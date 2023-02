3 formas de reconectar tu cerebro para ganar más dinero

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

¿Alguna vez te has hecho una de estas preguntas?

"¿Por qué no puedo ganar más?"

"¿Por qué parece que las personas menos capaces terminan ganando tanto dinero?"

"¿Por qué me siento atascado?"

Últimamente yo me he estado haciendo una pregunta relacionada: "¿Cómo les ayudo a mis altamente capaces amigos emprendedores a romper sus barreras para ganar dinero y superarse personalmente?" Y es que me sorprende la frecuencia con la que veo a amigos creativos y trabajadores batallar para generar el tipo de ingresos que merecen.

Así es que me puse la tarea de ayudar y se me ocurrieron algunos consejos prácticos que no solo sirven para identificar problemas, sino que ofrecen formas de avanzar y ascender.

Afortunadamente, tengo un buen amigo que se especializa en abordar este tipo de problemas. El Dr. Alok Trivedi (también conocido como "Dr. Rewire") ha pasado los últimos 27 años de su vida profesional estudiando las profundas conexiones entre el "cableado" de la mente humana y el rendimiento personal. Ha identificado no menos de 92 técnicas científicamente respaldadas para ayudar, literalmente, a reconectar tu cerebro para que te conviertas en la mejor versión de ti mismo.

Aquí hay algunos que consideré fundamentales para abordar la división que existe entre las habilidades y el éxito.

1. Ve a la fuente de los problemas para generar dinero

Es probable que hayas escuchado el origen en la "historia de un villano", ese punto definitivo en la vida de un malhechor que lo puso en ese camino. Bueno, aquellos de nosotros que batallamos para ganar dinero solemos tener una historia negativa propia.

El Dr. Trivedi explica: "La mayoría de los cerebros de las personas tienen un cableado predeterminado que debe reemplazarse para encontrar un mayor éxito. Esto generalmente proviene de un momento temprano en nuestras vidas (puede ser un momento o una serie de momentos que crearon un patrón o patrones) que finalmente se convierte en nuestro comportamiento. A veces, este cableado predeterminado crea miedo, paranoia, ansiedad y/o caos. Tal vez fue un divorcio. Tal vez fue la bancarrota o la forma en que fuimos criados. En cualquier caso, este cableado ha resultado en una emoción, típicamente de resentimiento, que se desarrolla como nuestra expresión principal hacia el dinero. Debido a este resentimiento rechazaremos acuerdos, oportunidades o trabajo creando así una barrera para generar dinero".

Trivedi agrega que la mejor manera de saber si tienes dicho cableado predeterminado es analizar tus sentimientos y tus circunstancias. ¿Te sientes atascado? ¿Has alcanzado una meseta de ingresos? ¿Le temes al futuro? Todas estas son dinámicas que deben tomarse en serio, y una vez que se reconocen, es vital buscar experiencias pasadas relacionadas. Por lo general, puedes identificarlas por tu cuenta, aunque puede ser prudente buscar la ayuda de un profesional.

2. Encuentra claridad

Una vez que hayas identificado lo que ha creado el cableado negativo, es hora de enfrentarlo. Aunque esto puede generar sentimientos incómodos, es un paso fundamental para comenzar el proceso de cambio.

"Una vez que hemos identificado [esa] fuente, es hora de tener claridad", dice Trivedi, "y la conseguimos mirando ambos lados de la experiencia: lo positivo y lo negativo. Debemos hacernos estas preguntas: ¿A qué sentimientos negativos me he aferrado como resultado de esta experiencia? ¿Cómo me ha ayudado realmente este resentimiento a crecer en la vida (si es que lo ha hecho)? ¿Qué cosas buenas han salido de él? Es increíblemente importante darte cuenta de que estas experiencias pueden ser tanto buenas como malas".

Si podemos examinar los eventos pasados de esta manera, desde ambos lados, tenemos perspectiva, que es un elemento clave para ayudar a nuestros cerebros a elevarse por encima de las emociones, separándolas de las consecuencias de la experiencia.

3. La gratitud lleva a la acción

Al principio este paso puede parecer extraño, pero una pregunta poderosa a considerar es: "¿Debo sentir gratitud por estas fuentes de resentimiento?" Cuanto más entiendas el poder de la gratitud, más lo apreciarás como un catalizador que nos permite avanzar hacia objetivos para hacer dinero.

"Encontrar la gratitud literalmente transforma nuestro ADN", dice Trivedi. "Comienza con nuestras emociones, que se liberan de cualquier patrón negativo en el que hayan estado, pero solo una vez que hayamos encontrado y sentido gratitud. Esto cambia nuestras creencias: saca a nuestros cerebros de la amígdala (el centro de lucha o huida) y los reconecta con el centro ejecutivo del cerebro. En el momento en que esto sucede se activa un interruptor y se produce la organización: comenzamos a planificar, a crear y a cambiar. El futuro de repente parece brillante y entendemos qué camino necesitamos seguir para llegar a él".

Este es el hermoso proceso, agrega Trivedi, de volver a cablear el cerebro a través de la integración. Una vez que esto se hace con éxito, los patrones antiguos terminan y comienzan los nuevos. Y, con suerte, tu nuevo patrón será uno de creatividad, creación de riqueza y ruptura de techos.