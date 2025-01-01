Motilal Oswal Alternates
Vistaar Finance Raises INR 1,360 Cr Led by Motilal Oswal Alternates to Boost MSME Lending
The deal also saw exits of early investors WestBridge Capital, Elevar Equity, Omidyar Network India, and Saama Capital.
Motilal Oswal Alternates' Fund V Raises USD 800 Mn in First Close, Targets USD 950 Mn
Fund V aims to invest between USD 40 million and USD 80 million in mid-market companies across consumer, financial services, niche manufacturing, healthcare and technology-led businesses.
Motilal Oswal Alternates Closes 6th Real Estate Fund at INR 2,000 Cr
75 percent of the fund has already been deployed across 15 projects in cities including Mumbai, Pune, Chennai, Bangalore, Hyderabad, and Kolkata.
HealthKart Raises USD 153 Mn, Announces First INR 55 Cr ESOP Buyback
Founded in 2011 by IIT and Harvard alumnus Sameer Maheshwari, HealthKart is a consumer nutrition platform, operating digital-first brands like MuscleBlaze, HK Vitals, and Gritzo across key nutrition segments.