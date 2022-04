¿Eres un comunicador racional o emocional? Descubra por qué es importante

“La persona que controla una conversación no es la que habla, es la persona que hace todas las preguntas”.

Hace poco me acordé de este adagio, que está lleno de sabiduría. Es cierto. Somos rápidos para guiar una conversación a través de lo que creemos que debemos decir, en lugar de escuchar activamente y cuestionar a la persona con la que estamos hablando. A menudo, nos apresuramos a querer ser entendidos en lugar de buscar primero entender a la otra persona.

Además, tendemos a involucrarnos de dos maneras: racional o emocionalmente. Diferentes situaciones requieren diferentes métodos de comunicación . El desafío, sin embargo, es cuando una de estas reacciones supera con creces a la otra.

Entonces pregunto: ¿Te estás comunicando racional o emocionalmente?

Comunicación racional vs. emocional

¿Puedes adivinar cuál de los humanos tiende a hacer más? Si elegiste emocional , estás en lo correcto. Nuestro ADN está arraigado en la emoción y reaccionamos emocionalmente a las cosas que nos rodean.

Digamos que estás en el auto y te cortan el paso. ¿A qué te dedicas? Tal vez pongas los ojos en blanco, tal vez vomites el pájaro, tal vez digas algo no tan amistoso. Ver: emoción.

Las respuestas emocionales tampoco son siempre malas. Orgullo, felicidad, emoción... imagina a tu hijo siendo aceptado en la universidad y en lugar de reaccionar con júbilo, tu única respuesta es “Bien. Esto mejorará sus posibilidades de obtener una forma deseable de empleo”.

Racional, pero extraño. Esa es una situación que requiere una respuesta emocional.

Realmente no se nos enseña cómo canalizar nuestro lado racional cuando reaccionamos ante algo. Somos rápidos para responder a las situaciones en lugar de dar un paso atrás, respirar profundamente y seguir los movimientos para decidir cómo responder. El comunicador excepcional reconoce el papel que juegan tanto la lógica como la emoción en las conversaciones.

Tampoco podemos controlar cómo responden los demás. Entonces, incluso si hemos encontrado el equilibrio perfecto entre la lógica y la emoción cuando nos comunicamos con los demás, es un juego de pelota completamente diferente cada vez, porque no hay dos personas idénticas y que piensen exactamente igual.

Cómo llevar el equilibrio a las conversaciones en el lugar de trabajo

Cuando pienso en cosas como esta, me inclino a reflexionar sobre cómo encaja en mi negocio. Aunque no podemos controlar totalmente cómo las personas se comunican, podemos enseñarnos unos a otros cómo entender la diferencia entre los tipos de comunicación.

1. Reconocer la falta de autoconciencia

No estoy seguro de que la gente realmente sepa hay una diferencia en cómo respondemos a las cosas. Lo admito, hasta hace un par de años, yo mismo no. A nuestro subconsciente no parece importarle mucho retener esta información. La conciencia es el primer paso para ser un comunicador exitoso.

Tenga esto en cuenta cuando se comunique con sus compañeros de trabajo. Reconozca la falta de conciencia, luego pregúntese qué puede hacer para ayudar a otros a reconocer cuándo están respondiendo racionalmente a algo y cuándo están respondiendo emocionalmente.

2. Reconoce la emoción

Las habilidades de escucha activa son fundamentales para fomentar una comunicación armoniosa. Comience por hacer preguntas de sondeo para asegurarse de que realmente comprende el problema. Sea objetivo al escuchar las respuestas.

Es importante reconocer las emociones de la otra persona al comienzo de la conversación. Algo como, “Puedo entender cómo esta situación debe ser tan frustrante para ti” puede ayudar a la otra persona a sentirse escuchada y disipar la tensión emocional. Ofrece un comienzo unificado para encontrar una solución.

3. Reformula la conversación

Otra forma de tener esta conversación es a través de la lente de positividad frente a negatividad. Este último tiene sus raíces en la emoción. Acepta el día con una mentalidad negativa y comenzarás una reacción en cadena de energía negativa, que se transmitirá entre tú y cualquier persona con la que te comuniques.

La mentalidad y las reacciones comparten un terreno común. Elige una mentalidad positiva y serás propenso a reacciones positivas. Canaliza la negatividad y, bueno... ya conoces el trato.

4. Identifique la fuente del conflicto (Pista: no es la otra persona)

Seamos realistas: la gente a menudo ve a las personas como el problema y las emociones aumentan. La comunicación se rompe cuando las personas proyectan la fuente del conflicto en la otra persona. La realidad es que el conflicto es lo que se interpone entre dos personas. Al centrarse en el problema en lugar de en la persona, puede encontrar puntos en común. Una vez que ambas personas están del mismo lado buscando una solución, entonces se ha pasado a una forma racional de resolver el conflicto. ¡Todos ganan!

5. Incluya en su lugar de trabajo la capacitación

¿Tiene entrenamiento de rutina en el lugar de trabajo? Bien. Agregue algo como esto a su plan de estudios. Si no tiene a alguien en su equipo responsable de esto, contrate a un profesional para que venga y dé una conferencia. Es importante enseñar habilidades de comunicación utilizando ejemplos prácticos del mundo real.

Asegúrese de revisarse a sí mismo también de forma rutinaria. ¿Está modelando una comunicación efectiva?

Ser capaz de distinguir entre comunicación racional y emocional es un superpoder de liderazgo. Diablos, es una superpotencia del ser humano . Encuentre el equilibrio entre los dos, ese paradigma del momento correcto, el lugar correcto, y ayude a otros a hacer lo mismo.

A nadie le gusta el conflicto. Todo el mundo quiere sentirse comprendido. Comience por evaluar su propio estilo de comunicación, luego fomente una cultura de comunicación racional con su equipo. ¿Quién no querría liderar una empresa llena de comunicadores excepcionales?