Rompiendo, la estrategia de TikTok para impulsar a los artistas de origen latino

La red social ha anunciado el lanzamiento de un programa que pretende impulsar a los músicos y artistas latinos en la plataforma. Su nombre es #Rompiendo e incluye la promoción y presencia en playlists, en TikTok radio y un post en @MusicOnTikTok, cuenta que la red utiliza para impulsar a los artistas.

Un nuevo artista latino será anunciado en #Rompiendo cada 15 días. La primera en aparecer en esta nueva sección es la brasileña Anitta cuyo tema “Envolver” ha sido utilizado en más de 2 millones de videos luego de que se hiciera viral gracias al reto #envolver en TikTok.

En el post en @MusicOnTikTok, Anitta comenta: “Estoy feliz de ser la primera artista en ser presentada en #Rompiendo de TikTok. Quiero agradecerles a todos el apoyo que me dan a mí y a mi nuevo álbum y a los nuevos artistas latinos en TikTok. Creo que hoy todos saben cómo TikTok apoya a la música y hace que todo tipo de música, de todos lados del mundo se vuelva grande; nuevas canciones, nuevos artistas. Cuando vi que mi canción ‘Envolver’ y su baile hacerse viral, no lo podía creer”.

@musicontiktok Introducing #Rompiendo: A new @tiktok series highlighting artists who are crushing it in Latin music! Starting with Brazil’s own @anitta ♬ original sound - TikTokMusic