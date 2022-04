5 formas de sintonizar con la mentalidad moderna de relaciones públicas

Si antes las relaciones públicas se consideraban principalmente como una herramienta de difusión, hoy en día las relaciones públicas se han transformado más en una herramienta de conversación, y eso es algo bueno. Muchas marcas todavía están aprendiendo qué significa exactamente eso y están tratando de encontrar un sentido del ritmo para sus esfuerzos de relaciones públicas. La mayoría de las empresas todavía usan las relaciones públicas principalmente como una herramienta de transmisión y, al hacerlo, se están perdiendo de cómo las relaciones públicas modernas pueden respaldar sus esfuerzos comerciales. En este artículo, repasaré cinco formas en que las marcas pueden sintonizar la mentalidad moderna de relaciones públicas.

1. Crea una conversación

En el ecosistema tecnológico, constantemente vemos nuevas empresas que anuncian nuevas contrataciones, rondas de fundación y logros importantes. Ahora, eso sin duda puede ayudar a la conciencia de marca y es valioso en sí mismo, pero hay una manera de hacerlo de manera más efectiva. Suponga que solo va a la prensa para mostrar cuánto capital privado tiene su empresa. En ese caso, puede concebirse como un juego de ego, pero, si lo hace sutilmente y se enfoca en cómo la financiación recién obtenida ayudará a crear un mejor producto o servicio, entonces está iniciando una conversación con su audiencia. En lugar de simplemente transmitirles, está abriendo una puerta para una interacción más amplia.

Relacionado: Cómo mejorar su negocio PR

2. Participa de manera efectiva en las redes sociales

Muchas empresas utilizan las redes sociales como un patio de juegos publicitario, un canal para promocionar productos de manera asertiva y generar ingresos. No hay nada malo con la publicidad, excepto que a la gente no le gusta que le hagan publicidad. Sin embargo, quieren ser educados, entretenidos y cuidados. Piénsalo, cuando inicias sesión en tus cuentas sociales, además de recibir ese golpe de dopamina, buscas encontrar valor allí para ti y crear conexiones significativas. Es por eso que las empresas deben utilizar las redes sociales para interactuar con su audiencia y crear contenido que se centre en brindar valor por adelantado. Ese valor puede tomar la forma de educación, entretenimiento o una profunda empatía con los puntos débiles de su audiencia.

3. Construir plataformas comunitarias

Muchas marcas quieren crear enormes listas de boletines y llamarlas comunidad. Bueno, eso no es una comunidad, porque todo lo que estás haciendo es transmitir a tu audiencia. No me malinterpreten, los boletines son una gran herramienta , pero para realmente construir una comunidad, necesita construir una plataforma que le permita a su audiencia compartir sus propios pensamientos, contenido e ideas. Puede crear una sección de foro en su sitio web y permitir que los usuarios sean participantes activos en la mejora de su producto y servicio. Un gran ejemplo de esto es la forma en que SAP ha creado una sección de blogs en su sitio web que permite a sus usuarios compartir información valiosa.

4. Mi audiencia es tu audiencia

¿Sabes cómo la gente dice "Mi casa es tu casa"? Entonces, así es precisamente como funcionan las relaciones públicas modernas. Debido a que cada elemento de los medios se amplifica fuertemente en las redes sociales, crea un ecosistema explosivo. Por ejemplo, cuando entrevistas a alguien para tu podcast, no solo estás sintonizando con tu audiencia al compartirlo; estás sintonizando con su audiencia cuando lo comparte. El efecto de red es enorme. Cuanto más pueda crear una cobertura mediática que lo conecte a usted y a sus personas objetivo, más se amplificará y más valor podrán generar ambas partes a partir de ella.

5. Pregunte "¿para quién es esto?"

Los medios modernos funcionan de una manera más directa que los medios tradicionales, pero todavía hay varios aspectos a tener en cuenta. Por ejemplo, cuando hace relaciones públicas, busca llegar a su público objetivo, pero también busca brindar valor al periodista. Todo el mundo en esta situación necesita algo más. El periodista quiere una historia, tú quieres la plataforma y la audiencia quiere obtener información. El trabajo de la marca o de la agencia de relaciones públicas (dependiendo de quién esté a cargo de las relaciones públicas) debe encontrar una manera de hacer felices a todas las partes, y hacerlo puede conducir a una conciencia de marca mucho más elevada, así como a una cobertura continua. La estrategia es esencial, y la forma en que transcribe esa estrategia en tácticas detalladas que respaldan relaciones significativas con todas las partes involucradas también es esencial.

Las relaciones públicas modernas se tratan de crear conversaciones profundas con su público objetivo. Se trata de permitir que las interacciones valiosas conduzcan a mejores productos, servicios y confianza.

Relacionado: La cara cambiada de la industria moderna de relaciones públicas