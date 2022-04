5 formas en que las mujeres pueden luchar contra la brecha salarial de género (además de pedir más dinero)

Cuando se trata de mujeres y dinero, siempre es una buena idea pedir más. Es una conversación que la mayoría de nosotros hemos tenido varias veces a lo largo de nuestras carreras. Pero cuando se trata de luchar contra la persistente brecha salarial de género, no siempre es suficiente. No importa cuánto lo hablemos con nuestros amigos, compartamos sobre el Día de la Igualdad Salarial o pidamos más, el problema persiste. En 2020, el Pew Research Center informó que las mujeres ganaban aproximadamente 84 centavos por cada dólar que ganaban los hombres. Para las mujeres de color, la brecha salarial de género es aún peor : las mujeres hispanas ganan aproximadamente 57 centavos por cada dólar que ganan los hombres blancos, las mujeres nativas americanas ganan 60 centavos por cada dólar y las mujeres negras ganan 64 centavos por cada dólar. Es una disparidad que existe incluso cuando se ajusta por título de trabajo, experiencia, educación e industria. Además, las investigaciones muestran que las mujeres piden aumentos de sueldo tanto como los hombres, simplemente no los obtienen.



Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto?

1. Habla de dinero con tus amigos y compañeros de trabajo

Hablar de dinero puede dar miedo, especialmente porque es un tema que la gente ha considerado tabú durante décadas. Sin embargo, la investigación muestra que la transparencia salarial es una de las formas más fáciles y efectivas de eliminar la brecha salarial de género en todos los ámbitos. Algunos empleadores pueden desaprobar la idea de que compartas tu salario con tus compañeros de trabajo. Pero en realidad es ilegal que prohíban estas conversaciones y te castiguen por tenerlas.

¿No estás listo para hablar de dinero en el trabajo? Comience hablando de dinero con sus amigos y familiares. Puede ser un tema delicado, pero también puede arrojar luz sobre si le están pagando de manera justa o no. De hecho, hablar de dinero con un amigo me ayudó a duplicar mis ingresos cuando comencé como emprendedor. Y es parte de por qué me he convertido en una gran defensora de la transparencia financiera entre las mujeres.

2. Centrarse en la comunidad sobre la competencia

Hay un viejo adagio que dice que una marea creciente levanta todos los barcos, y esto es increíblemente cierto cuando se trata de terminar con la brecha salarial de género. Si bien no hay nada de malo con un poco de competencia sana, la rivalidad femenina nos está frenando a muchas de nosotras.

Las mujeres enfrentan suficientes obstáculos en el lugar de trabajo. Las mujeres tienen menos probabilidades de recibir aumentos de sueldo, menos probabilidades de recibir financiamiento, menos probabilidades de recibir tutoría, todos los cuales son barreras para el avance financiero y profesional de las mujeres. Esto es particularmente importante cuando se trata de apoyar a las mujeres de color . Es menos probable que experimenten agotamiento y más probable que permanezcan en sus trabajos cuando sienten que tienen fuertes aliados en el trabajo.

3. Apoyar las empresas dirigidas por mujeres

¿Otra manera fácil de luchar contra la brecha salarial de género? Apoyar las empresas que son propiedad de mujeres y están dirigidas por ellas. Ya sabemos que la diversidad en el liderazgo tiene grandes beneficios : los equipos diversos conducen a una mayor rentabilidad, creatividad e incluso una mejor resolución de problemas. Pero la diversidad también puede tener un impacto en la brecha salarial de género. Un estudio incluso encontró que la brecha salarial era más de $ 100,000 más alta para las cirujanas que trabajaban en prácticas donde el 90 por ciento de los cirujanos eran hombres en comparación con las que trabajaban en prácticas con la misma cantidad de médicos y médicas.



¿Y cuál es la mejor manera de aumentar la diversidad de género, incluso en campos predominantemente masculinos? Aumentar el número de mujeres en el liderazgo. Las empresas dirigidas por mujeres tienen más probabilidades de contratar mujeres. La investigación muestra que tener más mujeres en el lugar de trabajo no solo las beneficia, sino que en realidad hace que las organizaciones sean mejores lugares para trabajar para todos los géneros.

4. Abogar por mejores beneficios como licencia paga y cuidado de niños

Cuando se trata de luchar contra la brecha salarial de género, es posible que las licencias pagadas y el cuidado de los niños no sean lo primero que se les ocurra. Sin embargo, un informe reciente de Century Foundation descubrió que un mejor acceso a apoyos como licencias pagadas y cuidado de niños ayudó a reducir la brecha salarial de género y aumentó la participación de las mujeres en la fuerza laboral.

La disparidad de género en lo que respecta al trabajo no remunerado es un factor importante que limita el avance económico de las mujeres. El valor del trabajo no remunerado de las mujeres asciende a la friolera de 10,8 billones de dólares cada año. Si bien las licencias pagadas y el cuidado de los niños no eliminarán la desigualdad de género, defenderlos no solo beneficia a las mujeres. También aumenta las oportunidades de empleo e impulsa el crecimiento económico para todos nosotros.

5. Apoyar el aumento del salario mínimo

Otra forma clara de luchar contra la brecha salarial de género es apoyar un aumento del salario mínimo. Aumentar el salario mínimo afectaría a 32 millones de trabajadores estadounidenses , aproximadamente el 21 por ciento de la fuerza laboral y más de la mitad de esos trabajadores son mujeres. Esto beneficiaría particularmente a las mujeres negras y latinas, que representan el 23 por ciento de los trabajadores que reciben salarios bajos en los Estados Unidos.

El aumento del salario mínimo es un tema controvertido para muchos. Pero los economistas creen que los impactos positivos de aumentar el salario mínimo (sacar a millones de personas de la pobreza, reducir la desigualdad económica racial y abordar la brecha salarial de género) superan con creces cualquier posible efecto negativo.

La línea de fondo

Recuerde, la brecha salarial de género es un problema sistémico que nos afecta a todos. Si bien es maravilloso que las mujeres tengan formas y recursos para defenderse a sí mismas, no es suficiente que luchemos solas contra esta desigualdad. Necesitamos que líderes, políticos y organizaciones también tomen medidas contundentes porque acabar con la brecha salarial de género nos beneficia a todos. De hecho, la investigación muestra que eliminar la brecha salarial de género impulsaría la economía reduciría los niveles de pobreza e incluso podría aumentar la efectividad y el crecimiento organizacional . Todo lo cual significa que acabar con la disparidad salarial de género es algo que debería preocuparnos a todos.