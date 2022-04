Cómo ser un emprendedor exitoso en la ciudad de Nueva York (sin agotarse por completo)

Una gran cantidad de negocios se llevan a cabo en Wall Street todos los días, mientras que galones de los mejores vinos se vierten en copas de cristal en el Upper East Side de Manhattan todas las noches. La "ciudad que nunca duerme" de alta velocidad tiene mucho que ofrecer, ¡y es realmente un desafío evitar empaparse! El resultado puede ser agotamiento o, peor aún, una adicción a los narcóticos que puede mantenerlo despierto durante días. Si su deseo principal es mantener un enfoque en sus objetivos elegidos y mantener su salud bajo control, a pesar del contacto con personas y cosas que podrían agotarlo, siga leyendo para obtener consejos útiles de alguien que ha estado allí.

No se presente a todos los eventos

¡No salgas todas las noches! Asista a eventos, ya sean de negocios o fiestas privadas, solo cada dos días. De lo contrario, la fatiga aparecerá rápidamente y no podrá desempeñarse de manera eficiente en ninguno de los eventos. Los estudios han demostrado que centrarse en una sola cosa a la vez puede aumentar la productividad, lo que da como resultado la creación de más ingresos y una mayor satisfacción general.

encuentra un pasatiempo

Encuentre un pasatiempo saludable o un área de interés, algo con lo que se sienta obligado a seguir, como aprender japonés o tomar clases de arte en el Museo Metropolitano de Arte. La ciudad de Nueva York ofrece varias clases y cursos gratuitos todos los días. En lugar de pasar el rato y convertirse en otro "bar fly", puede desarrollar contactos nuevos e interesantes en estas clases, lo que demostrará ser una inversión mucho mejor en su futuro.

Mantente alejado de las personas tóxicas

Evita a las personas tóxicas en los negocios y en tu vida personal. Esto puede sonar simple, pero con una ciudad superpoblada como Nueva York, estas personas negativas están en todas partes. El primer paso es reconocer la toxicidad inherente. Si por casualidad estás teniendo una conversación con alguien que no te deja pronunciar una palabra mientras suelta algún tipo de retórica odiosa, discúlpate y ve a tomar un poco de aire fresco. Si te involucras con sociópatas, o si no lo "cortas de raíz", siempre encontrarán una manera de aprovecharse de ti. Lo mejor que puede hacer es no dejarse atrapar, pero si ya lo ha hecho, es hora de comenzar a planificar su salida.

Dale un respiro a tu cuerpo

No bebas alcohol solo porque está ahí. Incluso si normalmente solo tomas una cerveza o un trago, dale a tu cuerpo un merecido descanso. Intente decir "No, gracias, estoy bien" cuando le ofrezcan un trago en una salida nocturna y, en su lugar, procure tomar un trago más tarde en la semana, en una noche en la que se quede en casa. Esto te ayudará a evitar que te acostumbres a tomar bebidas alcohólicas cada vez que salgas.

Sal de la ciudad por un tiempo.

Vaya de vacaciones a algún lugar fuera de la ciudad de Nueva York, aunque solo sea por 24 horas. Tomar un descanso y dejar de pensar en sus proyectos y desafíos le brinda la oportunidad de observar la situación desde la distancia, ¡e incluso podría inspirar nuevas soluciones e ideas! Me encantaba alquilar una cabaña en Catskills con mis hijas, ¡incluso si solo era un escape de un día de la ajetreada vida de la ciudad de Nueva York!

Adquiere hábitos saludables

Desarrolle hábitos alimenticios saludables y tome suplementos como vitamina C, vitamina D3, un buen probiótico y magnesio antes de acostarse. Si necesita un impulso de energía para alcanzar su nivel más alto de productividad, necesita los alimentos adecuados para su cuerpo y su cerebro, así como mucha agua. Recomiendo adaptar una dieta basada en plantas, ya que es la más fácil para tu cuerpo. Una vez ha encontrado un equilibrio, puede concentrar el resto de su energía en socializar y trabajar duro para lograr sus objetivos.

Voluntario

Equilibre todo su arduo trabajo con el voluntariado , involucrándose con una organización sin fines de lucro o iniciando la suya propia. Ya sea algo a nivel local o un esfuerzo global masivo para crear conciencia sobre una causa que está cerca de su corazón, como el medio ambiente o el cambio climático, puede ayudarlo a concentrarse en lo que es realmente importante. Dedicarse a algo que es más grande que usted es a menudo exactamente lo que necesita para mantener su salud mental.

Use la etiqueta comercial adecuada

Practique siempre una buena etiqueta comercial y recuerde sus modales: ¡valdrá la pena en el futuro! Digamos que hay un evento para el que ha confirmado su asistencia y luego cambió de opinión en el último minuto; siempre debes ser justo y respetar el tiempo de los demás, si quieres recibir respeto a cambio. No se limite a "eliminar" las relaciones que podrían ser valiosas para su empresa en el futuro. ¿Qué pasaría si esa persona a la que dejaste colgando pudiera haberse convertido en un cliente? Tal vez algún día hubiera existido la posibilidad de un gran negocio, pero nunca cerrarás ese trato si la persona tiene un mal recuerdo de su experiencia anterior contigo. Sea genuino y demuestre empatía cuando pueda.

Lleve a cabo su negocio de la manera correcta y mantenga líneas claras de comunicación con clientes, vendedores y proveedores por igual. A veces, es necesario que ocurra una conversación incómoda, como admitir un error cuando no cumplió con una fecha límite. Tener esta interacción con tu jefe o colega siempre es mejor que quemar puentes. Las asociaciones potenciales con futuros clientes pueden dañarse o destruirse simplemente por una falla en la comunicación. Siempre hable sobre los problemas y haga que su primera regla de negocios sea encontrar una solución que funcione para ambas partes.

En la ciudad de Nueva York, o en cualquier otro lugar centrado en los negocios del planeta, si pone en práctica estas ideas, descubrirá que los resultados son más gratificantes de lo que nunca imaginó.