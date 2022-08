Un estudio nos revela lo que ya sabíamos: los teens han abandonado a Facebook

No es un secreto: las generaciones más jóvenes de usuarios de redes sociales y medios digitales no pasan mucho tiempo en Facebook. Aunque la red social fundada por Mark Zuckerberg en 2004 sigue siendo la que cuenta con un mayor número de usuarios (2,910 millones según Statista), los adolescentes prácticamente no la usan y prefieren a YouTube y a TikTok, la red social china que ha llegado a alterar por completo el entorno social digital.

OLIVIER DOULIERY | Getty Images

Según un estudio del Pew Research Center, el uso de Facebook entre jóvenes de 13 a 17 años en Estados Unidos pasó de un 71 a un 32% en el periodo comprendido de 2014-15 a 2022.

YouTube ocupa el primer lugar en la preferencia de los usuarios con un uso del 95% entre los encuestados. TikTok, red que no existía cuando se levantó la data del estudio en el 2014, cuenta con un 67% de aprobación en el estudio de 2022 y ocupa el segundo lugar en las preferencias de los jóvenes usuarios. A estas redes le siguen Instagram (con un crecimiento de 52 a 62%), Snapchat (también con crecimiento de 41 a 59%), Facebook y Twitter (con un decremento del 33 al 23%).

¿Cómo se realizó el estudio?

El Pew Research Center realizó una encuesta entre 1,316 adolescentes norteamericanos con el fin de conocer más en torno a sus hábitos de uso y consumo de las redes sociales. La data obtenida fue contrastada con los resultados de un estudio llevado a cabo entre septiembre de 2014 y marzo de 2015 entre adolescentes en el mismo rango de edad.

Desde hace meses Meta y Mark Zuckerberg tienen identificada la tendencia a la baja en el uso de Facebook y la amenaza que TikTok representa. En febrero de este año el fundador de la red social dijo a los inversionistas de la empresa: "las personas tienen muchas opciones sobre cómo quieren pasar su tiempo, y aplicaciones como TikTok están creciendo muy rápidamente".

Al ver las cifras del estudio del Pew Research Center uno puede entender el porqué de la obsesión por modificar Facebook e Instagram para que se asemejen a TikTok.