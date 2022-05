Consejos de una madre soltera para iniciar y hacer crecer un negocio

Mi hija tenía dos años cuando me divorcié. De repente, tenía un niño pequeño, una hipoteca, tres empleados y ningún familiar cerca. Sin mencionar que no hay ayuda ni idea de qué hacer a continuación. El primer paso fue la decisión: ¿Me ayudará un "trabajo regular" a proporcionar la vida que quiero para mi hijo pequeño y para mí? Si no, ¿qué significaría eso para mis próximos pasos? Y si te encuentras en una similar, ¿qué podría presagiar para los tuyos?

El cuidado de su(s) hijo(s)

Muchas madres propietarias de negocios logran trabajar horas diferentes a las que pueden manejar los empleados, incluso en nuestro mundo de trabajo cada vez más remoto. Si desea poder estar allí si su hijo se enferma, tiene una excursión o un juego de pelota o se interesa repentinamente en las lecciones de karate, entonces trabajar para usted es un beneficio.

Mi trabajo requería viajes frecuentes de Los Ángeles a Nueva York para vender libros a los editores. Eso significaba que tendría que encontrar una niñera responsable y confiable para cuidarla cuando yo no estaba, lo que significaba usar el dinero que realmente necesitaba para otras cosas para pagar el cuidado de los niños.

Resolver las necesidades de cuidado de su hijo de una manera que le ayude a sentir que está haciendo lo mejor que puede como madre es una primera tarea fundamental. Pregúntese qué tipo de mamá es ahora y qué tipo quiere ser a medida que sus hijos crezcan. Tu hijo solo tendrá una infancia. ¿Cómo quieres gastarlo?

Prepárese para ajustar su horario

Trabajar por cuenta propia puede significar que tendrá que trabajar por la noche después de que los niños se acuesten o por la mañana antes de que se despierten, especialmente si quiere o necesita ser quien los recoja después de la escuela. ¿Estás dispuesto a compensar el tiempo cambiándolo por otros momentos que pueden no ser tan divertidos o fáciles? Si tiene la custodia compartida, ¿puede trabajar más para salir adelante mientras el niño está con el otro padre?

Si desea pasar mucho tiempo relajándose, mirando televisión o saliendo con amigos, considere esperar hasta que el niño esté en la escuela secundaria o la universidad antes de comenzar su negocio. Puede parecer que es demasiado tarde en la vida, pero muchas mujeres lo han hecho porque, francamente, es más fácil. A las 5:00 p. m., la mayoría de la gente no tiene que volver a pensar en el trabajo hasta mañana.

¿Sería capaz de equilibrar su salud y cuidado personal con las necesidades de su hijo, los deseos de sus padres y las exigencias de administrar un negocio?

El autocuidado ahora es obligatorio

Lo primero que las mamás recortan es el cuidado personal. Tomarse el tiempo para hacer otras cosas que no sean las tareas de la casa o los niños puede parecer un desperdicio, pero dormir lo suficiente es vital para que su cerebro funcione de la mejor manera. Su negocio necesita su cerebro a toda marcha tanto como su hijo necesita que no esté cansado después de la escuela. Considere ajustar su horario de sueño para acomodar de siete a ocho horas y tiempo para trabajar cuando su hijo está dormido o en la escuela.

Encuentre tiempo para hacer cosas que realmente disfrute. Ya sabe que la maternidad lleva mucho tiempo, pero para restaurar su creatividad, sentido de la diversión y encontrar una forma alegre de conectarse con su hijo, busque cosas que les guste hacer juntos. Hicimos caminatas en las montañas cerca de nuestra casa de tres a cinco noches por semana, y esos son algunos de nuestros mejores recuerdos.

No gastes todo tu tiempo, dinero o energía peleando juicios con tu ex. Ese es un trabajo de tiempo completo en sí mismo que lo destripará por ser padre y propietario de un negocio.

El ejercicio y la alimentación saludable no solo ayudan a que usted y su hijo se sientan mejor en este momento, sino que también brindan un gran modelo a seguir para sus hijos.

Trate de hacer un horario y atenerse a él durante un mes. Reclute a sus hijos y dése a usted y a ellos puntos o estrellas por apegarse al plan. Después de un mes, vea si está funcionando, modifíquelo si es necesario y mejore hasta que entre en el flujo de su vida actual. Como probablemente haya aprendido, los niños y sus necesidades e intereses cambian tan rápido que el horario de hoy podría quedar obsoleto en tres meses.

Haz una cita con tu negocio

Reserve dos horas a la semana en las que estará solo para trabajar en su negocio en lugar de solo en él. Esto significa prepararse para pasar este tiempo. Recopile todas las notas o pensamientos que haya tenido sobre los problemas comerciales en los que está trabajando, las ideas de marketing que admira y los planes de expansión que quizás desee considerar.

Cuando lleguen las dos horas, configure un cronómetro y siéntese para concentrarse realmente en obtener resultados, soluciones, ideas y planes. Deje que su negocio tenga su enfoque indiviso durante esas dos horas y se colocará muy por delante del 80% de los propietarios de pequeñas empresas de cualquier género que pasan toda su vida en la rueda del hámster, tratando frenéticamente de ganar dinero, sin siquiera mirar lo que está pasando. realmente continuar y usar sus mentes para hacer las cosas más fáciles para ellos mismos.

Gasta como el CEO que eres

Los niños pueden ser costosos. Una vez que su negocio esté cubriendo sus gastos básicos, sea juicioso con la forma en que gasta su dinero. Piense como un director ejecutivo y reserve un porcentaje de dinero para el futuro de sus hijos y un porcentaje para el suyo propio. Esto es extremadamente difícil de hacer cuando recién está comenzando, pero incluso si solo cuesta unos pocos dólares al mes al principio, creará una red de seguridad y su confianza también.

Espere que a medida que aumenten sus ingresos, aumentarán sus costos de operación. Recomiendo encarecidamente el libro Profit First . Podría haber tenido unos primeros cinco años mucho más libres de estrés en el negocio después de convertirme en madre soltera si hubiera leído ese libro antes y entendido mejor el dinero.

Contratar ayuda. Si algo va a agotarte, tomarte tres veces más tiempo que a un profesional, agotarte, ponerte de mal genio o abrumarte, solo contrata por eso. Ya sea un ama de llaves o un diseñador gráfico, tenga en cuenta que, por fabuloso que sea, nadie puede hacerlo todo.

Aceptar ayuda. Lo más probable es que haya muchas personas y lugares en los que pueda obtener ayuda comercial o ayuda para la crianza de los hijos que aún no ha notado. La SBA ofrece mentores comerciales gratuitos y de bajo costo e incluso préstamos; su biblioteca local podría tener un club de tareas después de la escuela o un tiempo de lectura que lo liberaría para ponerse al día con algunas revistas comerciales o correos electrónicos. Los amigos, otros padres y tal vez incluso los miembros de la familia pueden hacer ofertas, ¡acéptelas! Ser Wonder Woman es agotador e innecesario.

Mi niña tiene 30 años ahora y es propietaria de un negocio. Ella le dirá a cualquiera que le pregunte que aprendió sus habilidades comerciales de su madre. Mientras tanto, pasé su infancia preocupada de que en cualquier momento estaba causando un daño irreparable, descuidándola para atender una llamada de un cliente, abandonándola cuando iba en un viaje de negocios o desperdiciando su infancia cuando me perdía un partido de voleibol de la escuela secundaria.

Todas las buenas madres que conocerás se preocupan en secreto de estar arruinando a sus hijos de alguna forma terrible. Tus hijos verán un ejemplo de fortaleza y coraje y un día te mirarán con respeto y aprecio (¡tal vez no mientras sean adolescentes!). Encontrarás tu camino, y ellos también. No permita que el hecho de ser madre soltera le impida cumplir su sueño de iniciar y hacer crecer su propio negocio. Puede tener éxito con cierta flexibilidad, creatividad y empuje.