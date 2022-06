Reportes indican que hay más lesiones de los empleados en las plantas de Amazon operadas con ayuda de robots

¿Te ha sorprendido Amazon con la entrega de un paquete el mismo día en que lo compraste? Sucede y la sensación que produce es increíble. El milagro del e-commerce se hace tangible ante tus ojos y no puedes más que sorprenderte ante la eficiencia de esa maquinaria creada por Jeff Bezos. Claro: tú no ves todo lo que tiene que suceder para que tu compra llegue tan rápido a su destino. Detrás de la maravilla hay un aspecto preocupante: la elevada tasa de lesiones que sufren los empleados de Amazon. Según un reporte publicado por The Washington Post con datos de la Occupational Safety and Health Administration en junio de 2021, por cada 200,000 horas trabajadas en los Estados Unidos, hubo 5.9 accidentes serios en las instalaciones de Amazon.

Según declaraciones publicadas en el artículo de The Washington Post, especialistas y ex empleados de la compañía culpan a la presión generada por metas demasiado agresivas de provocar los accidentes, sobre todo en los centros de distribución en donde cada empleado debe de cumplir ciertas métricas por cada hora trabajada.

En abril del año pasado Jeff Bezos mandó un comunicado en torno al tema en el que explicaba: "No establecemos objetivos de rendimiento irrazonables. Establecemos objetivos de rendimiento alcanzables que tienen en cuenta la tenencia y los datos reales de rendimiento de los empleados".

¿Podemos culpar a los robots?

Amazon ha sido muy agresivo al implementar tecnología de punta que ayude a los trabajadores a procesar de manera más eficiente los productos que serán enviados a los consumidores finales. Hoy diversos robots hacen equipo con los humanos para que el proceso sea más eficiente. Según el Center for Investigative Reportin (Reveal), organización no gubernamental de investigación y periodismo, es en los centros de distribución de Amazon más automatizados en donde más accidentes hay: Pero los registros de lesiones y las entrevistas con tres de los ex gerentes de seguridad de Amazon sugieren que la introducción de los robots provocó aún más lesiones. De los registros que Reveal obtuvo, la mayoría de los almacenes con las tasas más altas de lesiones desplegaron robots. Una instalación robótica en Kent, Washington, de la que un gerente de operaciones senior se jactó de ser 'el buque insignia del cumplimiento', como uno de los pocos centros en 2016 en enviar un millón de paquetes en un día, registró 292 lesiones graves el año pasado, para una tasa de aproximadamente 13 lesiones graves por cada 100 trabajadores".

Una hipótesis con la que se explica esta correlación es que los robots, que supuestamente asisten a los humanos para que hagan mejor su trabajo, les generan demasiada presión pues las cuotas de producción son mayores que en las instalaciones que no cuentan con robots.

Proteus, el robot totalmente autónomo

Esta semana Amazon presentó un nuevo robot que trabajará en sus almacenes y convivirá con los humanos. Su nombre es Proteus, y aunque es muy similar a los robots anteriores, este puede transitar libremente por las instalaciones, pues es capaz de detectar y esquivar a los humanos. Los robots anteriores operaban en áreas delimitadas para ellos.

La compañía asegura que la idea de los robots es justamente ayudar a reducir las tasas de lesiones entre sus empleados, cosa que hasta ahora no ha sucedido.