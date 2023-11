Cómo reformular tu diálogo interno para sentirte más pleno en el trabajo y en la vida

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

¿Y si te dijera que existe una herramienta invaluable a tu disposición las 24 horas del día, los siete días de la semana, que puede mejorar tu felicidad, respaldar tu bienestar y alimentar tu éxito? Me refiero a tu diálogo interno. Esa voz interior que todos tenemos que puede impulsarnos hacia adelante o mantenernos estancados. Esas historias y creencias que llevamos con nosotros como una mochila invisible, influyendo en nuestros sentimientos, comportamientos, trabajo y vida. Así como nuestro diálogo interior tiene el potencial de ser un aliado increíble, también puede ser un poco abusivo.

Creencias e historias internas como: "No soy lo suficientemente bueno". "Soy malo en esto". "No pertenezco aquí". Esos son algunos ejemplos de historias restrictivas que podrían estar frenándote de la verdadera felicidad y el éxito en tu vida personal y profesional. Durante el tiempo que he practicado en el ámbito de la salud y la psiquiatría integradora, he hablado con muchos pacientes que se sentían infelices debido a historias internas poco saludables. Estas historias les impedían tomar medidas para crear una vida mejor para sí mismos. En mis presentaciones y en mi podcast, Live Greatly, también he hablado con muchas personas exitosas y líderes destacados, y he descubierto que todas las personas, incluyendo a aquellas que parecen extremadamente seguras de sí mismas, experimentan miedo, momentos de autoduda e incertidumbre.

Según el informe Working on well-being 2022 de Indeed, donde se encuestó a 2,522 adultos en el Reino Unido, uno de cada cinco gerentes senior/líderes de recursos humanos y más de uno de cada diez empleados dijeron que "siempre" o "con mucha frecuencia" se sienten como un fraude. Un estudio de KPMG de 2020 con 750 mujeres mostró que el 75% de las mujeres ejecutivas han experimentado el síndrome del impostor. Aunque muchas personas experimentan algunos de estos sentimientos, algo clave que he notado en las personas felices y exitosas es que han aprendido a navegar su diálogo interno y esos momentos en que surgen las creencias limitantes. No permiten que esos sentimientos les impidan tomar acciones positivas y avanzar en la dirección de su misión.

Relacionado: 4 maneras de superar el síndrome del impostor como emprendedor

Cómo reformular tu historia interna

Entonces, ¿cómo puedes empezar a adoptar una historia interna más empoderadora? Bueno, comienza con la autoconciencia. ¿Cómo puedes cambiar activamente algo que ni siquiera sabes que existe? Una manera de trabajar en la autoconciencia es a través de la atención plena. La atención plena puede ser una manera útil de ampliar tu conciencia en torno a tu diálogo interno y tus creencias. Puedes comenzar a notar tus pensamientos, sentimientos y respuestas de manera no crítica, poniendo tu atención en el momento presente y mostrando curiosidad.

Probablemente notes algunos patrones habituales de pensamiento y comportamiento. Puede que te des cuenta de que, si las cosas van bien o si has recibido comentarios positivos, tu voz interna te anima y te dice lo bien que lo estás haciendo. Sin embargo, ¿qué sucede cuando surgen contratiempos, si cometes un error, si estás nervioso o intentas algo nuevo?

Hay una conexión y una poderosa interacción entre nuestros pensamientos, sentimientos y comportamientos, y algo clave que debes de reconocer es que muchos de tus pensamientos simplemente no son verdaderos. Algunos de tus pensamientos pueden ser opiniones o interpretaciones. Muchos pensamientos no son hechos y otros pueden ser mentiras directas. Todos tenemos creencias limitantes que impulsan nuestros comportamientos, y si eres capaz de hacerte consciente de estas limitaciones, puedes reconocer que no tienes que vivir actuando como si fueran verdaderas.

Puedes elegir un nuevo camino intencionalmente. Puedes elegir una nueva respuesta. Puedes optar por cuestionar la validez de tus creencias limitantes y presentarte posibilidades más empoderadoras que puedas reforzar con nuevas acciones conscientes. La terapia cognitivo-conductual es una popular herramienta terapéutica que amplía esto y puede ser útil para navegar creencias y patrones limitantes.

Relacionado: Cómo encontrar claridad en tu vida personal y profesional

Cómo superé mis propias creencias limitantes

Recuerdo cuando estaba en la universidad y tuve que tomar una clase obligatoria de expresión oral. En ese momento, no le veía utilidad a la clase porque me aterraba hablar en público. Ahí donde estaba entonces y las creencias que tenía sobre mí misma, no podía haber predicho que llegaría a ser la oradora principal que les habla a grandes audiencias y que ama hacerlo.

En ese momento tenía 18 años y todo lo que sabía era que no me gustaba la sensación de ser juzgada y quería evitar sentirme avergonzada. Aunque terminé sacando una buena calificación, me fui de esa clase con una nueva creencia limitante por lo incómoda que me sentía al hablar ante el grupo. "Soy mala hablando en público". Esa creencia se quedó conmigo bastante tiempo. Estuvo a mi lado cuando tuve que dar discursos en bodas, y apareció años después cuando tuve la oportunidad de comenzar a dar conferencias como invitada en una universidad.

¿Cómo lo superé? El primer paso fue darme cuenta de que la creencia limitante estaba ahí. El segundo fue decidir que no iba a dejar que me detuviera. Sabía que tenía un mensaje importante que compartir y que podía ayudar a los estudiantes a los que les hablaría, así que me sumergí en la misión. Cuando salí de mi primer día de conferencias como invitada, tuve un momento revelador. Me sentí genial, y me encantó hablar con el grupo. Los nervios desaparecieron en cuanto empecé, y me encontré emocionada de hacerlo de nuevo. Me di cuenta de que la creencia que tenía sobre ser mala hablando en público no era cierta. Hablar en público simplemente me hacía sentir incómoda, que es una razón para hacer algo nuevo.

Desde entonces, hay una pregunta que me hago cuando encuentro creencias limitantes o historias restrictivas, y es: "¿Cómo puedo ver esto de una manera que sea más empoderadora para mí?" Si estás buscando crearte historias más empoderadoras, puede ser útil elegir objetivos alcanzables y pequeñas acciones que puedan impulsarte hacia una nueva creencia más empoderadora. La autoduda y el miedo probablemente seguirán ahí, pero la clave es no dejar que te impidan convertirte en la persona que aspiras a ser.

Relacionado: ¿Luchas por ser feliz? Estas 5 estrategias pueden ayudarte en tu búsqueda de la felicidad

Descargo de responsabilidad: Este contenido representa puramente la opinión de la autora y no es un asesoramiento médico o una recomendación de tratamiento. Habla siempre con tu proveedor de atención médica sobre recomendaciones específicas para ti.