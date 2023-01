6 sencillas formas de combatir el síndrome post vacacional y aumentar la productividad y el compromiso de los empleados

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Puedes decir que estás listo para retomar tu horario habitual, pero hay una parte de ti que se siente abrumada porque no has podido agarrar el ritmo desde los días o semanas que volviste de las vacaciones, y ahora es un nuevo año, un nuevo trimestre, un nuevo mes o una nueva semana.

kate_sept2004 | Getty Images

Tanto tu cuerpo como tu cerebro pueden no estar listos para retomar el ritmo de las cosas, y sí, a veces puede ser un desafío volver a la modalidad productiva. Además, muchas personas todavía están comprometidas y enfocadas en la diversión, la familia y los amigos.

Sé que, dependiendo del año, retomar el ritmo de las cosas después de las vacaciones me ha sido difícil. Me declaro culpable de necesitar vacaciones de mis vacaciones. ¿Alguna vez has sentido lo mismo?

Según un estudio de Redbooth, una muestra de personas realmente productivas tuvo su porcentaje más bajo de tareas completadas en enero (7.2%) y el invierno fue, por mucho, su temporada menos productiva (22.8%).

Entonces, ¿cómo puedes implementar algunos trucos de productividad para comprometerte con tus pendientes y navegar con éxito la resaca navideña?

Lo primero que necesitas es tener la determinación, la intención y un compromiso renovado contigo mismo. Luego puedes implementar diversas actividades para retomar y comprometerte con tu rutina diaria. Durante este proceso, podrías descubrir que retomas algunos de tus viejos hábitos y los revisas para ser más productivo.

Este es uno de los mejores momentos para revisar y reevaluar lo que funcionará mejor para ti y apoyarte posteriormente en la energía del año nuevo para reinventar lo que puede no haber funcionado en el pasado.

Aquí hay seis simples formas que me han funcionado a mis clientes y a mí para aumentar la productividad y el compromiso después de las vacaciones.

1. Restablece tus metas e intenciones

Es posible que ya hayas hecho la planeación para el próximo trimestre y año, pero después de las vacaciones es el momento perfecto para revisar lo que planeaste originalmente. ¿Todavía se alinea con lo que quieres lograr? ¿Todavía te sientes entusiasmado y empoderado con estos objetivos? Verifica tus intenciones, ¿por qué estableciste estos objetivos y qué es lo que finalmente te ayudarán a ser y tener?

2. Vístete

La forma en que te vistes afecta tu energía, confianza y estado de ánimo. ¿Cómo se vestiría y se presentaría tu versión del futuro para cada día? La forma en que te sientes afecta dramáticamente el tipo de acciones que tomas. ¿Qué harás que afecte la manera en que te presentas cada día?

3. Muévete

Levántate, toma un poco de aire fresco, estírate o sal a caminar. Mover tu cuerpo es crítico. No es bueno para tu cuerpo, mente y alma estar en un mismo lugar durante demasiado tiempo. Moverte te brinda la oportunidad de liberar la energía atascada o estancada.

Cambiar de escena y de entorno mejora la creatividad y la productividad. El movimiento puede incluso llevarte a tus mejores ideas y soluciones. ¿Cómo te moverás el día de hoy?

4. Modifica tu entorno

Es hora de mover o cambiar las cosas de lugar; puede ser simplemente limpiar un cajón, mover un mueble o cambiar el fondo de tu computadora o de tu teléfono. Cuando modificamos nuestros entornos físicamente y reacomodamos las cosas, nuestra mente puede tomar nuevas decisiones y abrir espacios para que otras cosas puedan entrar, esto sucede especialmente cuando estás ordenando y limpiando espacios.

5. Pide apoyo y flexibilidad

Volver a un horario diario puede ser abrumador para algunas personas, así que aprovecha esta oportunidad para pedir apoyo e incluso crear flexibilidad dentro de tu propio horario. Podría ser terminar tu día antes, tomar un descanso más largo para comer, hablar con un amigo o contratar a alguien que te ayude a resolver cosas fuera de tu área de expertise o que no te gusta hacer. Puedes ser más flexible y abrir espacios para recibir apoyo en esta nueva temporada.

6. Completa pequeñas tareas cada día

El impulso es creado por los pequeños pasos que das cada día. Esto crea seguridad y confianza en ti mismo. Cuando te comprometes a hacer algo y lo haces, envías un mensaje a tu subconsciente de que cumplirás con lo que dices. Esto aumenta tu capacidad de confiar en ti mismo. Entonces, en lugar de echarte encima toda la presión para sacar los 35 pendientes de tu lista antes del mediodía o de que acabe la jornada, empieza poco a poco y construye la consistencia y el compromiso de terminar las tareas no negociables más pequeñas, antes de cierta hora o de que se termine el día.

¿Cuál de estos consejos implementarás esta semana?