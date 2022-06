Ted Sarandos, director de contenido de Netflix, habla sobre la suscripción de bajo costo en la plataforma de streaming

Durante más de una década Netflix se ha negado a considerar algo que a muchos nos gustaría ver: un formato de suscripción de bajo precio que incluya la transmisión de anuncios. Aunque desde la drástica caída de suscriptores que el servicio líder de streaming reportó en la semana del 20 de abril, la idea se ha comentado en diversos foros, todavía no hay claridad sobre cómo funcionaría, a partir de cuándo y en qué territorios podría estar disponible.

En una reciente entrevista con The New York Times Ted Sarandos, director de contenidos de Netfilx, abordó el tema y explicó que para la empresa siempre ha sido una cuestión de simplicidad: "Para nosotros, se trataba de la simplicidad de un producto, un precio. Creo que ahora podemos soportar cierta complejidad... Creo que está bastante claro que ha funcionado para Hulu. Disney lo está haciendo, HBO lo hizo. No creo que tengamos muchas dudas de que funciona… Estoy seguro de que simplemente entraremos y lo resolveremos, en lugar de probarlo para vez si lo hacemos o no lo hacemos".

Aunque no hay respuestas absolutas en torno a cómo se hará la integración de la publicidad en la plataforma, un reporte de Business Insider México indica que los comerciales no interrumpirán la transmisión de los contenidos (como sucede en plataformas como YouTube) y que más bien los introducirá en un formato de pre-roll (es decir: el anuncio se reproducirá antes de que inicie el episodio de la serie o la película en cuestión). Además, la plataforma tiene planeado experimentar con patrocinios y product placement en sus producciones.

Según el reporte, el servicio podría liberarse a finales de este mismo año. Todavía no hay información en torno a los territorios en los que se liberaría ni sobre los costos que tendría.