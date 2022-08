Instagram está pagando a las empresas de medios para que generen más contenido en formato Reel

La semana pasada Instagram dio un paso atrás en su estrategia para asemejarse cada vez más a su rival, TikTok. Luego de haber anunciado una actualización en la que se priorizaría el contenido en video vertical de pantalla completa como en el "For You" de la red social china, influencers y celebridades como Kim Kardashian, levantaron la voz e Instagram desacelero el plan de transformación, aunque eso no significa que la red social no vaya a incentivar el uso de videos verticales en formato Reel.

NurPhoto | Getty Images

Según el sitio de marketing digital DigiDay, Instagram ha creado un programa para incentivar el uso de Reels por parte de las compañías de medios. Aquellas cuentas que posteen en este formato y que alcancen una audiencia de determinado nivel recibirán un beneficio económico. En noviembre del año pasado la red social anunció que comenzaría a premiar a los creadores de contenido que usaran el formato de video vertical de manera efectiva y ahora ha extendido el beneficio a empresas de medios.

Sin embargo, y justo como sucedió con los creadores de contenido, las empresas de medios han manifestado que no hay claridad en torno al plan de incentivos. Según ellas el monto de los pagos varía luego de que el plan se activa en automático sin que la cuenta reciba alguna notificación explicando cómo funciona y de qué se trata.

"Ha sido un poco una caja negra", comentó el ejecutivo de un medio. "Sinceramente, no tenemos demasiada información sobre la mecánica. Se acaba de activar un tablero que está comenzando a mostrar los ingresos que llegan cada semana, no a montones, pero sí en una cantidad significativa".

Al parecer el monto a ser depositado depende del número de vistas que tenga un posteo determinado, aunque hay diferencias importantes en el monto de los pagos; hay medios que reportan haber recibido $200 dólares tras haber alcanzado el primer millón de reproducciones y $100 dólares adicionales por cada millón adicional. Hay otros medios que reportan mucho mayores.

Aunque el esfuerzo de Instagram para incentivar el uso de video en formato vertical entre empresas de medios es bienvenido (¿quién le va a decir que no a un ingreso adicional?), el plan es percibido como algo pasajero y con fecha de caducidad que no representa un monto importante para ellas; quizás se sentirían más motivadas con un plan cuyas reglas sean claras y a largo plazo que realmente les permita obtener un ingreso mayor y más que eso, fomentar la relación con sus seguidores para obtener un mayor alcance que eventualmente podrán monetizar de alguna manera.