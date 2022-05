El seguro de salud es la próxima propiedad inmobiliaria para los emprendedores

El espíritu empresarial es simplemente insertar el riesgo entre usted y sus objetivos de ganancias . Tener un trabajo es bastante arriesgado. Escuché a Mark Cuban decir que tener un trabajo es como trabajar por cuenta propia con un cliente. Eso me encantó, pero volvamos al riesgo. Si el riesgo está entre usted y su meta de ganancias, entonces seguramente la forma más pura de iniciativa empresarial individual es ser una persona de ventas que solo cobra comisiones. Los bienes raíces han sido durante mucho tiempo una oportunidad de venta de solo comisión muy buscada, y probablemente sea seguida por "Servicios financieros".

Vaya, odio el término "Servicios financieros". Todo el mundo piensa en asesor financiero , banquero y seguro de vida en el mejor de los casos. Nadie piensa en seguros de salud y Medicare, mientras que las empresas se han levantado aparentemente de la noche a la mañana para distribuir cantidades masivas de seguros de salud y crear imperios de miles de millones de dólares.

Echemos un vistazo al panorama de los seguros de salud para que pueda comprender a qué público objetivo me refiero:

seguro de salud colectivo Grupo pequeño 2-50 empleados Grupo grande 51+

Seguro de salud individual para personas no elegibles para Medicare Planes de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio Médico a corto plazo Planes de salud de indemnización combinados con grandes pólizas de enfermedades críticas y accidentes

elegible para Medicare Suplemento de Medicare (también conocido como Medigap) Medicare Advantage (viene en muchas formas diferentes y básicamente son opciones privatizadas de Medicare)



Todos estos son productos de seguro de salud vendibles con atractivos valores de por vida. Ahora, a diferencia de las comisiones de bienes raíces, seguros de vida y rentas vitalicias, hay una comisión ligada a la felicidad a largo plazo del cliente. No es una suma global, "adiós, hasta luego", tipo de trato. Nos encanta ese aspecto. Incluso vendemos con él.

"Sra. Jones, los productos que vendemos solo son rentables para nosotros si podemos mantenerla como cliente durante bastante tiempo. Por lo tanto, me conviene ubicarla y mantenerla donde desea estar".

Es hermoso y como deben ser todas las ventas. También es la razón por la que muchos que no pueden ver más allá de los dedos de los pies no entran en el espacio. Quieren el dinero rápido, pero el dinero a largo plazo siempre es más grande que el dinero rápido. La oportunidad también es mucho mayor.

Con 11,000 personas al día que cumplen 65 años en los Estados Unidos y muchas otras variables que conducen al éxodo de los planes grupales a la salud individual , hemos visto algunos años increíbles en esta industria. El lado residual nos ha permitido construir un gran negocio que es extremadamente solvente.

Entonces, ¿por qué se considera la nueva propiedad inmobiliaria? ¿Por qué es quizás más un ecualizador que los bienes raíces?

Tenemos una nación que es un crisol de culturas. Muchas de esas culturas no están tan avanzadas en la transmisión de la riqueza generacional. Ciertos grupos demográficos pueden tener un tiempo más fácil en bienes raíces que otros, ya que su círculo ya puede tener dinero para gastar en bienes raíces lujosos o más grandes.

El seguro de salud es literalmente lo contrario. Las personas que pueden establecer un estándar para cuidar a las personas menos ricas de nuestra nación pueden ganar la mayor cantidad de dinero. Tanto en el mercado negro como en el latino, hemos visto a empresarios ingresar a este mercado y obtener grandes ganancias cuidando un mercado que puede ser más cálido para ellos. Han construido grandes negocios. No estoy diciendo de ninguna manera que no se podría haber hecho en bienes raíces, pero ese mismo mercado que pudieron aprovechar no habría sido comúnmente comprar propiedades costosas para obtener grandes comisiones.

La tecnología, comenzando con el teléfono y terminando más recientemente con la transición rápida de video a las redes sociales, ha generado más oportunidades para las personas que no provienen de la riqueza. Yo diría, sin embargo, que el nivel de oportunidad involucrado con aquellos que toman el toro por los cuernos en seguros de salud y medicare es de mayor magnitud para ellos que incluso esos avances tecnológicos masivos han tenido en su benefactor promedio.