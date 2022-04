5 consejos fiscales de última hora (sin juicio)

Si aún no ha terminado con sus impuestos, no entre en pánico.

Es mucho más probable que cometas errores si estás bajo estrés y te sientes apurado. Respira hondo y reserva algo de tiempo para hacer frente a tus impuestos con la mente despejada.

Hemos reunido cinco consejos tributarios de última hora para ayudarlo a evitar errores comunes, ahorrar dinero y prepararse para un mayor éxito financiero.

1. Conozca los hechos

En los EE. UU., las declaraciones de impuestos personales vencen el 18 de abril de 2022. A diferencia de 2020 y 2021, el IRS cumple con su fecha límite este año.

Pero todavía hay complejidades relacionadas con la pandemia a considerar. Trabaje con su asesor fiscal para revisar los pagos de estímulo o los Créditos fiscales anticipados por hijos que recibió para asegurarse de que recibió las cantidades adecuadas.

Si recibió un préstamo del Programa de protección de cheques de pago, su asesor fiscal puede trabajar con usted para asegurarse de que siga las pautas del IRS. Los gastos pagados con los fondos del préstamo PPP son deducibles de impuestos incluso si su préstamo fue perdonado, así que no se pierda esto.

Los dueños de negocios también pueden beneficiarse de otro programa de alivio pandémico: el Crédito de retención de empleados . Esto les da a los empleadores elegibles un crédito fiscal reembolsable por la parte del impuesto del Seguro Social que le corresponde al empleador. En 2021, el crédito equivalía al 70 % de los salarios calificados hasta $10 000 por empleado por trimestre pagado hasta el 30 de septiembre. Eso significa que podría ser elegible para un crédito fiscal de hasta $21 000 por empleado.

2. Encuentra un buen asesor fiscal

Si no está trabajando con uno ahora, puede ser un desafío encontrar uno bueno en esta etapa avanzada del juego. Aún así, invierta tiempo en su búsqueda. No es demasiado pronto para comenzar a pensar en sus impuestos de 2022. Las referencias son un gran lugar para comenzar.

Su asesor fiscal debe convertirse en un miembro de confianza de su equipo de estrategia patrimonial. Busque un CPA que se tome el tiempo para conocerlo a usted y sus objetivos. Los mejores asesores fiscales utilizarán una estrategia comprobada para la reducción de impuestos permanente que se alinee con su estrategia patrimonial.

3. Maximiza las deducciones

No hay motivo para pagar más impuestos de los que debe. Sin embargo, a menudo vemos que las personas hacen exactamente eso porque no pueden tomar deducciones calificadas.

Recuerde: las deducciones de impuestos no son lagunas. En cambio, estos son incentivos que el gobierno ha incluido intencionalmente en el código tributario para alentar a las personas a gastar dinero en cosas que el gobierno cree que benefician a la sociedad en general, como construir un negocio o invertir en vivienda.

Si no ha realizado un seguimiento durante todo el año, tómese el tiempo para revisar sus transacciones financieras y otros gastos. Con cada uno, pregunte: ¿Cómo puede ser esto deducible?

Las deducciones pueden incluir:

Oficina en casa

Contribuciones caritativas

Automóviles

Cuidado de los niños

interés de préstamo estudiantil

Educación y entrenamiento

viajes de negocios

Trabaje con su asesor fiscal en esto. Incluso ahora, todavía hay algunas oportunidades para agregar a sus deducciones de 2021 contribuyendo a ciertos planes de jubilación, incluidos IRA y SEP, antes del 18 de abril.

4. Verifica tus impuestos estatales si tienes una entidad canalizadora

La mayoría de las empresas estadounidenses son entidades de transferencia, o PTE, un tipo de estructura comercial en la que las ganancias de la empresa se transfieren al impuesto sobre la renta individual de los propietarios y miembros. Algunos estados han creado un incentivo para estos negocios en la forma de un impuesto de entidad de traspaso electivo, por lo que es importante conocer las reglas en su estado.

Así es como funciona: La Ley de Empleos y Reducción de Impuestos de 2017 limitó la deducción que las personas podían tomar para sus impuestos estatales y locales a $10,000. En los estados con un impuesto PTE opcional, los contribuyentes elegibles pueden cambiar el pago de los impuestos estatales sobre la renta del individuo a la entidad, donde los impuestos son totalmente deducibles.

Esta es una de las muchas estrategias fiscales que debe contar con su asesor fiscal para incluir en su planificación.

5. Pide una prórroga si la necesitas

Solicite una extensión si no puede completar una declaración precisa antes del 18 de abril, pero no espere para hacer un pago si debe impuestos adicionales. Prórroga o no, todos los pagos de impuestos vencen el 18 de abril para evitar multas e intereses.

Si no puede realizar el pago total, hable con su asesor fiscal sobre la mejor estrategia. Se pueden aplicar diferentes exenciones a su situación y ayudar a minimizar las sanciones.