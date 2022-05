Este fundador está iniciando una revolución en el desayuno al reinventar una de las comidas favoritas de Estados Unidos

Me encanta un buen bagel de Nueva York: me gusta el mío ligeramente tostado y rebosante de queso crema. Desde el siglo XVII, los bagels han sido anunciados como un alimento reconfortante preciado. Se creía que tenían poderes mágicos, y se creía que la forma redonda del bagel traía buena suerte en el parto.

Audrey Ma

Los bagels son una parte indeleble de la cultura estadounidense, particularmente en el área de Nueva York, pero también tienden a tener una mala reputación. "Los bagels tienden a tener un alto contenido de carbohidratos, con solo pequeñas cantidades de grasa y proteína", dice Aimee Yang, fundadora y directora ejecutiva de BetterBrand. “En BetterBrand, tenemos la misión de diseñar mejores alimentos para el futuro, y todo comienza con el bagel”.

Según la Asociación Estadounidense de Diabetes, 34,2 millones de estadounidenses tienen diabetes. Eso es aproximadamente el 10,5% de la población estadounidense. La creciente concienciación sobre la diabetes también está impulsando el crecimiento del mercado de alimentos para diabéticos, valorado en 16 500 millones de dólares .

Los fabricantes están invirtiendo dinero en esfuerzos de investigación y desarrollo para crear productos bajos en carbohidratos y bajos en azúcar, que ayuden a controlar los niveles de glucosa en la sangre. Yang y su equipo en BetterBrand son parte de este movimiento para crear más opciones para los diabéticos, comenzando con el bagel.

El bagel BetterBrand tiene el mismo contenido de carbohidratos netos que dos rebanadas de plátano. Tiene el mismo contenido proteico que cuatro huevos. Y tiene el mismo contenido de azúcar que un tallo de apio. Se ha comprobado que sus ingredientes reducen los niveles de insulina, reducen el colesterol y mantienen a los clientes satisfechos por más tiempo. Hace todas las cosas que Yang había esperado cuando se dispuso a crearlo para honrar su memoria de disfrutar los bagels de la mañana de Navidad con su familia.

Crédito de la imagen: BetterBrand

Yang tiene la misión de iniciar una revolución alimentaria. Aquí hay tres lecciones que está aprendiendo mientras construye BetterBrand:

No seas solo un turista

Yang atribuye su carrera temprana a ayudarla a prepararse para la vida de un empresario. “Mis padres emigraron de China cuando tenían 20 años, ambos con antecedentes técnicos y eran más conservadores, tanto por experiencia como por conocimientos”, dice. “Me dijeron que tenía que estar completamente preparado como emprendedor antes de saltar al mundo de las startups y me animaron a construir una base. Entonces, obtuve un CPA y comencé mi carrera en Ernst & Young para aprender los fundamentos y comprender cómo funciona realmente una empresa”.

Durante su tiempo en EY, Yang levantó la mano para ir a trabajar a Bangalore, India. Ella reconoce que esa experiencia la ayudó a ganar empatía y una mayor comprensión cultural de cómo puede ser la vida fuera de los EE. UU. "No seas solo un turista", dice Yang. “Ve a vivir y trabajar en otro país. Aprendes y creces mucho al trabajar con otras personas que tienen una mentalidad diferente, una forma diferente de resolver problemas y simplemente tienen una visión muy diferente del mundo que no se basa solo en la vida en los Estados Unidos. Se volverá enormemente valioso ya que estás trabajando constantemente con diferentes personas y destilando diferentes opiniones como fundador y emprendedor".

ponte emocional

La narración es una habilidad fundamental que Yang ha perfeccionado a lo largo de los años. “La narración y el análisis de datos van de la mano. Debe comprender quién es su cliente y qué partes de la historia que está compartiendo resuenan con ellos, y también comprender qué no funciona y poder corregir rápidamente el rumbo”.



Las publicaciones de Instagram de BetterBrand son una mini clase magistral sobre cómo contar una historia poderosa y conectarse con los consumidores. Su campaña "peor, mejor", que también se presentó en una campaña al aire libre en ciudades seleccionadas de EE. UU., da vida a la propuesta y la historia de la marca. Un buscapersonas frente a un iPhone. Una freidora versus una freidora de aire. Auriculares enchufables versus AirPods. Es difícil no caer en la tentación de probar un BetterBrand Better Bagel después de eso.

no te distraigas

“Es fácil distraerse como empresario”, dice Yang. “No se distraiga con el próximo objeto brillante, mantenga el rumbo. Concéntrese en ir del punto A al punto B y hacerlo realmente bien”. Yang señala las primeras ideas que tuvo sobre todo tipo de merchandising, incluidos los diseños de un Better Toaster para acompañar a The Better Bagel. “Estábamos tan inspirados y emocionados de participar y hacer que todo fuera 'mejor'. Al final del día, The Better Bagel es nuestro producto héroe, y hemos puesto nuestra apuesta en el suelo con él. Tenemos que estar muy enfocados en hacer que sea la experiencia más emocionante para el cliente y allanar el camino para el futuro de alimento." Y el compromiso de Yang está dando sus frutos: la demanda y el entusiasmo tanto por The Better Bagel como por BetterBrand han superado las expectativas.

“Para nosotros, no se trata de impulsar un producto o una cartera de productos, sino de inspirar un movimiento”, dice Yang. “BetterBrand no es simplemente una empresa de tecnología alimentaria. En cambio, nos basamos en un conjunto de ideas simples pero poderosas. Creemos que los límites innecesarios están destinados a romperse. Creemos que todos merecen disfrutar de la libertad y la alegría al máximo. Creemos que un mundo mejor es posible. Y sabemos que juntos lo crearemos”.