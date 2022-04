No (siempre) confíes en tu instinto: cómo el proceso de aceptación conduce al crecimiento

No importa en qué etapa del negocio te encuentres, ya sea un director ejecutivo canoso o un fundador luchador con una idea en un garaje, es fundamental que impongas un nivel de disciplina en torno a tu proceso de toma de decisiones . Cuanto más gris se pone mi cabello, más intuición tengo, por lo que estaría mintiendo si dijera que no confío más en la intuición y la experiencia que en los primeros días de mi carrera. En estos días, no necesito necesariamente un documento de término de 50 páginas sobre un proyecto potencial: he visto mucho y, por lo general, puedo destilar lo que necesito de algunas métricas clave. Sin embargo, sin algún nivel de proceso para equilibrar las métricas, la intuición y los aportes, se encontrará desperdiciando tiempo y dinero valiosos al emprender su viaje de crecimiento.

Para los propietarios de pequeñas empresas , cómo, cuándo y quién toma las decisiones clave es una parte vital de su procedimiento operativo. A medida que escala, debe volverse más cuantitativo y organizado sobre dónde y cuándo invertir, así como qué proyectos tienen prioridad. Aquí hay algunos consejos para implementar su proceso de toma de decisiones.

Medirse

Si un líder toma una decisión sin un criterio claro de cómo se ve el éxito, será muy difícil al otro lado de la decisión determinar si la empresa está funcionando bien o mal, o si debe invertir más o menos. Esta falta de claridad sobre la convergencia en resultados específicos conduce a una falta de claridad para toda la organización. Cuanto más confíe en la información anecdótica, más fácil será intentar todo en la lista en lugar de ser intencional con los elementos prioritarios que tendrán un mayor impacto en el éxito de su empresa. La intencionalidad es clave para escalar.

Puede parecer contradictorio para algunos, pero cuanto más escale, menos tendrá que medir usted, como líder empresarial. Por lo tanto, al crear un marco en torno a la toma de decisiones, su primera decisión debe ser qué métricas importan y cuáles no. La forma más fácil de delinear lo que me importa es vinculándolo a uno de mis tres constituyentes principales: clientes, empleados e inversores.

A nivel ejecutivo, los líderes realmente no deberían considerar más de 15 a 18 medidas, y la mayoría de ellas no cambiarían año tras año. Cuanto más profundice en la organización, habrá muchas más medidas que se deriven de estos puntos de vista de nivel ejecutivo . Sin embargo, tomarse el tiempo para tener una lista más corta de lo que mueve la aguja en el negocio en general, mayor claridad tendrá el equipo ejecutivo y podrá brindar a la organización en general.

El caos solo funciona en la etapa inicial

Dentro de la fase de inicio de su negocio, el caos puede ser su amigo. No siempre hay una comprensión sólida de qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo o en qué proporción hacerlo. Por lo tanto, es probable que termine haciendo muchas cosas, tratando de que algo se mantenga. . Esta forma de desguace es buena, aunque no sostenible a largo plazo.

Una vez que tenga una buena comprensión del producto y su entrada en el mercado, tendrá que volverse más riguroso en su estructura. Aquí es cuando el costo de oportunidad aumenta por decisiones equivocadas, apresuradas o incompletas.

Para muchas empresas en esta fase, su equipo habrá estado unido desde el principio, y todos sentirán que tienen un sentido de propiedad en la empresa. Puede ser una experiencia dolorosamente personal, pero aquí es cuando la estructura y las estrategias deben realinearse y cambiarse. Si no lo hace, tendrá demasiados cocineros en la cocina, lo que hace más que fomentar reuniones frustrantes. Demasiadas opiniones causan confusión, impiden la responsabilidad y dificultan la propiedad, todo lo cual es necesario para tomar decisiones informadas . Debe tener claro quién debe participar a qué nivel y convertirlo en un proceso formal.

Obtener consenso sobre el proceso

Para decisiones importantes, las que cumplen con un criterio de magnitud (adquisiciones, recompras, lanzamientos de productos o cualquier cosa que sea interfuncional), DigitalOcean usa el modelo RAPID® , un acrónimo impreciso para ingresar, recomendar, aceptar, decidir y realizar (divulgación completa: I Soy el CEO de DigitalOcean). Ya sea que use ese modelo o cualquier otro, es necesario que haya participación de roles predeterminados en el proceso: aquellos que brindan información y recomendaciones, aquellos que tomarán la decisión y aquellos que ejecutarán.

El consenso de ese proceso y ejecución es más importante que el consenso sobre el resultado. En términos generales, es bueno tener consenso entre su equipo ejecutivo, particularmente si su departamento está involucrado en la ejecución. Pero tener un proceso acordado facilitará la vida de todos. De esta manera, incluso si el resultado de la decisión es un fracaso, el proceso de toma de decisiones se acordó y aprobó, lo que le permite superarlo rápidamente y con todos a bordo.

Ajustar desde el fracaso

Hablando de fracaso, las empresas en etapa inicial deben aceptar el fracaso hasta cierto punto. Obviamente, no puede fallar más de lo que tiene éxito, y siempre debe intentar tomar la decisión correcta, pero el fracaso como organización debe verse como una gran oportunidad. El fracaso puede permitirle ser autocrítico y realizar mejoras continuas. El éxito puede ser una maldición porque, a menudo, el éxito se malinterpreta y se subanaliza, mientras que los fracasos generalmente se leen con cuidado y se analizan a fondo.

Incluso hoy, todavía tenemos que adaptarnos y aprender. Hace unos años, en DigitalOcean avanzamos con un producto subóptimo, en el que no analizamos completamente las necesidades del mercado ni entendíamos claramente el problema que buscábamos resolver. Como resultado, nos estamos poniendo al día y ese producto en particular no está creciendo tan rápido como debería. Aprendimos de eso. Con nuestra última adquisición, solucionamos el problema a fondo, lo que tomó un poco más de tiempo, pero esa aceptación y preparación nos llevó a alcanzar plazos y objetivos para el producto que no habrían sucedido sin los aprendizajes de errores anteriores.

Tener una estructura para la toma de decisiones le permite a usted y a su organización moverse (y crecer) más rápido. Por eso me encanta la palabra “simplicidad” en nuestros valores y nuestro marco de toma de decisiones . Nos permite avanzar con propósito e intención. Para los nuevos fundadores o dueños de negocios, mantenerse enfocado (en las métricas, encontrar el producto correcto, el equipo correcto y realizar mejoras continuas) lo ayudará a usted y a su negocio a crecer.

