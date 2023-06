Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

Los obstáculos económicos y sociales que representa el conflicto en Ucrania y la inflación global no fueron impedimento para que diversas ciudades se unieran con un objetivo, el de asumir el compromiso de reducir a la mitad la violencia urbana para el año 2030. Esta meta ambiciosa ha generado una serie de estrategias y acciones inspiradoras que no solo tienen un impacto positivo en la seguridad de las comunidades, sino que también generan nuevas oportunidades para la inversión y la creación de negocios en la región.

Latinoamérica es conocida por ser hogar de varias de las ciudades más violentas del mundo. Sin embargo, este panorama está cambiando gracias a los esfuerzos de ciudades comprometidas en abordar este problema. Ejemplos como la Ciudad de México, donde se ha logrado reducir los niveles de violencia a los más bajos en los últimos 26 años, demuestran que es posible lograr avances significativos.

Es por ello que El Parlamento Global de Alcaldes (GPM), junto con la red Peace in Our Cities (PiOC), lanzó una resolución mundial comprometiendo a las ciudades a reducir en un 50% la violencia urbana para 2030. La resolución incluye once compromisos relacionados tanto con los objetivos como con el proceso de reducción de la violencia en las ciudades de la región.

"El propósito de esta iniciativa es promover la paz en nuestras ciudades al satisfacer la demanda y brindar oportunidades a los líderes de la ciudad y a la sociedad civil para que se fortalezcan y empoderen en sus esfuerzos de reducción de la violencia", explicó Kelsey Paul Shantz, Oficial de Programa de Violencia Masiva y Atrocidades en el Stanley Center for Peace and Security, y Co-facilitador de Peace in Our Cities.

"Existen ejemplos concretos de cómo es posible lograr la paz en nuestras ciudades, y hay una amplia gama de opciones disponibles para la reducción de la violencia", añadió Shantz. "Continuamos aprendiendo lecciones prácticas sobre lo que es factible en este ámbito. La paz en nuestras ciudades surge porque había una brecha y una falta de redes que combinaran el conocimiento de la sociedad civil, los profesionales y los gobiernos locales a nivel global".

Impulso a la inversión y creación de nuevas empresas

Abordar la problemática de la inseguridad y reducir la violencia no solo tienen un impacto directo en la calidad de vida de los ciudadanos, sino que también generan un entorno propicio para el desarrollo económico y la atracción de inversiones. La disminución de la violencia crea una sensación de estabilidad y confianza que resulta fundamental para fomentar el espíritu empresarial y la creación de nuevas empresas.

Además, está comprobado que los entornos más seguros y estables son atractivos para los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, que buscan oportunidades en la región. La disminución de la violencia también permite el desarrollo de sectores clave como el turismo, la tecnología, la construcción y la industria manufacturera, generando empleos y fortaleciendo la economía local.

Según los expertos citados en el estudio de PiOC, los esfuerzos para reducir la violencia deben ser equilibrados, centrados, interrelacionados y legítimos. Las estrategias, las políticas y los programas diseñados y aplicados siguiendo estos cuatro principios han demostrado un mayor éxito en la reducción de la violencia urbana, sobre todo en la consecución de resultados duraderos.

Las pruebas sobre la eficacia de las intervenciones contra la violencia urbana son claras: "los gobiernos deben encontrar un equilibrio entre las políticas de aplicación de la ley y las de prevención social; centrar las intervenciones en personas, barrios o comportamientos específicos de alto riesgo; abordar tipos de violencia múltiples e interrelacionados; y reforzar la legitimidad de los organismos estatales, en particular de las fuerzas del orden".

En la actualidad, la lucha contra la violencia urbana ha impulsado la implementación de políticas y programas que promueven la inclusión social y la igualdad de oportunidades. Estos esfuerzos contribuyen a la creación de un entorno propicio para la innovación y el emprendimiento, ya que se busca involucrar a todos los sectores de la sociedad en la construcción de comunidades pacíficas y prósperas.

El papel de la tecnología y la innovación

Según los datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la región ha experimentado un notable crecimiento en la creación de nuevos emprendimientos, consolidándose como una de las áreas más destacadas en términos de inversión extranjera. Este fenómeno refleja un aumento significativo en la confianza y el interés de los inversionistas tanto locales como internacionales en el potencial económico y las oportunidades comerciales que ofrece la región.

El dinamismo empresarial y la proliferación de startups y pequeñas empresas en Latinoamérica son indicativos de un ecosistema emprendedor en constante evolución, respaldado por políticas favorables, acceso a financiamiento y un entorno cada vez más propicio para la innovación y el desarrollo empresarial.

No obstante, las soluciones tecnológicas se están utilizando cada vez más para fortalecer la seguridad y mejorar la prevención del delito. Desde la implementación de sistemas de videovigilancia inteligente hasta el uso de aplicaciones móviles para informar incidentes, la tecnología se ha convertido en una herramienta valiosa para enfrentar los desafíos de la violencia urbana.

Asimismo, la reducción de la violencia crea un ambiente propicio para la innovación en otros sectores. Empresas emergentes y startups pueden florecer en entornos seguros, donde los emprendedores tienen la confianza necesaria para desarrollar nuevas ideas y proyectos. La colaboración entre el sector público, el sector privado y la sociedad civil es fundamental para fomentar la innovación y el crecimiento económico sostenible en la región.

Mientras más ciudades se comprometen a abordar este desafío, se fortalece la esperanza de lograr un futuro más seguro y próspero en la región. La combinación de estrategias de seguridad efectivas, políticas inclusivas y el impulso de la innovación y la tecnología allanan el camino para la construcción de sociedades pacíficas, justas e inclusivas en Latinoamérica.