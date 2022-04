5 pasos para crear campañas de marketing exitosas

Nadie quiere que le vendan, pero cada uno de nosotros puede nombrar los anuncios que le gustan. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre las campañas de marketing que nos molestan y las que nos atraen. Todo se reduce a contar la historia correcta, y hay un método detrás de la locura creativa que conduce a nuestras campañas más convincentes.

Definir al enemigo

Necesita algo para reunir a sus clientes y darle a su historia enfoque y dirección. Necesita un enemigo, algo que a sus clientes ideales simplemente no les gusta, como su competidor B2B (Apple vs. Microsoft), precios más altos (piense en anteojos caros vs. Warby Parker), una experiencia negativa (comida de fiesta blanda vs. Tostitos) o una forma antigua u obsoleta de hacer las cosas (reuniones en persona vs. Slack).

Para elegir al enemigo correcto, debe saber qué les gusta y qué no les gusta a sus clientes, qué representa su empresa y qué desafíos del mercado está tratando de resolver. Ahí está tu enemigo, y el truco es hablar directamente sobre las deficiencias de este enemigo. Esto no es un aviso para comenzar una pelea. No cree un enemigo que aún no existe. El objetivo aquí es transmitir en su campaña de marketing: “Creemos que eso es malo. Estás de acuerdo con nosotros, ¿verdad? Hagamos algo diferente”.

Mostrar cómo derrotar al enemigo.

Las buenas historias siempre tienen al héroe como protagonista, y en este caso, tu cliente es el héroe y es tu trabajo mostrarle cómo derrotar a su principal enemigo. Su discurso de ascensor estándar normalmente es suficiente para transmitir el punto. Sin embargo, si tiene el presupuesto, es su trabajo hacer que el mensaje sea aún más atractivo, generalmente utilizando campañas de video y fotos, y manteniendo las cosas simples. Le ha mostrado a su cliente su enemigo, y el trabajo de su campaña de marketing es proporcionarles un camino igualmente directo hacia el heroísmo.

Crea una imagen de la vida sin el enemigo.

Su cliente debería estar mejor con usted que sin usted. Muéstreles cómo será eso. Todos nos hemos encontrado con campañas con sentimientos como "Nuestra cerveza lo acercará a amigos y familiares" o "Nuestro software le devolverá su tiempo y cordura". Son campañas exitosas porque son sencillas y dan una visión de felicidad.

Incluso en pocas palabras, puede representar al enemigo de sus clientes, su solución y la vida del lado del bien, de su lado. Mientras prepara su campaña, defina explícitamente cómo se sentirá su cliente. Luego muestra esa emoción en tu campaña. Incluso puede enfatizarlo demasiado para transmitir su punto de vista. Las marcas más exitosas hacen esto y funciona.

Llamado a la acción

Los clientes no están tratando activamente de investigar o comprar algo antes de que se lo presente. Su tendencia es mantener el rumbo, incluso si se sienten miserables, por lo que debes romper su inercia para que actúen. El trabajo de su campaña es decirles qué hacer, generalmente varias veces.

Su llamado a la acción debe ser claro y simple y obviamente debe conducir a la derrota del enemigo. Su campaña debe cumplir absolutamente estas tres condiciones para que su llamado a la acción sea efectivo. Un gran ejemplo podría ser, "Regístrese hoy para que lo encuentren en línea", con un enlace provisto para hacerlo.

Deja algo memorable

Un mensaje, una imagen, un sonido o una emoción fuerte que se pega es lo que hace una gran campaña de marketing. Esto es lo que vendrá a la mente de su cliente al azar una semana después de experimentar su campaña.

Piense en Budweiser usando "Wazzup..." Otra campaña genial de la plataforma de automatización de flujos de trabajo Workato convirtió "trabajo" en una mala palabra con su eslogan inteligente, "Automatiza el trabajo de todo". Estas son campañas únicas y memorables, y eso es lo que los clientes adoran y recuerdan.

En una palabra

Las campañas de marketing convincentes siempre cuentan una buena historia, en la que el cliente es el héroe y usted aparece para darle las herramientas para derrotar a su enemigo. Las campañas que se destacan particularmente bien cuentan esa historia de una manera única y luego brindan a los clientes un plan de acción. Cuando haga esto en todos sus canales de marketing, creará campañas que sus clientes adorarán y recordarán absolutamente.

