Cómo esta madre de cuatro encontró tiempo para escribir un libro inspirador para niños

En esta serie en curso, compartimos consejos, sugerencias y puntos de vista de empresarios reales que luchan en la batalla empresarial todos los días. (Las respuestas han sido editadas y condensadas para mayor claridad).

Katie Wood

¿Quién eres y cuál es tu negocio?

Soy Katie Wood y autora del libro A Simple Seed , un diario matutino para niños. Soy madre de cuatro niños pequeños, propietaria de un negocio y orgullosa esposa de un bombero trabajador. Como ex maestra, sé lo importante que es que los niños tengan una mentalidad de crecimiento y aprendan las habilidades esenciales para la vida que los empoderarán y los ayudarán a vivir una vida llena de propósito, valentía, gratitud, perdón y compasión. Pasé dos años creando un diario para ayudar a los niños a comenzar bien sus mañanas centrándose en una lección de vida, gratitud, diálogo interno positivo e intención. Una vez que comencé a ver el impacto que esto tenía en mi familia, supe que tenía que transmitirlo a otras familias. Hay poder en enseñar a los niños cómo pensar versus qué pensar.

¿Qué te inspiró a crear este negocio?

Mi "momento ajá" fue durante las primeras etapas de la pandemia cuando me encontré educando en casa a tres niños, amamantando a un recién nacido y constantemente al borde de que mi esposo fuera un nuevo paramédico. Mi rutina matutina fue donde encontré mi cordura. Me levanté antes que los niños para hacer ejercicio, centrarme, practicar la gratitud, leer algo fortalecedor y orar. Esta práctica establece el tono para todo el día. Una mañana en particular, alrededor de las 6 am, una de mis hijas bajó las escaleras en medio de mi rutina matutina y me preguntó si podía enseñarle a ella a tener buenas mañanas también. Se apagó una bombilla. Escalofríos bajaron por mi espalda. Una semilla fue plantada en mi corazón. No podía creer que no hubiera pensado en enseñarles a mis propios hijos el poder que reside en una rutina matutina y cuánto puede afectar su día. Escribí A Simple Seed cuando mi intensa búsqueda en Google de un diario para niños que abarcara lecciones de vida, diálogo interno positivo, gratitud, un desafío diario y chistes resultó vacía. Supe en ese momento que tenía que crear este libro.

¿Cuál ha sido su mayor desafío durante la pandemia y cómo pivotó para superarlo?

Encontrar el tiempo para concentrarse. La vida dio un vuelco en un abrir y cerrar de ojos y todas nuestras rutinas fueron arrojadas por la ventana. Estaba acostumbrado a trabajar de forma remota con mi negocio en casa, sin embargo, sentí que tenía muy poco tiempo a solas para concentrarme. Para superar esto, me volví muy intencional con mi tiempo. Mi rutina matutina me centró y me dio un enfoque claro sobre lo que necesitaba hacer cada día. El tiempo es el bien más valioso y puede ser productivo en pequeños espacios de tiempo si es muy claro e intencional sobre la tarea que tiene entre manos.

¿Qué pasos ha tomado para promocionar y hacer correr la voz acerca de su producto?

Creé un grupo de Facebook de Morning Journal for Kids para conectar a personas de ideas afines. Aquí, cerca de 2000 miembros que consisten en mamás, papás, maestros, entrenadores, etc., tienen acceso exclusivo a información valiosa sobre lecciones de vida, el poder de la gratitud y el diálogo interno positivo para ayudar a nuestros hijos. Este grupo también tuvo acceso anticipado al libro para ayudar a promocionarlo en sus redes. La gente tiene que ver el valor detrás de su producto antes de poder compartirlo genuinamente. Hice un podcast Entrepreneurs on Fire de John Lee Dumas y una entrevista en casa con Candy O'Terry, locutora de radio, presentadora de podcasts, cantante, compositora y entrenadora de oradores. El periódico local y las estaciones de noticias se comunicaron sobre las próximas entrevistas.

¿Qué significa para ti la palabra “emprendedor”?

Los empresarios son buscadores y solucionadores de problemas. Usan su pasión para hacer realidad su visión haciendo un trabajo significativo. Los emprendedores descubren una necesidad y trabajan horas interminables para dar vida a su proyecto y ayudar a servir a los demás. Están dispuestos a correr riesgos, desafiarse a sí mismos, construir algo desde cero y seguir adelante incluso cuando no se los comprende.

¿Qué es algo que muchos aspirantes a dueños de negocios creen que necesitan y que en realidad no necesitan?

Creo que lo que frena a la mayoría de la gente es la necesidad de saber cómo hacer cada paso de su proyecto. Cuando inicias un negocio o creas un producto, hay muchas incógnitas y es casi imposible saber cómo hacerlo todo. Cree en tu idea, piensa en la acción y comprométete a dar el PRIMER paso. Mi libro comenzó anotando ideas en el reverso de una hoja de permiso para una excursión. Luego pasó a Canva, luego a Word, luego a Adobe, a través de los ojos de varios editores, correctores, formateadores y varios otros pasos que aprendí en el camino. Un paso a la vez. Como seres humanos, somos buenos para empezar, pero malos para terminar, y si eres disciplinado para completar todos los pasos del viaje a través de todos los obstáculos, contratiempos y pivotes... eventualmente cruzarás la línea de meta. Olvídate de saber cada paso antes de empezar. En su lugar, concéntrese en POR QUÉ está haciendo su proyecto y el CÓMO funcionará.

¿Hay alguna cita o dicho en particular que utilices como motivación personal?

“El día que plantas la semilla no es el día que comes el fruto”. En pocas palabras, las cosas buenas de la vida toman tiempo. Un negocio exitoso requiere años de trabajo para ponerse en marcha, a menudo con poca recompensa. Muchas personas se dan por vencidas durante el viaje, porque no ven resultados inmediatos. Criar niños fuertes, empoderados, autodisciplinados y respetuosos también requiere mucho trabajo y tiempo. Si hacemos el trabajo duro ahora, nuestros hijos florecerán con el tiempo y desarrollarán una base sólida. Tenemos oportunidades todos los días para plantar semillas en la mente de nuestros hijos para ayudarlos a desarrollar raíces fuertes para que eventualmente crezcan y prosperen.