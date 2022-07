Cómo efectuar una comunicación genial y no aburrir en el intento, según esta startup de contenido interactivo que triunfa en México

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Algunos le llaman el "Power Point" español, aunque sus fundadores la definen, más bien, como una startup de creación de contenidos interactivos. Y es que la herramienta de Genially va más allá de solo hacer presentaciones.

Jasmin Merdan | Getty Images

Se trata de una plataforma online para crear contenidos visuales e interactivos, con la que cualquier persona, empresa, institución educativa u organización puede hacer presentaciones, infografías, gamificaciones, imágenes y más contenidos interactivos de forma fácil, rápida y gratuita. Quizás por ello cada día es adoptada por más instituciones educativas, así como compañías de diferentes sectores.

Desde Genially señalan que su principal misión es que las personas, ya sea en el trabajo, en la universidad o el colegio, no aburran. Es decir, que comuniquen de una forma eficaz y entretenida por medio de diversas herramientas interactivas.

"Entendemos la comunicación como una habilidad transversal que tiene impacto en la educación, en la formación de las empresas, en cómo un medio de comunicación explica qué está ocurriendo en el mundo... y en todos estos casos Genially puede ayudar a hacerlo mejor, a ayudar a que el mensaje se entienda, a convertir a la audiencia en un sujeto activo", comenta Cristina Marcos, Head of Global Events, PR & Media de Genially. "Queremos que los contenidos interactivos sean un estándar. Nuestros formatos de contenido no son simples presentaciones o infografías, son geniallys", añade la ejecutiva española.

México lindo y genial

Hoy México se ha convertido en su mercado más importante. De los más de 20 millones de usuarios con los que cuentan a nivel mundial (están presentes en 190 países con mercados foco en Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, Alemania e Italia), México es su operación más grande con 3.5 millones de usuarios. Tan solo en 2019 contaban con 300 mil registros. El crecimiento en México y en el resto de Latinoamérica tuvo un avance exponencial con la pandemia.

Ya cuentan con clientes educativos de la talla del Tecnológico de Monterrey o corporativos como Megacable, uno de los operadores de telecomunicaciones más importantes del país, o la Cruz Roja de México, entre otros.

Desde Genially comentan que la consolidación de su posición en tierras mexicanas parte de su solución "todo en uno" adaptada a las nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje. Es así que docentes y estudiantes ya trabajan con ellas y han dejado a atrás otras herramientas.

Pero quizás lo más interesante es cómo las empresas han adoptado Genially como parte de su lifelong learning, como una herramienta de autor que permite crear el contenido formativo adaptado a las necesidades de cada puesto en las compañías.

El crecimiento, en definitiva, se inicio con la parte educativa, pero el potencial esta en lo corporativo. Marcos señala que las empresas necesitan comunicar mejor también. "Tras la pandemia hemos pasado a escenarios híbridos en los que conviven profesionales que trabajan en oficina con profesionales que trabajan en remoto, así que las intranets y las comunicaciones internas han tomado mucho peso y también necesitan mejorar en impacto y captación de atención", añade la ejecutiva española, quien resalta el papel de su compañía en mejorar la adherencia/engagement gracias a la interactividad y gamificacion.

El impacto de compartir

Genially fue creada en Córdoba, Andalucía, en 2015 por Juan Rubio López, Luis García y Chema Roldán. En España es considerada una de las scaleups más importantes del país y ya se le vocea como eventual unicornio para el periodo 2022-2023.

Hasta el momento han recaudado $27 millones. Su última ronda de financiación fue en setiembre del año pasado. Se trató de una Serie B de $20 millones liderada por los fondos estadounidenses 645 Ventures y Owl Ventures, a los que también se sumaron los fondos europeos DN Capital y Brighteye Ventures, así como los fundadores de Kahoot y s16VC.

Un componente importante en la visión de Genially es el de crear una comunidad de creadores de distintos ámbitos que colaboran entre sí, que generan plantillas y las difunden a través de sus canales.

"Es impresionante ver cómo, desde la crisis sanitaria, muchos docentes han empezado a compartir de manera muy amplia sus creaciones, cediéndolas a otros docentes para que pudieran hacer uso de las mismas. Además, en México, Genially cuenta con 15 embajadores de marca que contribuyen a aportar conocimiento sobre la herramienta, impartir formaciones, etc.", señala Marcos.

Como parte de esta labor de contribuir a la comunidad, el equipo de Genially trabaja y colabora con universidades como el Tecnológico de Monterrey para fomentar el uso de nuevas metodologías de enseñanza aplicadas a la Educación Superior como el aprendizaje interactivo, la gamificación, etc. Esto es una apuesta de futuro que realiza la empresa para las nuevas generaciones, creando así nativos digitales en la comunidad.

"También hemos colaborado con agentes públicos como TV educativa Mexicana, La plataforma México X, COSDAC. Actualmente, estamos colaborando con la oficina de América Latina y el Caribe de Aldeas Infantiles, quienes dan ayuda a 20 países en el continente americano", añade Marcos, quién no tienen dudas de que esta manera de trabajar y compartir no solo mejorará la educación y las empresas, sino que también puede tener un impacto en las sociedades de todo el mundo. Por lo pronto, ya no hay excusas para ser aburrido a la hora de comunicar.

(Sobre el autor: Stefano de Marzo es editor del sitio Novobrief).