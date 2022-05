Por lo pixelado de la imagen, uno podría imaginar que Mark Zuckerberg subió algo indebido a la cuenta de Twitter de Meta Quest, pero en realidad se trata solo de un video para demostrar cómo funcionan los próximos lentes inmersivos de Meta que llevan el nombre de Project Cambria.

En el video se observa a Zuckerberg colocándose el dispositivo en la cabeza e interactuando con elementos virtuales en el mundo real: una mascota que persigue una pelota, techos y paredes que se transforman al ser tocadas e instructores digitales que acompañan al usuario en su rutina de ejercicio. "Quiero compartir un poco sobre Project Cambria, el nombre en clave de un dispositivo de realidad virtual de alta gama que saldrá a finales de este año. Ahora, todavía no voy a mostrarte los lentes, pero estás viendo una experiencia llamada The World Beyond que utiliza nuestra Plataforma de Presencia (Presence Platform) para combinar los mundos físico y virtual... esto es solo el comienzo de la realidad mixta”.

Al parecer el dispositivo es tan especial que Meta decidió desenfocarlo (suponemos) para que la competencia no pueda reconocer detalle alguno de cómo está construido. La competencia, en este caso, se llama Google, empresa que también trabaja en el desarrollo de unos lentes de realidad aumentada llamados AR Glasses, que fueron presentados hace un par de días en la Conferencia Google I/O 2022 y que prometen poner a la vista del usuario traducciones simultáneas. Algo así como subtítulos para el mundo.

Ambos dispositivos ofrecen una experiencia de realidad mixta, y además de diversión y entretenimiento vendrán cargados de herramientas para nuestro día a día y dan una idea de la dirección hacia la que apunta el desarrollo de los futuros dispositivos.

Para Meta, Project Cambria es el proyecto que empieza a hacer realidad todo lo prometido por Mark Zuckerberg en su showcase del 28 de octubre de 2021. En le video Mark menciona que la plataforma les permitirá a los desarrolladores construir sus propias experiencias.