Por qué los líderes con discapacidad traen un arma secreta a la mesa de negociación

Cuando se encuentra en medio del proceso de negociación con un cliente potencial o un futuro socio comercial, las herramientas de su arsenal personal juegan un papel vital en el resultado del acuerdo.

Como líder empresarial con una discapacidad, usted tiene un conjunto de habilidades especiales y un punto de vista que es probable que otros en su empresa no tengan. Debido a los obstáculos físicos o mentales que ha enfrentado con su condición, tiene una combinación de cualidades distintivas que puede aprovechar para sellar el trato de una manera que sea mutuamente beneficiosa para todas las partes.

Aquí hay tres características útiles que trae a la mesa de negociación como líder con una discapacidad:

Ingenio: la necesidad es la madre de la invención

En plena negociación, a veces es difícil encontrar soluciones que satisfagan a todas las partes involucradas. Como líder con una discapacidad, está acostumbrado a saltar a través de aros en su propia vida, por lo que puede traer ideas inteligentes a la mesa que otros podrían no considerar.

Vivir con una discapacidad significa que probablemente haya tenido que encontrar formas diferentes y creativas de completar proyectos. Por ejemplo, una discapacidad visual o auditiva puede dificultar la administración de su bandeja de entrada de correo electrónico; sin embargo, a través de la investigación que sus compañeros sin discapacidad posiblemente no necesitaban realizar, encontró un software que simplifica ciertas tareas al actuar como sus ojos u oídos. Si tiene una afección como el TDAH, tal vez haya aprendido a utilizar herramientas como la técnica Pomodoro para aumentar su eficiencia.

Su discapacidad ha requerido que se vuelva ingenioso y piense fuera de la caja. Ser rápido para encontrar soluciones hará que su empresa se destaque cuando esté negociando.

Este rasgo de carácter le permite evaluar rápidamente las opciones alternativas que un cliente no puede ver por sí mismo. Si está en medio de una negociación y el cliente duda en celebrar un contrato formal, las soluciones creativas que presente aumentarán su confianza en usted.

Positividad: encuentra el lado positivo

En la línea de la vacilación del cliente, no es raro que ciertas partes en una negociación parezcan no estar dispuestas a ceder en sus términos. Una actitud positiva puede servirle bien al aliviar las tensiones y conducir a un resultado de beneficio mutuo.

Si bien la positividad no se limita a un líder con una discapacidad, si su condición significa que ha tenido que adoptar un estilo de vida diferente al de sus compañeros, probablemente sea del tipo de persona que "vaso medio lleno". Por ejemplo, si tiene un trastorno como la epilepsia, es posible que no pueda conducir. Sin embargo, eligió seguir adelante y buscar en su área local viajes compartidos como Uber y Lyft . O tal vez te has conectado con un grupo social donde puedes aprovechar el viaje compartido.

En lugar de dejarse consumir por sus desafíos, ha aprendido a ver lo positivo en cada situación, un rasgo de carácter que se traduce bien en su vida profesional. Tal vez esté negociando tarifas con un posible socio comercial y la conversación no vaya tan bien como esperaba. No están dispuestos a disminuir ciertos costos de sus servicios, sino que ofrecen ventajas adicionales para endulzar el trato. Es fácil sentirse frustrado en una situación como esta y dejar que esa frustración termine con las negociaciones sin que nadie se sienta satisfecho. Sin embargo, como alguien que ha superado una buena cantidad de obstáculos, comprende la importancia de ver el lado positivo. Tal vez este beneficio adicional que ofrecen es algo que eventualmente habrías comprado de todos modos.

Mantener una sonrisa en su rostro y una actitud positiva durante todo el proceso de negociación, incluso cuando las cosas no salen como las imaginó, se reflejará bien en usted y en su empresa en general. La otra persona se alimentará de tu energía, lo que resultará en un mejor resultado para todas las partes involucradas.

Empatía: sigue la 'regla de oro'

Cuando está negociando con un cliente que parece encajar perfectamente o que sería el complemento perfecto para su equipo, pero algo parece estar frenándolo, ser comprensivo y escuchar sus inquietudes ganará su confianza y lo mantendrá abierto a soluciones creativas.

Habiendo vivido con su discapacidad, naturalmente ve el mundo a través de una lente empática. Después de todo, la sociedad no siempre es amable cuando tienes limitaciones. Si está en silla de ruedas, por ejemplo, probablemente haya notado problemas de accesibilidad en muchos establecimientos comerciales. Cuando tus necesidades han sido ignoradas, tu sentido de la empatía hará que quieras evitar hacer lo mismo con los demás.

Es esencial anticipar y considerar las preocupaciones de la otra parte cuando se está en el proceso de negociación. Ponte en sus zapatos. Mostrar compasión y comprender las dudas de los demás y lo que esperan obtener de su asociación será de gran ayuda. Quizás esté presentando sus servicios a un posible cliente, pero le preocupa el costo y la inversión de tiempo. Han sido quemados en el pasado por un proveedor que no cumplió con sus expectativas y no quieren repetir sus errores.

Como alguien con una discapacidad, es probable que esté más dispuesto a proporcionar adaptaciones porque conoce de primera mano la sensación de que sus preocupaciones sean desestimadas. Juntos, pueden decidir hacer controles diarios o semanales por teléfono o correo electrónico para analizar el progreso del proyecto. O tal vez acepta aceptar el pago en incrementos en lugar de por adelantado. Cualquiera que sea la solución, estarán agradecidos por su disposición a tomar medidas para tranquilizarlos.

Sus cualidades personales como líder con discapacidad son de gran ayuda en la mesa de negociaciones. Cuando aproveche su perspectiva única y sus rasgos de carácter de ingenio, positividad y empatía, encontrará el éxito en las negociaciones, sus asociaciones se fortalecerán y su negocio crecerá.

