¿Un remolque que brinda internet y energía solar? Tesla presentó un prototipo en una feria de ideas en Alemania

Es innegable que algo que caracteriza a Elon Musk y a sus empresas es la innovación. De vehículos eléctricos a naves espaciales que hacen que el sueño de llegar a Marte se vea como una posibilidad, pasando por túneles equipados con cápsulas que sirven como medio de transporte masivo y miles de satélites que circundan la Tierra brindado una señal de internet, sus empresas siempre están dando de qué hablar.

La más reciente idea de Tesla, según lo reportado por la tuitera @tesla_adri, una fan de la marca que asistió a la feria de innovación e ideas Ideen Expo 22 en Hannover Alemania, es un remolque equipado con paneles solares y una terminal de internet satelital. Aunque la idea del concepto no es del todo clara, suponemos que podría ser jalado por un vehículo eléctrico para recargarlo en algún momento o para brindar de energía a alguna otra instalación (como una planta de luz solar portátil).

La idea de vehículos impulsados por energía solar no es nueva y al menos lleva medio siglo en la mente de los inventores y fabricantes de autos. Aunque se han desarrollado diversos prototipos, las celdas solares únicamente son capaces de almacenar una cierta cantidad de energía que resulta (hasta ahora) insuficiente para impulsar a un automóvil durante kilómetros y kilómetros. En mayo de 2021 Tesla presentó un concepto para una camioneta con paneles retráctiles que le brindarían la energía para recorrer 15 millas por día, adicionales a la autonomía que le da la energía eléctrica.

