Desde Chip y Joanna Gaines hasta Ben y Jerry, estas son las claves para una asociación exitosa

De acuerdo con la investigación sobre las relaciones laborales entre propietarios y empleados, la conciencia del propietario se asocia positivamente con relaciones efectivas con los empleados. CB Insights también informa que la tensión entre los equipos y los inversores y no tener el equipo adecuado son dos de las principales razones por las que fracasan las empresas emergentes.

Como experta en citas y relaciones, me fascinan las conexiones interpersonales desde muy temprana edad. Esta pasión de toda la vida, por la cual le doy crédito a mi madre, terapeuta de parejas y consejera de relaciones, ha llevado a muchas lecciones que se extienden mucho más allá del mundo del romance.

He cultivado una habilidad única para leer más allá del currículum, ver quiénes son realmente las personas y qué tienen para ofrecer en el trabajo o en una relación. Ya sea a través de amistades en la universidad o mi trabajo en relaciones con inversionistas, relaciones públicas e investigación ejecutiva, mi experiencia interpersonal ha demostrado ser ventajosa una y otra vez.

Cómo evaluar el potencial de las relaciones en los negocios y más allá

Durante más de dos décadas, he trabajado como casamentero profesional, un servicio que está en auge para los profesionales exigentes y ocupados de la actualidad.

El equipo de emparejamiento que he reunido es diverso y talentoso, con más de 100 años de experiencia combinada en emparejamiento. Cuando incorporamos nuevos clientes, hacemos un panel completo de preguntas diseñadas para obtener información sobre compatibilidad, objetivos y patrones que van desde características ideales hasta valores profundamente arraigados y reflexiones sobre relaciones pasadas. Nuestros emparejadores escuchan activamente tales respuestas, prestando atención al tono, la inflexión, el lenguaje corporal y las expresiones mientras analizan la compatibilidad.

Los líderes empresariales pueden emplear estrategias similares para reconocer signos clave de compatibilidad en posibles amistades en el lugar de trabajo y asociaciones comerciales. Por ejemplo, nuestros casamenteros alientan a los clientes a tratar las nuevas conversaciones como entrevistas casuales. Cuando llegas a conocer a alguien, no quieres interrogarlo, pero sí quieres mostrar interés. Mientras busca relaciones compatibles en los negocios o de otra manera, puede adoptar un enfoque similar con las siguientes preguntas:

1. ¿Qué te apasiona?

Preguntar a otra persona sobre sus pasiones le permite comprender sus intereses y observar más de cerca su personalidad o estilo de vida. ¿Son multifacéticos? ¿Qué aspectos les gustan de su trabajo? ¿Tienen una vida fuera del trabajo?

Las respuestas a estas preguntas pueden indicar si alguien trabaja duro y tiene un buen equilibrio entre el trabajo y la vida. Preguntar sobre pasatiempos e intereses también es una excelente manera de averiguar cómo disfruta la gente pasar su tiempo. Obtendrá una buena idea de qué tan ocupados o relajados les gusta estar y si eso es compatible con sus preferencias.



Los principios y pasiones compartidos también les dan a las personas algo por lo que unirse. No es de extrañar que, según Psychology Today, los valores dispares y la falta de intereses compartidos se encuentren entre las razones más comunes para el divorcio . Si desea una asociación personal o laboral duradera, la pasión a menudo será un punto de conexión clave. Por ejemplo, Ben and Jerry's se formó en 1978 cuando Ben y Jerry convirtieron un amor mutuo por la comida y el deseo de marcar la diferencia en un negocio. Cuando dos personas tienen las mismas cosas cerca y queridas, tienen algo que las une.

2. ¿Cómo administra su tiempo y energía?

Muchas asociaciones fracasan debido a roles desequilibrados. Los socios creen que han entrado en un contrato de beneficio mutuo solo para descubrir que una de las partes lleva la carga involuntariamente o asume voluntariamente mucho más de lo acordado originalmente.

Las filosofías y prioridades de gestión del tiempo que no coinciden empeoran estas divisiones. Cuando usted y su pareja priorizan las mismas cosas, ya sean grandes proyectos en el trabajo o encontrar tiempo para citas nocturnas o tiempo libre en su vida personal, es más probable que pongan la misma cantidad de esfuerzo y energía.

Conocer el ciclo de energía de tu pareja también es importante porque puede surgir tensión si esperas que tu pareja se esfuerce en los momentos equivocados. Descubra sus horarios preferidos de trabajo y sueño para comprender mejor cómo y cuándo tienen energía para trabajar, socializar y otras tareas. Los ciclos de energía compatibles y las filosofías de gestión del tiempo pueden ayudar a fortalecer las relaciones. También puede decidir que vale la pena trabajar en la asociación para encontrar un equilibrio cómodo.

3. ¿Tiene cosas que le molestan o rompen tratos?

Pregúnteles qué los motiva. Tal vez no soportan que la gente llegue tarde a las reuniones y tú tiendes a llegar unos minutos más allá de la hora. O tal vez eres un gran tomador de riesgos, y la otra persona es bastante reacia al riesgo. Sepa dónde dibujan sus líneas y sea honesto consigo mismo acerca de si encaja en ellas.

Piense también en dónde traza sus propios límites o qué le impediría ser feliz en una sociedad. Por ejemplo, Chip y Joanna Gaines , una pareja casada que pasó de dirigir una empresa de bienes raíces a protagonizar Fixer Upper de HGTV y construir una marca exitosa, ha centrado gran parte de su atención en armar la red adecuada para apoyarlos a lo largo de sus muchos viajes. . Como escribe Chip en sus memorias, le gusta "...la gente que dice sí a la vida, sí al trabajo duro y sí al riesgo, pero que no son gente sí". Los Gaine saben que quieren asociarse con personas que están emocionadas por las mismas cosas, pero las personas que simplemente dicen que sí porque se les dice que lo hagan y no hacen preguntas no van a llevar a su marca al éxito.

Descubrir estos aspectos decisivos es importante porque, si bien las cosas pequeñas pueden crear una conexión, las cosas grandes pueden romper esa misma conexión en una relación personal o profesional.

Como profesional, sabes cómo crear un plan de negocios, enfocarte en una meta y alcanzarla. Sabe cómo hacer malabarismos con las reuniones en el trabajo y busca asistencia y asesoramiento de expertos para iniciativas y proyectos importantes. Cultivar nuevas relaciones, ya sean sociedades comerciales, colegas o su pareja personal, puede ser lo mismo. Solo tiene que emplear las mismas ideas y prácticas para una excelente comunicación, vulnerabilidad y conexión honesta.