Cómo liderar con empatía impulsado por datos

Un estudio reciente encontró que las empresas pueden perder $ 600 mil millones al año debido a las distracciones en el lugar de trabajo. ¿Entre las principales razones? Herramientas de colaboración.

Las aplicaciones de Slack, Zoom y correo electrónico representan el 21% de las distracciones, interrumpiendo a los empleados un promedio de 70 veces al día, según el informe ActivTrak 2022 State of the Workplace . Si bien las herramientas de colaboración se han vuelto indispensables para los trabajadores digitales, demasiado tiempo de colaboración está demostrando impedir el enfoque y la productividad. Y el trabajo profundo es aún más difícil de conseguir: solo el 3 % de los empleados tienen sesiones de enfoque que duran más de 50 minutos, y el 70 % de los empleados promedian más de 14 minutos.

Estas son solo dos métricas que nos ayudan a comprender los nuevos desafíos que enfrentamos con el futuro del trabajo. Otros incluyen el uso de la tecnología, las horas productivas, el enfoque, la sobreutilización y el riesgo de agotamiento: información valiosa que permite a las organizaciones mejorar la experiencia y el bienestar de los empleados.

Y si bien el bienestar puede ser más difícil de cuantificar, es de vital importancia: el informe Estado del lugar de trabajo también reveló que el 34 % de los empleados continúan siendo sobreutilizados en el trabajo, pasando más del 75 % de su tiempo en este estado en comparación con sólo el 27% para sus compañeros más saludables. Cualquier líder exitoso sabe que estas cifras no son sostenibles.

Como director de producto que ha desarrollado una estrategia, entregado, posicionado y comercializado plataformas, aplicaciones e infraestructura de SaaS, he visto el valor de esto de primera mano. Antes de unirme a ActivTrak, me enfrenté a un viaje de ida y vuelta de tres horas en el tráfico de Silicon Valley y trabajé de 12 a 14 horas al día, coordinando equipos de productos e interactuando con clientes y socios en múltiples zonas horarias. Experimenté el agotamiento de primera mano y, aunque pude mantener este ritmo durante más de 30 años, estaba buscando desesperadamente una mejor manera.

Empecé a usar la tecnología de análisis de la fuerza laboral e inmediatamente me beneficié de una mayor conciencia de mis actividades digitales. Esto me permitió administrar mejor mis reuniones, concentrarme más y usar las herramientas de colaboración de manera más efectiva, lo que resultó en una reducción significativa en la utilización, al mismo tiempo que aumentaba mi eficiencia. En otras palabras, estaba trabajando de manera más inteligente y haciendo más en menos tiempo.

Me di cuenta de que los datos no solo me beneficiaban a mí como individuo, sino que mi equipo también se beneficiaría colectivamente a través de una destreza digital mejorada. Al aplicar mi experiencia en la gestión de datos empresariales y la creación de plataformas tecnológicas, vi el potencial ilimitado de los análisis de la fuerza laboral para recopilar, analizar y fusionar la actividad digital con otros datos de inteligencia comercial, lo que brinda una mayor comprensión para tomar decisiones más informadas.

A medida que abrazamos el futuro del trabajo, la privacidad, la confianza y la transparencia no son negociables. Las tecnologías que utilizamos para el beneficio individual y organizacional también deben ayudarnos a liderar con más empatía, impulsados por mejores datos. Aquí hay tres consideraciones esenciales para elegir e implementar una plataforma de análisis de la fuerza laboral que haga precisamente eso:

No tengas miedo a los datos

Recógelo, analízalo, compártelo y planifica con él. Los datos de la fuerza laboral combinados con otras métricas comerciales pueden ayudar a las empresas a hacer nuevos descubrimientos y cerrar el ciclo, lo que lleva a una mayor eficiencia y resultados finales de mayor calidad para individuos y empresas. La información adicional puede provenir de una gran cantidad de herramientas de colaboración, gestión del trabajo, encuestas, beneficios y capacitación que generan datos sobre la experiencia, los resultados y el sentimiento de los empleados.

La clave es buscar una plataforma que tenga la capacidad de unificar datos resolviendo las identidades de las personas en fuentes de datos aisladas. Esta es una capacidad esencial para crear una vista de 360 grados de la actividad digital de los empleados. Una vez unificada, la plataforma puede ofrecer análisis con una sencilla segmentación de cohortes para ejecutar análisis de impacto, visualizar el estado actual y modelar el estado futuro para abordar los desafíos y encontrar oportunidades de manera proactiva.

Centre su estrategia en torno a la confianza y la transparencia

Adopte un enfoque amigable para los empleados al implementar el análisis de la fuerza laboral. Concéntrese en los conocimientos frente a los descuidos que ayudan a los empleados a obtener destreza digital en su trabajo y a sentirse escuchados, valorados y empoderados como parte integral del éxito comercial. Las plataformas modernas de análisis de la fuerza laboral brindan una variedad de formas para que los empleados se vuelvan conscientes de su propia destreza digital y hábitos de trabajo. Muchos usan los datos como parte de su flujo de trabajo diario y reciben sugerencias y recomendaciones para tomar descansos y recuperar el enfoque. Muy parecido a un “Fitbit” para sus actividades digitales.

Busque flexibilidad y seguridad multicapa

El análisis de la fuerza laboral es una herramienta poderosa para impulsar decisiones que influyen en la cultura empresarial y afectan los resultados comerciales. Pero no todas las plataformas son iguales. Identifique tecnologías construidas con flexibilidad, interfaces de programación de aplicaciones abiertas (API) y ciencia de datos, al tiempo que garantiza los más altos niveles de seguridad y privacidad. Las plataformas de clase empresarial brindan los medios para recopilar actividad digital detallada, al tiempo que extraen la información cuando es necesario para cumplir con las regulaciones de transparencia y privacidad culturales, así como globales y regionales.

Hay un tremendo poder en los datos y el análisis. A medida que los empresarios navegan por el futuro del trabajo, aprovechar los datos de la fuerza laboral con inteligencia comercial y el sentimiento de los empleados puede ayudar a las empresas a prosperar, crear una gran cultura y mejorar el bienestar de los empleados. Yo personalmente me beneficié de esto. Ahora, en esta nueva era de trabajo híbrido, soy un empleado totalmente remoto que goza de buena salud, es productivo y está más feliz que nunca en mi carrera. Usted y su empresa también pueden beneficiarse.

