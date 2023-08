Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

Ya seas dueño de un negocio o un empleado con mentalidad emprendedora, mantenerse motivado y productivo es la clave del éxito. Si puedes seguir adelante cuando todos los demás se rinden, automáticamente tendrás una ventaja. Pero puede ser difícil mantenerse productivo, especialmente cuando todavía no estás viendo resultados. Por eso es importante cultivar la mentalidad correcta; todo encaja rápidamente con la mentalidad correcta.

Como un millonario que se hizo a sí mismo, he dominado la productividad y la expansión de mi negocio. Esto me ha ayudado a hacer crecer mi empresa y mi cartera de propiedades de manera significativa. En este artículo, te daré tres lecciones de productividad que me han ayudado a aumentar mi riqueza. ¡Espero que estas lecciones también te ayuden a aumentar tu patrimonio!

1. Superar el miedo al fracaso

Mucha procrastinación en realidad es simplemente miedo al fracaso. Si no lo intentas, no es tan psicológicamente dañino cuando no tienes éxito. Por eso muchas personas no llegan muy lejos en los negocios o no logran que sus proyectos despeguen. Por lo tanto, debes encontrar una forma de superar este miedo. Si puedes superar el miedo al fracaso, te volverás cientos de veces más productivo.

Hay dos partes para superar este miedo. La primera es la mentalidad y la segunda es volverse más competente. Necesitas arreglar cómo te sientes acerca de fracasar, pero también necesitas hacer que el fracaso sea menos probable. Si eres capaz de combinar ambas cosas, el mundo de los negocios se vuelve mucho más fácil y comprensible.

Para arreglar tu mentalidad, debes ver tus intentos como lecciones prácticas. Si intentas algo que no funciona, aprendes algo. Cuantas más veces intentes, más aprenderás. Si aprendes de cada intento, te acercarás cada vez más al éxito. Considera cada intento como una lección, no como un fracaso.

Dicho esto, si no sabes lo que estás haciendo, tus intentos pueden no acercarse rápidamente al éxito. Necesitas un modelo a seguir. La mayoría de las cosas ya han sido hechas por otros antes que tú, no hay razón para reinventar la rueda. Invierte en educación y capacitación continua para tener la mejor oportunidad de triunfar.

2. Haz lo que realmente importa

Hay mucho "trabajo poco productivo" en el que la gente se involucra, especialmente cuando están empezando en los negocios. Imprimen tarjetas de presentación, encargan un logotipo e intentan tener el sitio web más llamativo posible. Pero cuando recién estás empezando, ¡deberías centrarte en conseguir algunos clientes! Los detalles se pueden resolver más adelante, primero obtén flujo de efectivo.

A medida que tu negocio crezca, descubrirás que algunas tareas hacen crecer el negocio, mientras que otras producen poco retorno. No temas eliminar sin piedad las tareas que no te funcionan a ti o a tu empresa. Enfoca tu energía en las cosas que muestran los mejores resultados y evita hacer cosas simplemente porque todos los demás en tu industria las hacen.

Una vez que sepas qué funciona y qué no, elige los trabajos que te gusta hacer y subcontrata el resto, es mucho más fácil ser productivo cuando haces las cosas que disfrutas. Contrata a personas que disfruten hacer lo que tú odias hacer. Además, como empezaste haciendo estos trabajos tú mismo, tendrás una buena idea de lo que es posible. Esto significa que podrás decir si el personal y tus colaboradores están haciendo un buen trabajo o si están rindiendo por debajo del nivel esperado.

3. Rodéate de personas productivas

La procrastinación se vuelve natural si estás rodeado de personas que están satisfechas con su situación en la vida y no tienen ambición. Si estás rodeado de personas con iniciativa, no querrás ser el único que no va a ninguna parte. Elige a las personas adecuadas para mantenerte motivado. Encuentra a la tribu de personas que se dirigen al mismo lugar que tú.

Necesitas personas que estén mucho más avanzadas que tú para aspirar a ser como ellas. Necesitas personas que estén un poco más avanzadas que tú para que te guíen. Pero también necesitas personas en tu nivel con el mismo nivel de impulso que tú. Este último grupo son tus amigos y compañeros que te mantendrán en marcha día a día. Hazlos parte de tu vida de una manera significativa.

Las personas que te frenan deben ser dejadas ir. Si tus amigos quieren que pierdas el tiempo con ellos en lugar de enfocarte en tu negocio, debes dejarlos ir. Si tus amigos quieren mantenerte a su nivel, debes dejarlos ir. Esta es la parte difícil, pero es necesaria si quieres lograr grandes cosas en la vida.

