor parte de su día se dedique a proyectos para clientes. Tienes que preguntarte cómo quieres pasar tu tiempo.

Vivimos en la era de la información digital. Miles de millones de personas inician sesión en Internet y en las redes sociales todos los días. Cuando su negocio se configura como un modelo solo educativo, puede dedicar su tiempo a crear contenido y publicaciones de ventas que dirijan a los consumidores hacia su capacitación.

Puede crear contenido educativo o basado en el estilo de vida a través de podcasts, videos de YouTube y aprovechando las audiencias de otras personas. Puede dedicar su tiempo a hablar de cosas que lo iluminan en lugar de estar siempre a la caza de proyectos para cumplir.

Un negocio basado en el cliente no es la única opción que tenemos hoy como empresarios. Su experiencia y conocimiento pueden ser una capacitación valiosa empaquetada y vendida de forma semipasiva para generar ingresos. Construir un negocio solo de educación requiere tiempo y mucho esfuerzo, pero es algo que se puede hacer y tal vez lo lleve a un mejor equilibrio para usted.

El trabajo del cliente puede ser para ti, y eso es bueno. Siempre debes hacer lo que tenga sentido para ti. Como compañero emprendedor, quiero preguntarte, ¿has pensado en cómo quieres pasar tu tiempo?