Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

Muchos de nosotros batallamos con el inicio del nuevo año. Reflexionamos sobre el año anterior y establecemos propósitos para el próximo. Por lo general, sentimos que no estamos a la altura o que no podremos cumplirlos en su totalidad.

Una forma de romper este ciclo es cambiar de metas extrínsecas a metas intrínsecas.

Probablemente dedicarás al menos 2,000 horas a tu trabajo este año. Es atractivo vincular este esfuerzo a motivaciones extrínsecas: mejores puestos, salarios más altos, premios de la industria y así sucesivamente. Sin embargo, hacerlo puede alejarnos de nuestra autonomía y propósito. En primer lugar, nos ata a la percepción y acción de los demás. En segundo lugar, puede desviarnos. La satisfacción de un ascenso, por ejemplo, es sorprendentemente efímera, especialmente si estábamos persiguiendo el prestigio en lugar de una participación más profunda.

La satisfacción de un ascenso, por ejemplo, es sorprendentemente efímera, especialmente si estábamos persiguiendo el prestigio en lugar de una participación más profunda.

Las metas intrínsecas, por otro lado, reflejan nuestra identidad, no nuestras ambiciones. En lugar de señales externas de estatus, nos llevan al crecimiento interior. Las metas intrínsecas están totalmente bajo nuestro control, y alcanzarlas nos traerá recompensas duraderas.

En el trabajo, una meta extrínseca podría ser "Incrementar mi ingreso en un 20% este año". Una meta intrínseca podría ser "Mostrar más gratitud a mis colegas".

Con este afán, quiero compartir diez objetivos intrínsecos que te ayudarán a crecer en 2024. Estos reflejan conocimientos atemporales que mis mentores han compartido conmigo, así como lecciones difíciles que he aprendido a lo largo de mi carrera.

Relacionado: ¿Luchas por ser feliz? Estas 5 estrategias pueden ayudarte en tu búsqueda de la felicidad

Objetivo 1: No te quedes en el mismo puesto por más de un año

Esto no significa esforzarse por un ascenso o cambiarse a una nueva empresa. Se trata de adoptar una mentalidad de aprendizaje constante para que el puesto en el que te encuentres siempre presente nuevos desafíos y oportunidades.

Pregúntate a ti mismo:

¿Qué nuevas habilidades has aprendido en el último año?

¿Has ampliado tu radio de influencia?

¿Has ampliado tu cartera?

¿Te mantienes en tu zona de confort o estás trabajando en tus debilidades?

Si no te desafía, no te cambiará. Comienza poco a poco, pero hazlo ya. Te sorprenderán las oportunidades que surgen de esta mentalidad de crecimiento.

Objetivo 2: Si no sientes la misión de la empresa en tus entrañas, algo está mal

Al buscar trabajo, muchos de nosotros priorizamos tres P's: pago, prestigio y producto. Esa es una trampa. Dos P's muy distintas son las que importan: propósito y personas. Las recompensas económicas y de prestigio son efímeras. Los productos evolucionan. Sin embargo, la calidad de nuestras relaciones con los colegas y la motivación para dedicar nuestro tiempo y energía, son fundamentales para nuestra satisfacción laboral y personal.

Pregúntate a ti mismo:

¿Te levantas cada mañana emocionado por la misión y el propósito de tu empresa? (¡Yo sí!)

¿Te inspiran las personas de tu empresa a ser mejor personal y profesionalmente?

¿Tienes un gran deseo de perfeccionar las habilidades que estás desarrollando en la empresa?

Objetivo 3: Busca un buen mentor

Si no has pedido explícitamente a un colega que desempeñe este papel, hazlo lo más pronto posible.

La tutoría no es una charla para levantarte el ánimo o una conexión ocasional con alguien influyente. Es un compromiso continuo con el crecimiento personal y profesional, lo que significa que va más allá de acariciar el ego. Si tu mentor no te ha responsabilizado u ofrecido comentarios constructivos, es posible que necesites replantear la relación.

El mejor momento para encontrar un mentor interno es incluso antes de comenzar. Sí, es una gran petición, pero también es una gran inversión. No seas tímido. Comparte tus ambiciones y pide ayuda.

Objetivo 4: Cada organización tiene un núcleo. Para maximizar tu crecimiento, acércate lo más posible a este

Pregúntate a ti mismo:

¿Cómo conecta tu puesto actual con el núcleo de tu empleador?

¿Cómo puedes adquirir nuevas habilidades para acercarte aún más a él?

Objetivo 5: No te restes valor con expresiones que denoten falta de confianza

Ese punto es para todos, pero es especialmente importante para las mujeres profesionales.

Ejemplos: "Soy nueva aquí, así que...", "Como la persona menos técnica en la sala...", "Creo...", "Simplemente...", "Podría estar equivocado, pero..."

Sí, la sutileza y la precisión son importantes, al igual que los detalles. Pero más a menudo de lo que piensas, la gente recordará tu asertividad, no tu punto.

Resiste la tentación de explicar a tu audiencia quién eres como persona. "Todavía soy nuevo aquí, así que aún tengo mucho que aprender..." o "No he pasado mucho tiempo con los equipos X o Y, así que podría estar equivocado, pero..." y así sucesivamente. Deja que los colegas te conozcan por tus acciones, no por palabras que les dicen qué pensar de ti.

Deja que los colegas te conozcan por tus acciones, no por palabras que les dicen qué pensar de ti.

No te dejes intimidar por las personas a las que les gusta escucharse a sí mismas o actuar como los más inteligente de la sala. El volumen y la frecuencia son malos predictores de la sabiduría empresarial. Habla cuando sea relevante y hazlo con convicción.

Relacionado: Despierta con un propósito: 5 formas de revitalizar tu rutina matutina

Objetivo 6: No te conformes con un trabajo para el que ya estás completamente calificado

Ve por el puesto más grande. Exponte, incluso si te hace sentir ligeramente incómodo. Es más, hazlo porque te hace sentir incómodo. Así es como crecemos.

Objetivo 7: Formula las mejores preguntas, no las mejores respuestas

En un mundo que valora los comentarios ingeniosos, lo que ansiamos en el trabajo son las preguntas honestas.

Piensa en la última vez que un colega o gerente se tomó el tiempo de hacerte preguntas reflexivas. ¿Cómo te hizo sentir? ¿qué pensaste de ellos y de la empresa? Aspira a ser el compañero de equipo o líder que se compromete de lleno con la tarea.

Objetivo 8: Destaca sin ser desagradable

Esperemos que este punto no necesite mucha explicación. En todas las empresas que he ayudado a liderar, hemos seguido una política de contratación "sin desagradables", y nos ha ido muy bien. Busco candidatos ambiciosos y orientados a las metas que no tengan miedo de abordar problemas difíciles, y que lo hagan con respeto, lo que incluye disfrutar las oportunidades de compartir el mérito y celebrar los éxitos de los compañeros de equipo cuando sea pertinente.

Objetivo 9: Toma el micrófono

Busca la forma de ser un embajador de tu marca. Esto no requiere de una presentación magistral en una conferencia prestigiosa. Ofrécete para ser el anfitrión del nuevo grupo de pasantes. Da alguna plática en una escuela cercana o en una universidad. Organiza un grupo de apoyo para los empleados. Sé un mentor activo para tu red en LinkedIn.

Objetivo10: Lidera con amor

Este es, sin duda, el punto más importante de tu desarrollo y crecimiento profesional: para que puedas escalar hay que hacer todo con amor.

Afrontémoslo. Los trabajos son difíciles. Estresantes. A veces incluso aterradores. Sin embargo, también son una oportunidad profunda para sacar lo mejor de nosotros mismos, y, lo que es más importante, lo mejor de los demás.

Como ha señalado David Brooks, la gente no revisará tu currículum en tu funeral. Habla de tus virtudes. Tu impacto en los demás. Tu servicio al mundo.

Como ha señalado David Brooks, la gente no revisará tu currículum en tu funeral. Habla de tus virtudes. Tu impacto en los demás. Tu servicio al mundo.

Tu trabajo es un instrumento poderoso para expresar lo que eres. ¿Qué impresión estás causando?

Relacionado: Lo que el cáncer me enseñó sobre la vida, el amor y el liderazgo

Me gustaría cerrar con una nota personal de gratitud a mi mentor más importante: mi madre.

La vi en acción todos los días, construyendo un negocio con mi padre, de la nada hasta convertirlo en una próspera firma de arquitectos que todavía existe. Como una de las pocas mujeres que se graduaron del programa de Arquitectura del MIT en 1950, fue la "Ruth Bader Ginsburg" del mundo de la arquitectura. Su capacidad para ser una mujer de negocios astuta y estratégica a pesar de todas las adversidades, como el tener un solo ojo (el otro lo perdió en un accidente infantil), en un mundo de hombres fue sumamente impresionante.

Más importante aún, el amor corría por sus venas e impregnaba todo lo que tocaba.

Cuando murió, dejó un legado de docenas de edificios que ella, mi padre y cientos de estudiantes diseñaron, fueron sus discípulos en un programa local de arquitectura y asistieron en masa a su funeral para subrayar su amor por ella. No estaría donde estoy hoy si no fuera por mi madre.