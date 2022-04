3 razones por las que Web3 necesita protocolos y no proveedores de servicios

Se ha desarrollado una cantidad considerable de publicidad en torno a lo que se conoce como "Web3". Web3 se basa esencialmente en la tecnología de registros distribuidos y muchas empresas utilizan Web3 como un término general para describir servicios y mercados alternativos construidos sobre una cadena de bloques subyacente.

Hay muchos beneficios para los protocolos descentralizados, pero solo hay un problema. Estos protocolos no se van a establecer solos, y hay pocos incentivos para que los nuevos empresarios establezcan un negocio que inevitablemente algún día se les quitará de las manos. Como proveedor de servicios, obtiene las ganancias a perpetuidad. En una red descentralizada, las recompensas se distribuyen. Aun así, estos protocolos sin permiso se convertirán en la base de Web3, y las ganancias del lanzamiento de un token pueden ser extremadamente convincentes. En un mundo que cambia cada vez más rápido, puede que no sea una mala idea crear algo grandioso y luego pasar a lo siguiente. No siempre tenemos que aferrarnos a nuestros bebés para siempre.

Las siguientes son tres razones por las que Web3 requiere protocolos en lugar de proveedores de servicios.

1. Debe evitarse la centralización

Este es bastante obvio. La columna vertebral de Web3 son los protocolos descentralizados que pueden usar todas las partes, en lugar de los proveedores de servicios centralizados que pueden elegir con quién tratan. En Web2, sitios como Facebook, Google, Twitter, UpWork, LinkedIn y monopolizan grandes porciones del mercado y obligan a sus usuarios a seguir las reglas. En la mayoría de los casos, esto no siempre es un gran problema. Pero con este poder, establecen sus propios términos e ignoran cualquier llamado de cambio que amenace su comodidad o sus billeteras.

Fueron innovaciones revolucionarias y sin duda sirvieron para aumentar la calidad de vida de los usuarios de todo el mundo. Al mismo tiempo, son conocidos por la recolección desenfrenada de datos y pueden influir en eventos como las elecciones. El poder que tienen para sesgar la opinión pública es escalofriante, especialmente Google y su subsidiaria YouTube.

No hay razón para sugerir que será diferente si tenemos una empresa centralizada que se comercializa a sí misma como Web3. Un buen ejemplo aquí sería Facebook, ahora conocido como "Meta". La idea de que la plataforma de redes sociales más grande del mundo lance su propia criptomoneda Libra y monopolice el entorno de realidad virtual no es precisamente conmovedora. Es Web3 en nombre pero no en esencia.

Mientras tanto, Upwork ha suspendido a los trabajadores independientes en Rusia y Bielorrusia de trabajar para ayudar a Ucrania. Podría ser seguro decir que, en última instancia, esto es lo mejor, pero debido a la naturaleza de la plataforma, también es posible que solo los trabajadores autónomos inocentes y con dificultades se vieran afectados. No depende de las empresas individuales tomar este tipo de decisiones. Además, Upwork no ofrece pagos en criptomonedas, y la industria de conciertos en su conjunto está preparada para la disrupción para dar voz a los trabajadores independientes. El proyecto H3RO3S ya ha apuntado a esta industria.

2. Es necesario mantener la soberanía digital

Los datos son la nueva moneda. En realidad, los datos siempre fueron la moneda real, pero la mayoría desconocía cómo se rastreaban, monitoreaban y vendían sus datos a terceros. Parte de la razón de la proliferación de cadenas de bloques fueron los ataques y escándalos desenfrenados.

Las bases de datos centralizadas (incluidas las principales agencias de crédito como Experian y los sitios web gubernamentales) fueron pirateadas y se filtró información confidencial. En otras ocasiones, empresas como Facebook vendieron datos de usuarios a partidos políticos como Cambridge Analytica para su procesamiento.

Web3 se basa en tener una identidad digital segura para verificar sus transacciones. No desea vincular su identidad digital a una base de datos corporativa: esta es la identidad que utilizará para comprar casas y propiedades y para acceder a sus múltiples cuentas de VR Metaverse. Ciertamente no desea que esta información se filtre porque una corporación olvidó parchear una vulnerabilidad de seguridad. Estará atado a todo.

La conclusión es que su identidad digital central en un entorno Web3 no se puede almacenar en una base de datos centralizada (a menos que lleguemos a un punto en el que se combine con un escaneo de retina o huella dactilar). Incluso con 2FA, la información es demasiado confidencial para el almacenamiento centralizado. Esto ha sido probado una y otra vez con todos los escándalos.

3. Los protocolos son más baratos

Los proveedores de servicios existen para obtener ganancias . Los protocolos son servicios públicos que las personas pueden utilizar para complementar sus propias capacidades. Si puede usar el protocolo subyacente sin usar un proveedor de servicios, entonces seguramente ahorrará dinero. SHOPX permitirá que las marcas conecten sus inventarios a la cadena de bloques y creen NFT de marca para acceder al comercio electrónico de Web3. Amazon cobra más del 25 % de comisión, pero los protocolos de cadena de bloques como este costarán casi nada.

Otro serían los bancos y su protocolo de mensajería SWIFT. El acceso a esta transferencia bancaria internacional sería fácil y económico sin tener que utilizar un banco, el proveedor del servicio. También hay proveedores de servicios en línea que pueden realizar esta función, pero aún así es costoso y se requiere que brinde su información confidencial para usar este protocolo.

Mediante el uso de cadenas de bloques, puede enviar una cantidad equivalente de moneda (como criptomoneda) a cualquier parte del mundo, por un costo mínimo. Este es el caso de uso más directo y obvio: es extremadamente rápido, extremadamente barato, privado y seguro. Y no tienes que subir detalles confidenciales.

La necesidad de proveedores de servicios distribuidos

Si bien los proveedores de servicios centralizados se están volviendo obsoletos, todavía necesitamos proveedores de servicios distribuidos para ofrecer un conjunto de protocolos. Los proveedores de servicios simplemente asumirán un papel diferente en la facilitación de transacciones sobre protocolos específicos. Serán una interfaz necesaria para permitir que los residentes de Web3 se familiaricen con ciertos protocolos. Tal vez un mejor nombre sería proveedores de protocolos en lugar de proveedores de servicios.

También necesitamos proveedores de Web3 para mantener los servidores (lo que la gente no quiere hacer , a pesar de toda la retórica) y para su eficiencia. Los protocolos descentralizados son muy difíciles de cambiar y funcionan más lentamente que los proveedores de servicios centralizados. WhatsApp pasó de estar sin cifrar a E2EE en un solo año. Sin embargo, ahora es propiedad de Meta, una importante plataforma Web2.

Así que es una compensación. Pero aunque las plataformas centralizadas son más rápidas y convenientes en ciertos aspectos, el costo es demasiado alto y necesitamos ser más soberanos digitalmente a través de protocolos.

Pero hay opciones que permiten lo mejor de ambos mundos. Ankr es una infraestructura Web3 descentralizada que facilita la integración de DeFi en su dapp, obtiene rendimiento y, por supuesto, accede a una infraestructura descentralizada de blockchain de múltiples cadenas. Las herramientas simples facilitan la participación de cualquiera. Cualquiera que busque profundizar en la tecnología blockchain tendrá la capacidad de implementar nodos de participación, así como nodos de desarrollador en minutos. Se han integrado más de 50 protocolos en el ecosistema, incluidos Binance y Polygon, y se agregan más funciones regularmente para un protocolo completamente democratizado. En lugar de convertirse en un proveedor de nodos para una cadena de bloques específica, simplemente agrega su nodo al protocolo junto con otros proveedores de nodos, creando un grupo de nodos altamente descentralizado al que las cadenas de bloques pueden acceder como un todo.

Aunque Ankr se da cuenta de su posición técnicamente como un proveedor de servicios ahora, Ankr DAO está en la hoja de ruta para cambiar eso. Hasta entonces, están ofreciendo a los nuevos proyectos una suscripción anual extremadamente baja durante otro mes.

Proveedores de servicios antiguos versus nuevos

Históricamente, a cada usuario se le asignaba un nombre de usuario/número de cuenta para su identificación. Todas sus actividades en una plataforma determinada podrían rastrearse y compararse con su información y su paquete de suscripción. Este no es el caso con los proveedores distribuidos. Simplemente se le entrega un conjunto de herramientas/protocolos para trabajar, junto con documentos de ayuda y algunas funciones de soporte.

Un beneficio importante de los proveedores distribuidos es que no hay un identificador de usuario ni una base de datos central para almacenarlos. Por ejemplo, cuando crea una billetera Web3 con Metamask, simplemente obtiene una herramienta que facilita el almacenamiento de tokens y las compras de intercambio descentralizadas. El equipo de soporte está disponible en Reddit (más o menos, generalmente están abrumados), pero en realidad no tiene una "cuenta" para acceder. Su información no puede ser pirateada porque nadie la posee.

La desventaja es que si pierde las llaves de su billetera, pierde su billetera, pero así es Web3: no puede tener soberanía sin riesgo, un hecho que los ciudadanos modernos tendrán que aceptar.