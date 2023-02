7 pasos para impulsar tu carrera más allá de tu zona de confort

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Una carrera está construida sobre pequeños éxitos y fracasos. Si deseas impulsar tu profesión más allá de tu zona de confort, necesitarás un plan alternativo. Tener éxito en tu trabajo incluye hacer lo que otros no pueden o no quieren. Con estos sencillos pasos, lograrás impulsar tu carrera y obtener grandes beneficios. El plan incluye tomar riesgos calculados, aprender de los errores y abrazar lo desconocido. Analicemos cada uno de los puntos:

pixelfit | Getty Images

1. Siéntete cómodo cuando estés incómodo

En lugar de temerle a la incomodidad, aprende a aceptarla. Cuanto más cosas nuevas intentes fuera de tu zona de confort, más cómodo te sentirás haciéndolas. Esto te llevará a aumentar tu confianza, cuanto más seguro te sientas, más fácil te será hacer cosas fuera de tu rutina habitual. Comenzarás a buscar oportunidades para dar más de ti o asumirás responsabilidades adicionales porque sabes que, aunque estas cosas pueden hacerte sentir incómodo, son una forma de crecer.

También mejorarás inevitablemente en cosas que hacen sentir incómoda a la mayoría de la gente, como hablar en público o coordinar a otras personas, y esto hará que las horas que dedicaste a practicar valgan la pena. El conocimiento adquirido a través de la experiencia te dará bases sólidas para alcanzar el éxito en cualquier campo.

2. Toma riesgos, pero minimízalos al máximo

La mejor manera de aprender es hacer y para eso hay que dejar el miedo de lado. Asume riesgos calculados, asegúrate de que las probabilidades estén a tu favor. La decisión crucial es saber cuándo arriesgarte y cuándo no. Aquí hay algunos consejos para ayudarte a minimizar el riesgo lo más posible:

Haz una lista de todas las cosas que podrían salir mal si te arriesgas o si no lo haces. ¿Cómo afectará tu vida? ¿Tu carrera? ¿Cuáles son algunas de las posibles consecuencias? Si no es algo por lo que valga la pena arriesgarlo todo, quizá no sea lo suficientemente importante.

Identifica lo que podría suceder si este proyecto o idea sale bien. ¿Cómo le ayudará a tu carrera? ¿Te generará más oportunidades en el futuro? ¿Tiene esto beneficios a largo o corto plazo para ti o para otras personas a tu alrededor?

3. Prepárate para aventurarte a lo desconocido

La única manera de estar preparado para estas situaciones es experimentando nuevos desafíos. Prueba algo nuevo todos los días para que cuando surja una oportunidad en la que necesites aventurarte en lo desconocido, no se te haga tan difícil.

Cuanto más cómodo te sientas con aventurarte, ir en contra de las normas o hacer lo que sea necesario, menos aterrado te sentirás, pues ahora tienes experiencia en el uso de esas herramientas y has perfeccionado tus habilidades en otras áreas.

4. Aprende de tus errores y sigue adelante

Muchos dicen que el fracaso es el mejor maestro, pero lo que no dicen es que también es la mejor manera de aprender a fallar mejor la próxima vez. Si estás probando cosas nuevas constantemente, saliéndote de tu zona de confort y cometiendo errores en el camino (siempre y cuando no sean demasiado costosos), no hay forma de que no mejores y lo harás rápido.

5. No dejes que lo que otros piensen de ti limite tu éxito

Es fácil quedarte con las opiniones de los demás, pero esto puede impedirte tomar buenas decisiones. Si alguien te dice que no hagas algo, y no tiene una buena razón, entonces ignóralo. Lo importante es tu propia opinión y lo que a ti te parezca adecuado. La gente puede haberte dicho que algo era imposible o que no funcionaría, pero si la situación se adapta a tus ambiciones y objetivos, hazlo.

6. Ponte ahí afuera

Si quieres tener éxito, sal. Esto significa asumir nuevos proyectos y responsabilidades que puedan ayudarte a crecer en tu profesión. Cuando te expones, aprendes más sobre ti mismo, qué te motiva y cuáles son tus fortalezas. También aprendes a identificar qué tipo de proyectos o responsabilidades te hacen sentir incómodo o nervioso.

Al identificar tus debilidades, puedes descubrir cómo superarlas. Cuando surjan oportunidades futuras que requieran de estas habilidades (o la falta de ellas) serán más manejables.

7. Sueña en grande, luego trabaja para que suceda

Cuando sueñas en grande, debes estar preparado para tomar riesgos y aventurarte en lo desconocido. Sin embargo, esto no significa que tengas que ir con todo sin un plan para recuperarte si las cosas salen mal (como inevitablemente sucede).

Cuando planifiques para alcanzar el éxito, ten en cuenta lo siguiente:

Prepárate para el fracaso: piensa en lo que podría suceder si tu plan falla y trabaja en esos escenarios para saber qué pasos tendrías que seguir si las cosas no salen como esperabas.

Da pequeños pasos al principio: comienza poco a poco y haz una cosa a la vez hasta que te acerques a tu objetivo. Luego sigue adelante hasta que lo alcances.

Ve más allá de tu zona de confort para ascender en tu carrera. Puedes pensar que necesitas que todo salga bien al tomar riesgos, pero la verdad es que,Salir de su zona de confort puede ayudarte a crecer profesional y personalmente, desarrollar tu confianza, coraje y fortaleza. También te ayudará a motivar la resiliencia , una cualidad esencial para el éxito en cualquier campo.