3 razones por las que tu audiencia no te compra (aunque te quiera)

Muchos empresarios cometen el error de creer que una vez que construyan la comunidad en línea y acumulen miles de seguidores, vender será prácticamente sin esfuerzo. Así que se convierte en una sorpresa no tan agradable cuando anuncian un nuevo curso, libro o evento, y nadie muerde.

El hecho de que a las personas les gusten y comenten tus publicaciones no significa que te comprarán. Sentirse lo suficientemente obligado a presionar un botón y sentirse lo suficientemente obligado a sacar una tarjeta de crédito son dos motivaciones totalmente diferentes. Aprovechar este último requiere un gran perfeccionamiento de sus habilidades para contar historias.

Si desea llevar su negocio a niveles altamente influyentes y lucrativos, debe hacer que las personas no solo se preocupen por el producto que está vendiendo, sino que también confíen en que usted es la mejor persona para vendérselo. Necesitan sentirse conectados contigo a tal grado que te conviertas en algo más que un pergamino sin sentido y un doble toque, sino una fuente confiable de la que puedan comprar. Eso es lo que puede hacer envolver su mensaje en una historia.

Las historias venden. Es un hecho. Pero no es suficiente escribir una breve sinopsis de su experiencia de vida. Tienes que elaborar y cultivar una narrativa que apele a los deseos de tu lector y aborde sus miedos al mismo tiempo que les proporciona una solución.

Desafortunadamente, muchos empresarios nunca llegan a ese punto. Se apresuran y comienzan a comercializar antes de haber construido una conexión profunda con la persona a la que se dirigen. Leen los mejores libros de marketing, escuchan a todos los gurús notorios, construyen un avatar de cliente ideal y completan libros de trabajo que describen sus objetivos anuales, sin siquiera dar un paso atrás para profundizar hasta encontrar la respuesta a las preguntas del millón de dólares: ¿Quién? son mi pueblo, y por qué les sirvo ?

En otras palabras, empiezan a vender antes de que se hayan ganado el derecho a hacerlo.

La gente compra a quien conoce, le gusta y en quien confía. Entonces, si su gente simplemente no está comprando lo que está vendiendo, es probable que esté cometiendo uno de los siguientes errores.

1. Tu historia está por todos lados

Estás compartiendo fragmentos, pero los puntos no se conectan. Cada pieza de copia o mensaje se siente como un episodio independiente en lugar de parte de un arco más grande que lleva a las personas a la historia central de tu marca: quién eres, qué haces, cómo puedes ayudar y por qué debería importarles. Su audiencia puede disfrutar de sus historias, pero no tienen una comprensión clara de lo que realmente se trata y cómo puede ayudarlos.

¿Y adivina qué? Es su trabajo explicarles esto de una manera que genere una buena relación y los lleve de regreso a su negocio.

Cuando no tienes una historia de marca coherente que ha sido nutrida y refinada, es difícil establecer una conexión emocional con tu audiencia. La gente quiere saber quién eres, qué representas y cómo puedes ayudarlos. No solo quieren una lista de sus elogios profesionales o historias humildes de su experiencia de vida.

2. No estás trayendo el punto a casa

Tu historia es más o menos una anécdota serpenteante gigante. La lección procesable no es clara para su audiencia, y no ven cómo lo que está diciendo se aplica a sus vidas, sus problemas o sus deseos. Cuando te estás enfocando demasiado en ti mismo y el punto está enterrado bajo una pila de detalles superfluos que no importan, entonces no proporcionas suficiente valor para que tu audiencia se preocupe por lo que hay para ellos.

Su trabajo como narrador es empaquetar la información que está compartiendo de una manera que sea relevante y valiosa para su audiencia ideal. No solo tienen claro quién es usted como marca y negocio, sino también qué tan específicamente les servirá esto en sus vidas. No hagas que tu audiencia haga cálculos mentales. Haga que su mensaje central y su llamado a la acción sean claros como el cristal.

3. No te estás posicionando como una figura de autoridad en tu espacio

Su historia es lo que captura el corazón de su audiencia, pero posicionarse como el experto al que acudir es lo que capturará sus billeteras. Tienen que creer que obtendrás los resultados que desean.

Si bien es importante conocer a su audiencia en el lugar en el que se encuentran y hablarles al mismo nivel, al final del día debe recordar que está allí para ser un líder y una guía, no solo un compañero que es igualmente como perdido en la oscuridad. Así que asegúrese de compartir su historia desde el punto de vista de Yoda, quien convirtió sus experiencias en sabiduría y está en posición de enseñar, en lugar de Luke Skywalker quien (seamos honestos), todavía no sabe muy bien lo que está haciendo.

Cómo crear una historia que venda

Si desea convertir a sus seguidores en clientes, debe tomarse el tiempo para cultivar una historia de marca que sea emocionalmente resonante, relevante e inspiradora. Esto implica dar un paso atrás y ser honesto contigo mismo sobre quién eres, qué hace que tu historia sea única y cómo puedes usarla para beneficiar a tu audiencia.

Aquí hay algunos consejos para ayudarlo a comenzar:

Asegúrese de que la historia de su marca se refleje de manera consistente en todo su contenido. No se concentre solo en su sitio web o en sus publicaciones en las redes sociales. Asegúrese de que su historia esté entretejida en todos los aspectos de su negocio, desde la forma en que habla con sus clientes hasta el lenguaje que usa en sus materiales de marketing.

No se concentre solo en su sitio web o en sus publicaciones en las redes sociales. Asegúrese de que su historia esté entretejida en todos los aspectos de su negocio, desde la forma en que habla con sus clientes hasta el lenguaje que usa en sus materiales de marketing. Incluye llamadas claras a la acción. Explique su punto para que su audiencia tenga claro el valor que está dando. Antes de publicar cualquier cosa, pregúntese: ¿Qué quiero que haga mi audiencia como resultado de leer esto? ¿Cuál es la lección o la comida para llevar?

Explique su punto para que su audiencia tenga claro el valor que está dando. Antes de publicar cualquier cosa, pregúntese: ¿Qué quiero que haga mi audiencia como resultado de leer esto? ¿Cuál es la lección o la comida para llevar? Teje la prueba social en tu narración. Las historias de clientes, los testimonios y los estudios de casos son una excelente manera de hacer que la historia de su marca cobre vida y le brinde a su audiencia una prueba tangible de que puede ayudarlos.

Las historias de clientes, los testimonios y los estudios de casos son una excelente manera de hacer que la historia de su marca cobre vida y le brinde a su audiencia una prueba tangible de que puede ayudarlos. Pídale a su audiencia su opinión. Sea curioso y haga una pequeña encuesta preguntando a su audiencia qué les impide comprar (la respuesta podría sorprenderlo). Adapte su contenido en consecuencia.

Sea curioso y haga una pequeña encuesta preguntando a su audiencia qué les impide comprar (la respuesta podría sorprenderlo). Adapte su contenido en consecuencia. Haz una oferta jugosa que no puedan rechazar. A veces, no es el contenido lo que no es atractivo, sino la oferta real que necesita trabajo. Si su audiencia encuentra útil su contenido pero no sus productos o servicios, eche un vistazo a su oferta y vea dónde puede endulzar el trato.

Cuando se trata de convertir seguidores en clientes, la narración es clave. Al tomarse el tiempo para cultivar una historia de marca poderosa, abrirá la puerta para crear una conexión emocional profunda con su audiencia. Y con un esfuerzo constante a lo largo del tiempo, descubrirá que venderles se vuelve más fácil y natural.

No se trata de presumir o ser autopromocionado. Se trata de crear una relación con su audiencia que inspire confianza y confianza. Se trata de vender sus ofertas mientras se conecta genuinamente con su gente en un nivel de corazón a corazón.

Ese, amigo mío, es el poder de contar historias.

