Si te sientes infravalorado en tu empresa, no estás solo.

Según el informe State of the Global Workforce: 2022 ("Estado de la Fuerza Laboral Global 2022") de Gallup, el 60% de los empleados dijo que estaban "emocionalmente desconectados" en el trabajo, el 19% admitió sentirse miserable y solo el 33% dijo estar comprometido.

¿Parte del problema?

Desde la disminución de los salarios reales hasta el aumento de la inseguridad laboral y los inciertos ingresos de jubilación, hemos entrado en una era profesional que coloca la contabilidad financiera por encima de los empleados, dijo Peter Cappelli, profesor de Wharton y autor del libro Our Least Important Asset: Why the Relentless Focus on Finance and Accounting is Bad for Business and Employee ("Nuestro activo menos importante: Por qué el enfoque implacable en las finanzas y la contabilidad es malo para los negocios y los empleados"), en una entrevista con Entrepreneur.

Según Cappelli, la contabilidad financiera es la "hoja de puntuación" que las empresas utilizan para medir el rendimiento, y es la pieza de información más importante que ven los inversionistas.

"Rastrea el dinero gastado en los empleados y lo considera como un tipo de costo particularmente malo, los costos fijos", explica Cappelli. "Porque no se ve a los empleados como tener ningún valor de activo, ya que los activos tienen que ser propiedad, despedirlos parece no tener costos. La capacitación no puede ser una inversión porque las inversiones solo pueden ser activos".

Como resultado, las empresas capacitan menos a las personas y además "exprimen" los salarios y los costos laborales, aunque esto genere costos en otros lugares, como la rotación, porque eso no se mide", dice Cappelli. "Los beneficios para empleados que se acumulan o se ganan, como pensiones o tiempo de vacaciones, cuentan como pasivos que deben ser compensados por activos, por lo que eliminarlos hace que la empresa sea instantáneamente más valiosa", agrega.

Además, debido a que las medidas importantes de rendimiento se consideran "por empleado", reducir el número de empleados aumenta esos números, incluso si esos empleados son reemplazados por contratistas y trabajadores "arrendados", señala Cappelli.

Ha llegado al punto en que, en muchos casos, la obsesión corporativa por maximizar el valor para los accionistas ha transformado a los empleados de activos percibidos en pasivos, y Cappelli dice que ese cambio hace que los problemas relacionados con la contabilidad financiera sean aún más importantes.

Naturalmente, otros errores en la gestión del talento surgen de estos problemas contables.

"Por ejemplo, en la contratación, se enfocan en los costos por contratación mientras ignoran la calidad de las contrataciones, porque lo primero aparece como parte de los costos de contabilidad financiera, mientras que lo segundo no aparece en ninguna parte", dice Cappelli.

Además, "la capacitación ha disminuido tanto" que las empresas intentan cubrir sus requisitos de talento contratando a competidores en lugar de contratar internamente, lo que solo contribuye al problema de rotación, explica Cappelli, y también dificulta que los recién egresados de las universidades consigan empleo.

"Los trabajos se han convertido en posiciones de contratistas, que son menos estables, donde los trabajadores tienen poco interés o compromiso con su organización", dice Cappelli. "Los salarios se comprimen, los beneficios se comprimen, lo que es peor para los empleados".