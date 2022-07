Spotify adquiere el juego de música Heardle y por ahora no lo podrás jugar en Latam

Si has jugado Wordle, sabes que tiene algo de adictivo. El tratar de adivinar una palabra de cinco letras al día en solo seis intentos puede mantenerte entretenido durante más tiempo del que imaginas. El juego fue inventado por un hombre escocés llamado Josh Wardle para que él y su pareja se entretuvieran después de que ambos se volvieron adictos a resolver crucigramas. El juego ganó adeptos, se volvió viral y Wardle terminó por venderlo a principios de este año a The New York Times por más de $1 millón de dólares.

NurPhoto | Getty Images

Además de entretener a los usuarios el juego inventado por Wardle tuvo otro efecto: propició la aparición de otros juegos similares como Heardle, en el que el usuario tiene que adivinar una canción escuchando fragmentos de unos cuantos segundos en seis oportunidades. En días pasados Spotify anunció la adquisición del juego que además de entretener a los usuarios, puede ayudarles a descubrir música nueva (uno de los objetivos de la plataforma). Por medio de un comunicado en su página oficial, la empresa explicó: "Heardle podría ayudarte a redescubrir viejas canciones que tal vez hubieras pensado que habías olvidado, descubrir nuevos artistas increíbles o finalmente ponerle un título a esa melodía sin palabras que has atrapado en tu cabeza para siempre".

Desarrollada por un programador que permanece en el anonimato, la aplicación fue lanzada a finales de febrero de este mismo año y se convirtió muy rápidamente en un éxito rotundo. Aunque empezó siendo jugada por los amigos cercanos del programador, para el 15 de marzo tenía casi 1.5 millones de usuarios jugándola cada día. Hasta antes de que Spotify adquiriera el juego, este funcionaba ligado a SoundCloud, plataforma musical con más de 275 millones de canciones.

El juego ya es parte de Spotify y lo podrás seguir usando siempre y cuando te encuentres en los Estados Unidos, el Reino Unido, Irlanda, Canadá, Australia o Nueva Zelandia. Los demás territorios tendrán que esperar hasta que Spotify lo adapte a otros idiomas y lo lance en otras regiones.

Jeremy Erlich, Jefe Global de Música en Spotify, comentó: "Siempre estamos buscando formas innovadoras y lúdicas de mejorar el descubrimiento de la música y ayudar a los artistas a llegar a nuevos fanáticos. Heardle ha demostrado ser una forma muy divertida de conectar a millones de fans con canciones que conocen y aman y con nuevas canciones... y una forma de competir con sus amigos en cuanto a quién tiene el mejor conocimiento musical. Desde su debut, el juego ha construido rápidamente un seguimiento leal, y se alinea con nuestros planes para profundizar la interactividad en todo el ecosistema de Spotify".

El monto de la transacción no ha sido dado a conocer.