6 maneras de superar tus límites y lograr cosas que creías imposibles

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

El crecimiento se da cuando sobrepasamos nuestros límites y superamos lo que creíamos posible dentro del marco de nuestras habilidades y experiencias. El reto es que muchos empresarios no saben cómo identificar sus límites para llegar al siguiente nivel. De los cientos de emprendedores que he entrenado, los más exitosos han desarrollado estas seis habilidades.

Westend61 | Getty Images

1. Supera la mentalidad limitante

Ser capaz de sobrepasar tus límites tiene mucho que ver con la mentalidad que adoptes. Es común que evitemos esforzarnos por cosas que creemos imposibles. Cuando tú crees que no puedes lograr algo limitas tu capacidad de esforzarte al máximo. Es esta mentalidad limitante la que te podría estar frenando. Hasta 1954 los atletas creían que correr una milla en menos cuatro minutos era imposible, hasta que Roger Bannister lo logró e impuso un récord. Desde entonces, casi 2,000 atletas han superado esta marca.

En muchos casos, las creencias limitantes son pensamientos impuestos en tu cabeza por la gente que te rodea. Es común que los empresarios se desanimen al recibir comentarios negativos de aquellos que no entienden su visión.

Para superar las creencias y pensamientos limitantes, pregúntate, ¿por qué esto no es posible? O ¿quién dijo que no podías lograrlo? Si no encuentras una razón legítima que te impida alcanzar tu objetivo, es muy probable que debas cambiar tu mentalidad.

2. Establece metas ambiciosas

La mayoría de los expertos en establecimiento de objetivos recomiendan utilizar metodologías como el método SMART. Estos enfoques son excelentes para establecer objetivos comunes, pero si buscas superar tus límites, necesitas pensar fuera de la caja. Establecer metas agresivas puede impactar en tus acciones. Por ejemplo, si lo que quieres es vender tu producto a diez clientes este mes, puedes decidir hacer llamadas para contactar a tus clientes potenciales. Pero si tu objetivo es cerrar ventas con 1,000 clientes, sería prácticamente imposible hacer ese número de llamadas. Esto te obliga a repensar tu estrategia.

El objetivo no es plantearse metas inalcanzables, sino que ayudarte a identificar si las metas más pequeñas limitan tu progreso.

3. Descubre qué te motiva

La motivación juega un papel muy importante en la capacidad que tenemos para superar límites. Los profesionistas altamente motivados tienen mayores niveles de satisfacción, mejor rendimiento y más probabilidades de tener éxito. Visualizar cómo se ve y cómo se siente el éxito te ayudará a encontrar la motivación para seguir esforzándote.

Los recordatorios visuales como fotos o imágenes que te ayuden a recordar tus motivaciones como la familia, el auto deportivo de tus sueños o convertirte en el principal proveedor del mercado pueden ser muy útiles. Los mantras que repites a diario también pueden ser una excelente manera de mantenerte motivado.

4. Siéntete cómodo con estar incómodo

Identificar tus límites es la clave para saber cuáles puedes superar. Jugar al límite te producirá un sentimiento de incomodidad, ¡está bien! Si no sales de tu zona de confort, nunca crecerás. Desafíate a ti mismo a hacer cosas nuevas, aunque te resulten incómodas. Con el tiempo, comenzarás a sentirte a gusto con tus nuevos límites.

Repetir este proceso una y otra vez te ayudará a seguir creciendo. Recuerda que todo experto alguna una vez fue un principiante.

5. Acepta el fracaso

Cuando le preguntaron a Thomas Edison sobre los resultados sobre su trabajo en la bombilla moderna, declaró: "No he fallado. He descubierto 10,000 opciones que no funcionan". Al llegar al límite de tus habilidades y experiencia, te ves obligado a enfrentar el fracaso, la forma en la que le haces frente incide en tu capacidad para seguir creciendo. Fallar te da la oportunidad de aprender lecciones valiosas que puedes capitalizar. El fracaso es una parte natural del crecimiento, así es que úsalo a tu favor.

6. Rendir cuentas

Algunas personas tienen el hábito de esforzarse para llegar más alto, otros necesitan ayuda de quienes los rodean. Si necesitas apoyo busca a alguien que pueda impulsarte, retarte a hacer más o atreverte a tomar riesgos. Un buen aliado puede ser un mentor, un coach u otra persona que pueda hacerte comentarios sinceros y guiarte. Mejor aún: integra un consejo de asesores.

Recuerda que todo es posible si tienes un sueño, pasión y la capacidad de esforzarte.