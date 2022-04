Exclusivo: Tom Brady nombra al ejecutivo de Lowe's como el nuevo director ejecutivo de His Wellness Company TB12

Tom Brady y el cofundador de TB12, Alex Guerrero. Crédito de la imagen: Kevin Mazur | imágenes falsas

La compañía de bienestar de Tom Brady y Alex Guerrero, TB12 , tiene un nuevo líder, y aunque su experiencia tiene poco que ver con la salud o los deportes, su nombramiento habla de las ambiciones más grandes de la compañía.

Grant Shriver ha sido nombrado director general de la empresa. Anteriormente fue vicepresidente de marcas privadas, desarrollo de productos y operaciones globales en Lowe's Home Improvement, y antes de eso supervisó las operaciones nacionales entre los equipos de Kohl's y JCPenney.

Shriver conoció a Brady a través de un conocido en común que pensó que compartirían misiones similares. "Había una conexión", dice Shriver, "entre la forma en que pienso sobre los negocios y lo que Tom buscaba hacer en TB12: la visión que tenía de llevar esta marca a una presencia más nacional".

Brady cofundó TB12 con Guerrero, su entrenador corporal desde hace mucho tiempo, en 2013. La marca promete ayudar a los usuarios a mejorar su salud y "vivir sin dolor", y dice que sus productos y servicios reflejan la metodología que usa Guerrero para entrenar a Brady durante su registro. rompiendo la carrera de la NFL. Eso incluye ofrecer suplementos nutricionales, equipos de fitness, ropa y entrenamiento corporal en persona.

Los productos de la marca se han vendido principalmente en línea y directamente al consumidor, y su entrenamiento corporal actualmente solo está disponible en instalaciones seleccionadas a lo largo de la costa este. Shriver dice que tiene la intención de aumentar ambos lados del negocio: llevar los productos de TB12 a los minoristas de todo el país y ampliar el acceso al asesoramiento en persona de la empresa.

Shriver reemplaza al ex director ejecutivo John Burns. En una conversación el martes, el día antes de que se anunciara el nombramiento de Shriver como director ejecutivo, describió las oportunidades que vio en el futuro y por qué la marca y la narración de historias serán fundamentales para el éxito de TB12.

Arriba: Grant Shriver. Imagen cortesía de TB12.

Tiene mucha experiencia en la creación de marcas en Lowe's y otras grandes empresas. ¿Cómo se traduce esa experiencia en TB12?

Es esa tenacidad e implacabilidad en proporcionar claridad de marca. Es algo que es realmente lo más importante en los roles de los que vengo. Cuando miro TB12, estoy muy emocionado por el ADN detrás de él. Siento que mi papel número uno es simplemente hacer que más personas se den cuenta de lo que está sucediendo con esta marca.

Comienza con ese trasfondo en la claridad de la marca. ¿Cómo construyes la conciencia y cuál es el lenguaje correcto a usar? ¿Cómo nos mantenemos consistentes en todos los puntos de contacto? Luego, tan pronto como esa base esté completamente establecida, es hora de escalar realmente agresivamente porque sabemos que el mensaje está bien sintonizado.

Es interesante escucharte hablar sobre la claridad de la marca, porque me he preguntado sobre la historia que cuenta TB12. Obviamente existe la conexión con Tom Brady, pero ¿es esta una empresa de productos ? un servicio ¿empresa?

Sí. Usamos el término método. Es el Método TB12. Y realmente abarca todas esas cosas. Esa es nuestra propuesta de valor. Quiero decir, puedes ir a otros competidores. Pero si encuentra una compañía de acondicionamiento físico que le gusta, eso no significa que no tendrá dolor, y eso no significa que no tendrá que ir a otras fuentes para encontrar los suplementos apropiados. Así que tratamos de ser realmente considerados acerca de traer productos que conduzcan a la misión de recuperación y sin dolor, y es una misión diferente a la de la mayoría.

Hablemos de expansión. Usaste la frase “presencia nacional”: ¿el objetivo es expandir el entrenamiento a nivel nacional?

Bueno, tenemos tres ubicaciones propias entre Foxborough, Boston y Tampa. Luego, también tenemos asociaciones que nos llevan a una ubicación en Florida y Filadelfia. Y estamos trabajando en una asociación con los gimnasios Equinox en el área de Nueva York, por lo que actualmente hay un pequeño puñado de gimnasios donde tenemos entrenadores corporales para ayudar a los miembros del gimnasio a aliviar el dolor.

¿Cuál es la idea de expandir eso?

Todavía estamos en lo que yo llamaría una fase piloto de ese esfuerzo. Nos estamos asegurando de que tenga sentido, asegurándonos de que tenemos el enfoque perfectamente definido. Esta es una nueva empresa, por lo que se determinará hasta dónde llegará.

Probablemente mires mi experiencia y adivines que tendría sentido para mí impulsar el lado del producto de la ecuación más rápido. Puedo ver muchas oportunidades para hacer eso, y lo haremos. Pero creo que hay igualdad de oportunidades en ambos lados. Puede considerar cada uno de ellos (los productos y el servicio de asesoramiento) como una herramienta para sembrar mercados, ¿verdad? A medida que expandimos más centros TB12 en las ciudades, esa es una forma de llevar la marca al mercado para generar confianza en lo que hacemos, lo que obviamente generará confianza en los productos que ofrecemos. Y viceversa. Tal vez un minorista físico podría ayudar a crear conciencia de marca y hacer esa transición a un futuro centro TB12 en una ciudad.

¿Qué piensa del papel de Tom para atraer a los consumidores? Sus logros atléticos son innegables, pero como cualquier atleta, no es querido en todos los mercados deportivos.

Estoy seguro de que muchos fanáticos tienen opiniones sobre los equipos que ha aplastado en los Super Bowls. Pero el momento es asombroso. El próximo ciclo de esta compañía está en sintonía con la historia que Tom está demostrando.

A su punto, cuando la marca comenzó, tenía su sede en Boston y Tom tiene una conexión muy profunda con el área de Boston. Así que gran parte del éxito se basó en eso. Pero la gente mira lo que Tom ha hecho de manera diferente ahora. Se mudó a un segundo equipo y tuvo el mayor nivel de éxito que podrías tener, y creo que eso cambió la narrativa. Lo que más me emociona, al representar a esta marca, es que está a punto de salir para su temporada número 23 y cumplirá 45 años este otoño. Eso atrae mucha más atención al lado de la longevidad de Tom Brady, y creo que cada vez más personas aprecian y reconocen que este hombre está haciendo esto al más alto nivel posible, a esa edad.

Esa narrativa comienza a calar mucho más allá incluso de los fanáticos del fútbol. Empiezas a ver a Tom como probablemente el mejor ejemplo que tenemos de longevidad, y ¿cómo lo está haciendo? Es el Método TB12. Eso es lo fundamental.